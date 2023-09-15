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台南|| 米其林必比登推薦小吃 開元紅燒𩵚魠魚羹 𩵚魠魚外酥內扎實 特斯拉到不了的排隊老店

2023-09-15 23:10:59 Mier♥戴小如 人氣：107
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窩客好文

Mier♥戴小如

發表篇數：377篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：開元紅燒𩵚魠魚羹
phone06-2373-195
place台南市北區開元路307號
作者本次評價：
4.95
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
5.00
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cats

快閃台南一趟回來，我發現自己變得積極了！！

整理照片跟寫文章的速度變快了！哈哈哈

覺得不趕快整理照片，很快就會被我遺忘

然後我又會提不起勁來寫

做自己喜歡且擅長的事，是我最愛的

做起來也沒有壓力，感覺到舒服~~~

年紀到了！舒服好重要~((笑))

 

開元紅燒𩵚魠魚羹

 

地址： 台南市北區開元路307號

營業時間：09:00–18:30

電話： 06-2373195

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100048361886477&locale=zh_TW

 

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IMG_7637

這間米其林必比登推薦的小吃店，是遊戲裡好友推薦我一定要來吃的

我真的是一個大懶鬼，我自己先自守~

我之前會很認真做功課，但發現我的司機都不太理我，久了我就懶啦

所以這次在路途中，我才開始做功課詢問我身邊的人

IMG_7615

這間開元紅燒𩵚魠魚羹，真的人氣滿滿唷

我們到的時候，其實已經蠻晚了，將近快六點

但他們的人潮真的沒有少過....而且一直有人來

IMG_7616

因為想說還有別的東西想吃，所以就點了紅燒𩵚魠魚羹麵跟豆腐

一般豆腐不單賣，跟著碗粿一起銷售

我們也想吃看看台南的碗粿口味如何

結果！！登愣~碗粿賣完了！所以我們就單點了豆腐

IMG_7619

滷豆腐本來就是我愛吃的滷味之一，所以當好友推薦，我立馬說好！我要吃

當然一定必加超酷蔥花辣椒水~

一開始看到這個辣椒水的時候，我還有點傻眼？想說這個是什麼？！

結果店家說，直接加很好吃，二話不說~拍完照立馬加

IMG_7632

豆腐很嫩耶~我喜歡！！而且不會一夾就散~

配上他們特製的蔥花辣椒水，好過癮，我來來回回加了好幾次

IMG_7621

我們本來還想要另外點浮水魚羹....結果一樣售完

哈哈哈~想要吃這裡的美食，真的不能太晚來吃

不然什麼想吃的都會沒有！！所以一定要早早來

IMG_7628

我對於羹類的東西，我喜歡加滿滿的醋跟辣椒

但我喜歡辣的那種辣椒醬，不是鹹的那種辣椒醬

加滿醋吃起來真的很過癮！！有人跟我一樣嗎？！

IMG_7631IMG_7630

開元紅燒𩵚魠魚羹，真的好吃耶

有台南特有的甜甜味道，但不是那種死甜讓人不喜歡

加上醋~我好愛！！一整個覺得湯太少了啦((笑))

而且𩵚魠魚炸得外酥，魚肉卻超級札實好吃

不會像有一些魚肉炸完後還沒吃就散掉了

反而是可以吃到札實好吃的口感，好愛哦

IMG_7635

雖然這一碗𩵚魠魚羹要價$90(大的$110)

但我覺得還蠻值得的！因為真的好吃，是那種吃完，下次來台南還會想要再吃一次

難怪可以得到米其林必比登推薦小吃

真的值得推薦！！

IMG_7634

我超快就完食了！！哈哈哈~真的好好吃哦！！天啊

IMG_7636

看似不大碗的𩵚魠魚羹，結果我一碗就飽了！哈哈哈

是不是太沒用了？！但真的好好吃~

而且好友還說：這裡是特斯拉到不了的美食寶地

聽說只要開著特斯拉導航到開元路土魠魚羹，就會當機！！

不知道現在還會不會，但覺得太有趣了....

IMG_7638

而且明明就差不多到了營業時間結束了

但還是滿滿的人！哈哈

來台南別忘了來上一碗𩵚魠魚羹

 

IG找我玩🔍🔍更多動態在這裡

Mier戴小如IG  miertai

 

 

開元紅燒𩵚魠魚羹

 

地址： 台南市北區開元路307號

營業時間：09:00–18:30

電話： 06-2373195

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100048361886477&locale=zh_TW

 

 

 

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歡迎一起來聊天

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