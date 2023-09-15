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> 圖文創作 > 週末兩天才吃得到！一天限量60條，整條現烤超脆口．加入會員打88折好划算～

週末兩天才吃得到！一天限量60條，整條現烤超脆口．加入會員打88折好划算～

2023-09-15 21:41:33 Alma Lee 人氣：97
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窩客好文

Alma Lee

發表篇數：215篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：皇后大道現烤土雞
phone09-5809-834
place新北市三峽區溪東路182號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
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假日限量一天只賣60條！

鐵皮屋這間脆皮豬五花，每週六、日限定販售，11:30、16:00兩個時間出爐，一斤溫體豬五花加32種香料，醃製風乾就超過24小時，才能送到烤爐現烤，建議想吃要預訂，現場加Line＠打88折很划算！老闆之前是職棒球員，當天還看到棒球迷找老闆合照耶～

皇后大道脆皮豬 在哪？

皇后大道在三峽區溪東路上，上山前看到右手邊紅色扛棒就是，廠房很大還附設停車場，距離三峽老街約10分鐘，往山區前行8分鐘就到皇后鎮森林，上山前來吃頓中餐，或下山買回家吃都很適合。

  • 地址：新北市三峽區溪東路182號
  • 營業時間：11:00~18:00
  • 公休：星期一

不用懷疑直接開進來就對，老闆一家人很大愛，現場兩隻狗狗是流浪與受虐狗，如果聽到狗狗吠聲請多多包涵，看到的空位都能停。

皇后大道是以外帶為主！很多遊客誤以為是餐廳有內用，現場吃有簡單提供折疊桌椅，在大樹下吃也不錯～

皇后大道 MENU菜單

現場能外帶品項滿多，除了招牌黑羽烤雞(小霸王約2斤400元、大霸王550元)，這次來還推出新品！一整條脆皮豬五花400元，還有四種冷凍包雞湯，藥膳仙草雞湯、紅棗玉竹雞湯、香菇雞湯與麻油雞湯，也有賣生切雞肉，加購(限量)土雞腳凍～

  • 脆皮豬五花肉400元
  • 小霸王(約2人份)400元
  • 大霸王(約3~5人份)550元
  • 生母土雞220元

加入Line會員88折！

加會員立即享88折優惠，所有全品項都能打88折，不限定數量、次數，連新品「脆皮豬五花」也適用，原價400元*88折＝352元，這是一整條脆皮豬五花的價格，我覺得好划算喔～

週末每日限量60條

脆皮豬只有星期六、日兩天有賣！每天限量60條，每次出爐一次最多只能烤30條，賣完就沒有了，熟客都是烤雞加脆皮豬一起買，想吃真的要提前預訂～

  • 限定販售：星期六、星期日
  • 出爐時間：11:30、16:00
  • 脆皮豬重量：一條約300公克±50

手工過程超繁瑣

老闆真的很厲害！做什麼事都有毅力，不愧是前職棒球員，花了三個多月研發脆皮豬，試了至少5000條才烤出心中完美口味，堅持台灣活體豬肉，當天現宰直送的豬五花，加上秘方36種辛香料醃製，過程真的超繁瑣～

溫體豬五花加特調香料醃製，光是花椒大紅袍每斤就要1200元，還要經過按摩工序才會入味，加上24小時低溫風乾，烤前要塗上一層爆皮水，爆皮水也是老闆自己研發！只使用天然香料，沒有任何化學成份～

送烤前老闆還要一條條檢查，再用鐵串串起來烤，一靠近就聞到滿滿香料味～

脆皮豬五花很考驗師傅技術！一開始豬皮要向爐壁，豬五花左、右兩面都要烤到。

站在旁邊一下我就汗流浹背！這烤爐溫度好高，老闆還要寸步不離，隨時用手電筒注意脆皮豬狀況。

最後豬皮面要向內烤，豬皮烤到褐紅色，表面一顆顆爆皮就差不多了，原一斤的豬五花最後出爐剩半斤重，油脂與水份都被烤光光啦～

近看才看到香料裡有白芝麻！老闆說加白芝麻烤特別香～

每一條出爐時間不一樣，掛好一串串脆皮豬，要把外層焦黑部分用刀刮掉，這聲音也太好聽了，在現場真的會流口水～

烤脆皮豬還是很長挺有份量！一家人吃很剛好～

一切就聽到酥脆聲

現場聽這手起刀落聲喀滋喀滋聲，就知道有多酥脆！平常買脆皮豬五花都切很薄，這脆皮豬有厚度，吃起來很爽耶～

超脆 脆皮豬五花

全爆的豬皮咬起來咔茲超脆口！豬皮像餅乾一樣脆，豬皮肥肉油脂都烤乾，瘦肉部分看起來白嫩嫩，真的太香了～

豬五花加上32種香料醃漬、風乾，每一口都是孜然辛香料，鹹香味明顯很下飯，瘦肉部分不會乾柴，越咀嚼香氣越明顯，連吃好幾塊，好想來碗白飯～

這豬皮有多讚！看顏色就知道～

焦糖色豬皮咬下去好悅耳！每一口都是喀滋喀滋、齒頰留香，光是吃豬皮就很涮嘴。

沾辣椒粉超讚！

單吃原味就很夠味，沾點特製辣椒粉更讚，這麻香帶勁的滋味，越吃越順口，整個就是香、酥、脆～

宅配真空脆皮豬

老闆拿了真空包裝給我看，一整個冷凍櫃都是團媽們訂的！退冰打開簡單加熱，用氣炸鍋烤箱3~5分鐘，在家就能吃到好吃的脆皮豬，放餐桌上當主菜，或逢年過節三牲也很好用～

◎宅配網址：脆皮豬五花冷凍宅配

現烤黑羽雞 前30分鐘預訂

4.8顆星鐵皮屋烤雞！小霸王烤雞才352元！傳承60年祖父配方．大霸王雞腿有大 

一天最多能賣800隻烤雞，熟食烤雞不提供宅配服務，買24隻提供免運「專車配送」詳情可詢問店家～

＊烤雞、脆皮豬來一組幫家人加菜！脆皮豬限定假日販售，兩個時段出爐，一次出爐30條，現場加入會員一條只要352元，買回家可以加蔥段、生洋蔥一起吃超讚，中秋節也能夾吐司吃耶～

 

想知道更多吃喝玩樂！別忘記訂閱喔！

皇后大道現烤土雞 店家資訊

電話：0958-098348

地址：新北市三峽區溪東路182號

營業時間：11:00~18:00

公休：星期一

粉絲專頁：皇后大道現烤土雞

LINE官方帳號搜尋：@842ieydp

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