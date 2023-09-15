食記 - 高雄 鳳山區 郭家清蒸(脆皮)肉圓
2023-09-15 20:34:43 湯小君 人氣：122
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文章類別：美食-食記心得
尋尋覓覓的肉圓之旅
終於找到一家還不錯吃的啦 (✪ω✪)
店家的攤子雖然設在外面
但檯面 內用區的環境是乾淨的
內用區雖然有電風 還是有點悶熱
來的時候店裡位子都有坐人 所以就沒拍裡面囉~
*這家也是使用台灣豬肉喔
以下是食後心得:
清蒸肉圓
肉圓真的就是店裡招牌
皮比較厚一點 但店家在肉圓皮 肉餡 醬料的搭配上都很不錯
無論清蒸油炸都好吃
炸肉圓
炸肉圓的皮 酥脆的很剛好
皮裡面應該有地瓜粉漿? 帶有嫩Q口感
跟蒸的絞肉餡不一樣 蒸的肉餡味道ok 炸的肉塊就有點乾
但整體上還是算不錯吃的
這是我們難得吃到無論是蒸還是油炸 都很不錯的一家肉圓店
但是我們還是比較喜歡吃蒸的肉圓
在價格上比較便宜 可以多來幾粒
而且油炸的很快就會吃膩了 蒸的還可以再多來好幾粒 (｡◝‿◜｡)
炒麵
我們另外還點了炒麵 (
因為老頭子說他餓壞了)
炒麵吃起來味道比較清淡 沒有什麼感覺
還是覺得肉圓才是這家的招牌
老頭子有看到隔壁桌點的大碗炒麵
他說真的是可以吃粗飽 很大一盤唷 (不好意思拍...)
四神湯
四神湯的話就是一般傳統的四神湯
茯苓味比較重 但是湯跟腸子味道 口感都算ok
推薦喜歡四神湯的可以點來喝看看
下次想吃肉圓 會考慮再次光顧唷~
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