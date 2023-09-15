日本人比台灣人更多的日式居酒屋！福岡和牛牛腸鍋神還原，湯汁煮麵一滴不浪費的美味

中山站林森北路巷弄一家新開幕的『居酒屋幸ちゃん』料理長就是日本人、手藝當然是很道地

來台灣累積很多死忠的常客，另一位老闆長居日本，流利的日文對於在台日本人非常加分

朋友推薦這家博多牛腸鍋很好吃，使用和牛牛腸，新鮮大塊～吃完還可以煮麵非常推薦

神還原福岡牛腸鍋的風味，免出國在居酒屋幸ちゃん也吃得到

還有一些別處吃不到的南蠻炸雞、蔥鹽雞肝、特調燒灼，吃過真的很懷念

日本人最愛晚上來這邊喝一杯吃下酒菜，還有兩間專為常客保留的包廂

喜歡吃道地的日式居酒屋料理，這家不能錯過

台北好吃日式居酒屋推薦『居酒屋幸ちゃん』

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居酒屋幸ちゃん｜交通方式＆營業時間

地址：台北市中山區林森北路145巷15號

營業時間：17:00-23:00（週日公休）

電話：02 2521 0121

捷運：中山站、公車：南京林森路口

林森北路經過全家超商、第二條巷子左轉～當天下著大雨門口又很低調，要不是朋友帶路還真的會錯過

居酒屋幸ちゃん｜用餐環境

狹長型的空間不大，開放區有4桌～想吃訂位比較保險👉02 2521 0121

簡約的日式風格、燈光昏暗用餐很有氣氛

當天詢問老闆可以使用包廂嗎？老闆說：這是日本常客人的專屬，有兩間可以打通

確保客人來的時候有座位區可以用餐

本來以為老闆唬人…今天雨那麼大，附近居酒屋那麼多…過30分鐘打臉，果然來的都是日本人

一下就坐滿了，牆壁上還有很多寄酒的標籤，以開幕不久來說真的是跟著料理長的死忠愛好

居酒屋幸ちゃん｜菜單

低消600元，需含一杯飲品，不在菜單上的私房料理不定期更換

菜單以日文為主、中文為輔～是不是很醋咪

招牌都會在後面做記號，像是涼拌蔥鹽雞肝、海鮮沙拉、沖繩苦瓜炒豆腐

和牛牛腸鍋（可以加價升級強棒麵）或是追加牛腸等配料，大推加牛腸

和牛牛腸鍋可以做個人鍋，但是2個人就必須點2~4人前的960元

店內提供wifi，桌上有服務鈴、點餐直接按鈴

當天老闆推薦一款女生會很愛的甘口清酒 山形縣『十水』一瓶1800元、一壺450元

另外一款則比較適合男生、或是喜歡辛口風味清酒的 宮城縣『一ノ蔵』一瓶1600元、一壺400元

開瓶可以寄酒比較划算

生魚片是新鮮限量，還有本日限定的沙丁魚跟鰤魚～因為是季節限定、每次來都會不同喔

居酒屋幸ちゃん｜必點料理

2~4人份的和牛牛腸鍋，牛腸給的很多！很多日本客人都是為了這鍋而來喔

湯頭是福岡黃金比例，牛腸粉嫩新鮮搭配大量的豆芽、韭菜、高麗菜～吃不夠牛腸也可以加點

開火後青菜會慢慢出水再把和牛牛腸壓下去就好

冰杯讓清酒冰涼涼的特別好喝

下酒必點的 蔥鹽雞肝，屬於涼拌菜，雞肝不是全熟吃起來卻不會生生的很柔軟而且沒有腥味

蔥鹽調味的剛好，單吃偏鹹～推薦搭配淡淡堅果香、微酸風味的辛口清酒很棒

鐵板香煎松阪豬肉、肉感脆甜、搭配現磨山葵或是一點玫瑰鹽就很好吃

夏日涼拌黃瓜，乍看之下很像杏鮑菇原來是雞胸肉，軟嫩不柴搭配自製的和風醬汁，清爽又開胃

一定要給10分的南蠻炸雞，南蠻炸雞是日本宮崎的知名料理

先不說炸雞有多大塊，酥炸到多一分太老、少一分有寫的鮮嫩多汁

炸粉很特別、薄酥冷掉也不油膩～淋上自製的塔塔醬，大多吃到的都是偏甜的塔塔醬

這裡的調味是第一次吃到，不會太甜膩、感覺是把鮮乳換成豆乳，奶味比較不那麼膩，吃起來也不油

愛吃炸雞的這款比常見的唐揚雞有特色許多喔

誠意無比的海鮮沙拉，使用的是現切生魚片搭配章魚、魚卵等生食級海味

生魚片的油花還很讚，老闆真的是佛系經營

明太子玉子燒，軟呼呼的蛋捲加入高湯咬下去還會爆漿，鹹香的明太子搭配湯蛋捲熱呼呼的特別享受

今天長智慧了，哥倒酒的時候斟滿到齊平～本來還想說這是什麼張力也太浪費了

沒想到這是有典故的

日語中有一個詞就叫做盛滿溢（盛りこぼし），要盛到溢出來爲止

也有人稱之為mokkiri(もっきり)

這個習慣最初是因爲日本酒的計量單位是按「合」來算的，一合是180ml，

但是小酒杯是裝不下180ml的，所以就會配一個小方盒或是一個有點深度的盤子放在小酒杯下面，

酒杯裏的和盒子裏的加起來差不多有180ml的量

另一個原因，那就是日本根深蒂固的待客之道

倒酒倒到溢出來，有盛情款待之意，也表達了對客人的熱情

好吧我就當成是後者～哥很熱情，好在酒也真的是很好喝

私心偏好甘口的十水，一股甘甜味與清爽感讓平日不愛喝酒的小菲也跟著babe喝完一壺

下次我要開瓶才夠喝

也是有非酒精性飲品，不過因為滿多都很適合下酒，女孩大推十水、男生則推薦順口的一ノ蔵

當天多點了一道不在菜單上的酥炸軟殼蟹腳，酥香的麵衣咬下去蟹殼都可以吃、蟹肉很新鮮

這款日式天婦羅真的不要沾醬，一點玫瑰鹽就可以提出鮮美度

很快的我們就喝完兩壺清酒，緊接著點了兩杯燒灼特調

だいやめ(DAIYAME)有著馥郁的荔枝香，因為調和過氣泡飲喝起來很像飲料

淡淡的酒精濃度很適合餐後飲用，鹿兒島方言，語意是「晚餐時喝杯酒，消除一天疲勞」

另一款鍛高譚上頭的圖示很夏威夷，日本北海道旭川市生產

帶著高雅的鍛高譚紫蘇燒酎，聞得到紫蘇的香味喝起來味道比較淡

剛好可以讓口腔的味蕾轉換～

緊接著就是最期待的和牛牛腸鍋，今年跟小菲一起去福岡、每晚他都會問我要不要吃牛腸鍋

原來我誤會牛腸鍋很油膩、還是幸ちゃん的牛腸鍋處理得太好🤣

腸子很Ｑ、煮完縮水，難怪要厚切

湯頭濃郁但不會很油～可以喝

和牛牛腸的甜味非常棒、跟日常吃到的腸子完全不同誒、不用沾醬就很厲害

牛腸不是肥肥軟爛的，清洗得非常乾淨，大家可以安心吃

油脂滲出讓湯頭多了股油脂的香味，蔬菜煮後變得更甜，想加蔬菜或是加牛腸都很推薦

其實和牛牛腸鍋可以煮雜炊喔，還會加一顆蛋

不過日本人其實最愛煮強棒麵，麵條QQ的吃麵邊吸湯

等到冒煙就可以吃了

林森北路巷弄最好吃的居酒屋『幸ちゃん』可以靠和牛牛腸鍋打天下了

蠻多別處吃不到的料理方式、手藝很好跟日本吃的幾乎一樣，光看滿滿日本客人就知道

份量很好、新鮮度讓人滿意，還有很多清酒、燒灼可以搭配

想吃有別於台灣的台式居酒屋，『幸ちゃん』非常推薦

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店家/景點資訊

店家名稱：居酒屋 幸ちゃん

所在地址：臺灣台北市中山區林森北路145巷15號

營業時間：一 二 三 四 五 六 17:00-23:00

店家電話：02 2521 0121 Google即時導航





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