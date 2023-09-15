宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪你玩到嗨，還有漂亮生態池，憑門票可以到湖畔餐廳兌換飲料，有大面落地窗欣賞美景還能順便打卡換飼料餵魚

宜蘭的動物農場越來越多，2023年9月份才剛開幕的 【水岸森林休閒農場_森林物語】 位於冬山鄉，原本就是一間知名的民宿，現在又打造了一個可愛動物園區，供民眾休憩遊玩和超萌的動物近距離接觸，裡面有梅花鹿、柯爾鴨、水豚、笑笑羊、黑腹山羊、驢子、狐獴、羊駝、梵天雞、紅鶴、黃腹錦雞、蘆花雞、孔雀，而且門票除了提供牧草一份，還可以到湖畔景觀餐廳內兌換飲料，打卡還能換飼料餵魚，真的是不錯的親子景點。

水岸森林休閒農場。森林物語｜停車及交通

開車請導航 【水岸森林休閒農場】 抵達民宿門口時，可以將車子停在門口，從正門走進去，不過 【森林物語】動物園區位置在民宿的後方，也可以依照指示方向往右邊小路開，後方便有第一及第二停車場，第一停車場距離最近，下車就直接步行到入口處啦

平日沒什麼人有包場的感覺，而且停車場還蠻大的，沿著 【森林物語】動物園區的指標前進就到囉

順著小路走過來會先經過湖畔餐廳和景觀涼亭，外面的園區環境不錯，當天跟家人前來帶著咚咚強兩姊弟，還沒入園就已經在花園裡逛起大街來

花園環境維護得乾淨，還有著南洋風格的的椰樹和涼亭，進入動物園區的小路有一整排的 摩艾 ， 咚咚強 可能也覺得新奇一直跑過去玩

明明只有2分鐘的路，帶著兩個小小孩硬生生走了快10分鐘，一群人邊走邊拍邊玩好有趣，終於來到可愛動物區的入口

水岸森林休閒農場。森林物語｜門 票

由於是新景點還沒有太多人知道，所以買完票就可以立刻進去，完全不用排隊耶

門票資訊如下

全票 $200 (5~64歲)

敬老票 $150 (65歲以上)

兒童票 $50 (2~未滿5歲)

愛心票 $50 (持身心障礙手冊及其陪伴者一名)

★ 9/30前宜蘭縣民憑證件享門票半價優惠

門票可兌換 牧草及飲料 一份

買完票讓工作人員驗證，就可以直接換取一小桶牧草

水岸森林休閒農場。森林物語｜環 境

進到 【森林物語】覺得這裡真的有森林系的感覺，兩旁的落羽松綠意盎然，高聳筆直而且綠葉叢生茂密，小小的步道上都被遮了蔭，這一點很不錯

順著參觀方向前進，左邊是生態池，右邊是禽類 ( 黃腹錦雞、蘆花雞、孔雀 ) 這些關在籠子裡的禽類是不提供餵食的，所以我們只能觀賞

不過路上有一些雞鴨就這麼大搖大擺的走著，非常可愛，小朋友見著都會想跟他們玩。

柯爾鴨

柯爾鴨沒有被關起來，它們一群窩在一起好像在享受午後的日光浴，它們是原產於荷蘭的家鴨種類，因為叫聲有別於其他鴨類，原本用於狩獵養殖，後來因外型討喜也作為寵物飼養

梵天雞

這些體型較大的雞一直在農場裡跑來跑去，個性非常活潑，最引人注意的就是它那一雙高筒襪，雙腳長滿羽毛好另類

梵天雞 又叫做 婆羅門雞 ，是美國的大型雞品種，源自中國上海，據說是世界上最大的雞

生態池

邊看小動物還有美麗的生態池可欣賞，池中浮萍和水生植物很多，池邊種滿了綠樹，而我們的觀賞路線就是繞著這一個生態池一圈，因為水池旁沒有圍籬，提醒帶小小孩來的家長一定要注意安全喔

水 豚

生態池旁的水豚，一隻在吃草一隻在洗澡，溫和又呆萌的他們很討人喜

這隻全身濕透的水豚小姐可能剛剛沐浴完，肚子很餓一直討東西吃

阿強妹妹一點也不怕這個大老鼠，還會自己拿牧草去餵它，水豚一口咬下牧草時，阿強還被逗得笑呵呵

黑腹山羊

看見我們手上有牧草，不怕生的黑腹山羊群也會一直靠過來，大家很有秩序排排隊在領糧草的概念，不會相爭相鬥感覺個性也很溫和，是一群乖小孩喔

這一區我們餵得比較久，因為山羊數量多也圍繞著我們不肯走，它們的個頭跟兩歲的小孩一樣高，咚咚和阿強 幾乎可以自己手拿牧草來餵食，小孩跟動物們這麼親近都超級開心，玩得不亦樂乎

後面生態池旁邊有一些土堆，不曉得是不是因為剛開幕這個部分還沒有整理好，希望過一段時間可以把碎石處理乾淨，或者種植一些植物及鋪設平整，將園區整理得更加完善就更棒了

梅花鹿

竹圍籬旁一隻梅花鹿在午睡，我們靠過去時把她驚醒了，她瞇起眼睛望一望也沒打算起身，就這樣懶洋洋的躺著

阿強妹妹拿著牧草試探，梅花鹿竟然也就優雅的吃了起來，溫溫柔柔不急不徐，果然有大家閨秀的風範

當天去外面的梅花鹿只有一隻，其他被圍欄關在另一個園區，問了工作人員他說這一區的梅花鹿還太小，需要再等候一段時間才能開放這個區域，所以那天我們就隔著圍欄觀賞其他的鹿隻

不過園區很貼心的準備了 「餵小鹿喝奶」 的體驗活動，只要在限時時間打卡上傳，就能兌換一小瓶ㄋㄟㄋㄟ

這麼好的活動當然不能錯過，我們讓阿強自己拿著奶瓶餵小鹿喝ㄋㄟㄋㄟ，模樣實在太可愛了

狐 獴

狐獴 屬於食肉目獴科，主要飲食為昆蟲，但生性貪吃，只要比他們小的生物幾乎來者不拒，例如: 蜘蛛、蜈蚣、蜥蜴、蜘蛛、馬陸、蟾蜍蛙類、蛇或植物

現在打卡也有 「餵狐獴吃麵包蟲乾」 的體驗活動，本來我是不太敢餵一度要放棄，只在外面看著狐獴跳來跳去

不過既然來了如果沒有體驗又覺得可惜，還是打了卡跟工作人員拿一小盤麵包蟲乾，用夾子夾起來餵狐獴，真的很貪吃耶嘴巴張好大，哈哈

咚咚 好奇的也靠過去想要跟他玩，喜歡小動物每個都想摸一摸，不過我們馬上制止了，因為狐獴有尖尖的爪子，提醒帶孩童來的家長也要注意一下喔，還是讓大人餵食可能會比較安全一些

園區的間隔重力門很重，連大人都要使力推開，所以上面有提醒字眼，請注意輕放不要夾到手

推開門又進到另一個園區，這裡有驢子和羊駝 (後來發現當天沒有看到笑笑羊ㄟ，可能笑笑羊休假去了吧)，步道和草地都整理得算乾淨，也不會有特別的異味，所以逛起來蠻舒服

羊 駝

羊駝 也俗稱 草泥馬， 有著類似綿羊的外型，但其實他不是馬也不是羊，而是駱駝科動物，毛茸茸的的身體和長長的脖子，搭配小圓耳朵以及一雙無辜的水汪汪大眼睛，就是這個模樣讓大家喜愛，然後萌呆又可愛的看著你

溫馴的羊駝有白色和黑色的絨毛，這幾隻的毛有被設計師打理過，戴上蝴蝶結和脖圍，剪了毛的那隻更像是優雅的公主穿著小禮服，眨眨眼睛裝可愛

毛 驢

「我有一隻小毛驢從來也不騎」 從小熟悉的兒歌迴旋在腦海，這次就來看看小毛驢

毛驢的內心戲很多耶，我覺得他的眼睛會說話

「你在看我嗎？可以再靠近一點」

咚咚強 每一種動物都不放過，每一隻都要餵餵看，讓我們一直擔心牧草不夠用

紅 鶴

不仔細看還真以為是假的，一直以優雅姿態站立的紅鶴，在園區的最後一塊區域，美麗的身影隱藏著一股不食人間煙火的仙氣

白裡透著粉紅的身體，好像美少女一般

繞了一圈要離開園區時，再望一望充滿綠意的生態池

出口處有一個回收籃，餵完牧草的小提桶請放置此處

走出動物園區回到休閒農場的腹地，外面還是可以逛逛，看看漂亮的造景

結果外面也有鴨鵝在散步，於是咚咚又追了上去，整個下午他最忙，忙著餵動物、摸水豚、趕鴨子

涼亭對面的紫色建築就是湖畔餐廳，逛完之後別急著離開，記得憑門票到這裡兌換飲料，走了一圈差不多快一個鐘頭，剛好到餐廳裡吹冷氣休息一下

水岸森林休閒農場。湖畔餐廳

這裡是湖畔餐廳入口，拿剛剛的票根到服務台給工作人員

可以憑券兌換杯子，自行到飲料機取用，室內室外的位置都可以隨意坐

櫃台上還有體驗活動說明，凡是打卡或追蹤 水岸森林湖畔餐廳 , 就送魚飼料一包，因為我們帶幼兒來當然順便換2包讓他們玩

飲料自助區，目前提供三種飲料，

可樂、雪碧 、果汁

湖畔餐廳 室內環境

餐廳的環境不錯，空間寬敞舒適座位也多，採用大面積的落地玻璃門窗，所以光線明亮，從室內就可以看見外頭的湖畔風光

湖畔餐廳 室外環境

走出室外空間也很大，原木的大桌椅舒服，天氣好的時候坐在湖景第一排肯定超悠閒

餐廳對面就是民宿區，有機會來這裡住宿渡假應該也不錯，湖水乾淨清澈，裡面的魚很多又很大隻，還有幾隻天鵝在戲水

手上有魚飼料除了可以餵魚，鴿子也會主動飛過來想吃，所以兩個小小孩又忙著追鴿子和餵鴿子，我們幾個大人沒辦法優雅的喝飲料聊天，因為一直在顧小孩，來農場玩一點也不無聊啊

水岸森林休閒農場。森林物語｜資 訊

■ 地址 : 宜蘭市冬山鄉光華二路36號

■ 電話 : 03 9610277

■ 入園時間 9:00-16:30 園區17:00結束

■ 公休日: 無

■ 停車場: 有

■ 官網 水岸森林休閒農場_森林物語

■ FB臉書 水岸森林休閒農場

水岸森林休閒農場。森林物語｜心 得

新開幕的【水岸森林休閒農場_森林物語】環境乾淨優美，沒有異味，提供的停車場很大也方便，距離羅東運動公園不遠，附近景點還有 廣興農場、星夢森林劇場 可以順便走走，門票可以折抵飲料還不錯，雖然只有簡單的口味，但能到湖畔餐廳休憩還有欣賞美麗風景，餵餵魚和鴿子也很有趣。遊記分享給大家歡迎來玩

★ 9/30前宜蘭縣民憑證件享門票半價優惠

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