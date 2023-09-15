食記 - 高雄 鳳山區 郭家清蒸(脆皮)肉圓

尋尋覓覓的肉圓之旅

終於找到一家還不錯吃的啦 (✪ω✪)

店家的攤子雖然設在外面

但檯面 內用區的環境是乾淨的

內用區雖然有電風 還是有點悶熱

來的時候店裡位子都有坐人 所以就沒拍裡面囉~

*這家也是使用台灣豬肉喔

以下是食後心得:

清蒸肉圓

肉圓真的就是店裡招牌

皮比較厚一點 但店家在肉圓皮 肉餡 醬料的搭配上都很不錯

無論清蒸油炸都好吃

炸肉圓

炸肉圓的皮 酥脆的很剛好

皮裡面應該有地瓜粉漿? 帶有嫩Q口感

跟蒸的絞肉餡不一樣 蒸的肉餡味道ok 炸的肉塊就有點乾

但整體上還是算不錯吃的

這是我們難得吃到無論是蒸還是油炸 都很不錯的一家肉圓店

但是我們還是比較喜歡吃蒸的肉圓

在價格上比較便宜 可以多來幾粒

而且油炸的很快就會吃膩了 蒸的還可以再多來好幾粒 (｡◝‿◜｡)

炒麵

我們另外還點了炒麵 ( 因為老頭子說他餓壞了)

炒麵吃起來味道比較清淡 沒有什麼感覺

還是覺得肉圓才是這家的招牌

老頭子有看到隔壁桌點的大碗炒麵

他說真的是可以吃粗飽 很大一盤唷 (不好意思拍...)

四神湯

四神湯的話就是一般傳統的四神湯

茯苓味比較重 但是湯跟腸子味道 口感都算ok

推薦喜歡四神湯的可以點來喝看看

下次想吃肉圓 會考慮再次光顧唷~