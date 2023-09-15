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> 圖文創作 > 食記 - 高雄 鳳山區 郭家清蒸(脆皮)肉圓

食記 - 高雄 鳳山區 郭家清蒸(脆皮)肉圓

2023-09-15 20:34:43 湯小君 人氣：122
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窩客好文

湯小君

發表篇數：50篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：郭家清蒸(脆皮)肉圓
phone09-8192-3245
place高雄市鳳山區新富路500號
作者本次評價：
3.35
美味度
3.50
服務品質
3.00
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.00
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尋尋覓覓的肉圓之旅

終於找到一家還不錯吃的啦 (✪ω✪)

 

 

店家的攤子雖然設在外面

但檯面 內用區的環境是乾淨的

內用區雖然有電風 還是有點悶熱 

 

來的時候店裡位子都有坐人 所以就沒拍裡面囉~

 

*這家也是使用台灣豬肉喔

 

以下是食後心得:

 

清蒸肉圓

 

 

肉圓真的就是店裡招牌

皮比較厚一點 但店家在肉圓皮 肉餡 醬料的搭配上都很不錯

無論清蒸油炸都好吃

 

炸肉圓

 

炸肉圓的皮 酥脆的很剛好

皮裡面應該有地瓜粉漿? 帶有嫩Q口感

跟蒸的絞肉餡不一樣 蒸的肉餡味道ok 炸的肉塊就有點乾

但整體上還是算不錯吃的

 

這是我們難得吃到無論是蒸還是油炸 都很不錯的一家肉圓店

但是我們還是比較喜歡吃蒸的肉圓

在價格上比較便宜 可以多來幾粒

而且油炸的很快就會吃膩了 蒸的還可以再多來好幾粒 (｡◝‿◜｡)

 

炒麵

 

我們另外還點了炒麵  (因為老頭子說他餓壞了)

炒麵吃起來味道比較清淡 沒有什麼感覺

還是覺得肉圓才是這家的招牌

 

老頭子有看到隔壁桌點的大碗炒麵

他說真的是可以吃粗飽 很大一盤唷 (不好意思拍...)

 

四神湯

 

四神湯的話就是一般傳統的四神湯

茯苓味比較重 但是湯跟腸子味道 口感都算ok 

推薦喜歡四神湯的可以點來喝看看

 

下次想吃肉圓 會考慮再次光顧唷~

 

 

 

#肉圓
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文章關鍵字
肉圓 清蒸 油炸 郭家肉圓
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湯小君

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~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
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