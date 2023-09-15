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> 圖文創作 > 宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪你玩到嗨，還有漂亮生態池，憑門票可以到湖畔餐廳兌換飲料，有大面落地窗欣賞美景還能順便打卡換飼料餵魚

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪你玩到嗨，還有漂亮生態池，憑門票可以到湖畔餐廳兌換飲料，有大面落地窗欣賞美景還能順便打卡換飼料餵魚

2023-09-15 23:57:17 撒野樂活小村婦 人氣：106
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窩客好文

撒野樂活小村婦

發表篇數：91篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：宜蘭縣 > 冬山鄉

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

宜蘭的動物農場越來越多，2023年9月份才剛開幕的【水岸森林休閒農場_森林物語】位於冬山鄉，原本就是一間知名的民宿，現在又打造了一個可愛動物園區，供民眾休憩遊玩和超萌的動物近距離接觸，裡面有梅花鹿、柯爾鴨、水豚、笑笑羊、黑腹山羊、驢子、狐獴、羊駝、梵天雞、紅鶴、黃腹錦雞、蘆花雞、孔雀，而且門票除了提供牧草一份，還可以到湖畔景觀餐廳內兌換飲料，打卡還能換飼料餵魚，真的是不錯的親子景點。

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

  水岸森林休閒農場。森林物語｜停車及交通 

開車請導航【水岸森林休閒農場】抵達民宿門口時，可以將車子停在門口，從正門走進去，不過【森林物語】動物園區位置在民宿的後方，也可以依照指示方向往右邊小路開，後方便有第一及第二停車場，第一停車場距離最近，下車就直接步行到入口處啦

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

平日沒什麼人有包場的感覺，而且停車場還蠻大的，沿著【森林物語】動物園區的指標前進就到囉 

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順著小路走過來會先經過湖畔餐廳和景觀涼亭，外面的園區環境不錯，當天跟家人前來帶著咚咚強兩姊弟，還沒入園就已經在花園裡逛起大街來

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

花園環境維護得乾淨，還有著南洋風格的的椰樹和涼亭，進入動物園區的小路有一整排的摩艾咚咚強可能也覺得新奇一直跑過去玩

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

明明只有2分鐘的路，帶著兩個小小孩硬生生走了快10分鐘，一群人邊走邊拍邊玩好有趣，終於來到可愛動物區的入口

  水岸森林休閒農場。森林物語｜門 票  

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

由於是新景點還沒有太多人知道，所以買完票就可以立刻進去，完全不用排隊耶

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  門票資訊如下  

全票 $200 (5~64歲) 

敬老票 $150 (65歲以上) 

兒童票 $50 (2~未滿5歲) 

愛心票 $50 (持身心障礙手冊及其陪伴者一名)

★ 9/30前宜蘭縣民憑證件享門票半價優惠

  門票可兌換 牧草及飲料 一份  

宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

買完票讓工作人員驗證，就可以直接換取一小桶牧草

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  水岸森林休閒農場。森林物語｜環 境  

進到【森林物語】覺得這裡真的有森林系的感覺，兩旁的落羽松綠意盎然，高聳筆直而且綠葉叢生茂密，小小的步道上都被遮了蔭，這一點很不錯

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順著參觀方向前進，左邊是生態池，右邊是禽類 (黃腹錦雞、蘆花雞、孔雀) 這些關在籠子裡的禽類是不提供餵食的，所以我們只能觀賞

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不過路上有一些雞鴨就這麼大搖大擺的走著，非常可愛，小朋友見著都會想跟他們玩。

 柯爾鴨  

柯爾鴨沒有被關起來，它們一群窩在一起好像在享受午後的日光浴，它們是原產於荷蘭的家鴨種類，因為叫聲有別於其他鴨類，原本用於狩獵養殖，後來因外型討喜也作為寵物飼養

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 梵天雞  

這些體型較大的雞一直在農場裡跑來跑去，個性非常活潑，最引人注意的就是它那一雙高筒襪，雙腳長滿羽毛好另類

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梵天雞又叫做婆羅門雞，是美國的大型雞品種，源自中國上海，據說是世界上最大的雞

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  生態池  

邊看小動物還有美麗的生態池可欣賞，池中浮萍和水生植物很多，池邊種滿了綠樹，而我們的觀賞路線就是繞著這一個生態池一圈，因為水池旁沒有圍籬，提醒帶小小孩來的家長一定要注意安全喔

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  水 豚  

生態池旁的水豚，一隻在吃草一隻在洗澡，溫和又呆萌的他們很討人喜

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這隻全身濕透的水豚小姐可能剛剛沐浴完，肚子很餓一直討東西吃

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阿強妹妹一點也不怕這個大老鼠，還會自己拿牧草去餵它，水豚一口咬下牧草時，阿強還被逗得笑呵呵

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  黑腹山羊  

看見我們手上有牧草，不怕生的黑腹山羊群也會一直靠過來，大家很有秩序排排隊在領糧草的概念，不會相爭相鬥感覺個性也很溫和，是一群乖小孩喔

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宜蘭》最新景點【水岸森林休閒農場_森林物語】超萌系可愛動物陪

這一區我們餵得比較久，因為山羊數量多也圍繞著我們不肯走，它們的個頭跟兩歲的小孩一樣高，咚咚阿強 幾乎可以自己手拿牧草來餵食，小孩跟動物們這麼親近都超級開心，玩得不亦樂乎

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後面生態池旁邊有一些土堆，不曉得是不是因為剛開幕這個部分還沒有整理好，希望過一段時間可以把碎石處理乾淨，或者種植一些植物及鋪設平整，將園區整理得更加完善就更棒了

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  梅花鹿  

竹圍籬旁一隻梅花鹿在午睡，我們靠過去時把她驚醒了，她瞇起眼睛望一望也沒打算起身，就這樣懶洋洋的躺著

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阿強妹妹拿著牧草試探，梅花鹿竟然也就優雅的吃了起來，溫溫柔柔不急不徐，果然有大家閨秀的風範

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當天去外面的梅花鹿只有一隻，其他被圍欄關在另一個園區，問了工作人員他說這一區的梅花鹿還太小，需要再等候一段時間才能開放這個區域，所以那天我們就隔著圍欄觀賞其他的鹿隻

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不過園區很貼心的準備了「餵小鹿喝奶」的體驗活動，只要在限時時間打卡上傳，就能兌換一小瓶ㄋㄟㄋㄟ

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這麼好的活動當然不能錯過，我們讓阿強自己拿著奶瓶餵小鹿喝ㄋㄟㄋㄟ，模樣實在太可愛了

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 狐 獴  

狐獴屬於食肉目獴科，主要飲食為昆蟲，但生性貪吃，只要比他們小的生物幾乎來者不拒，例如: 蜘蛛、蜈蚣、蜥蜴、蜘蛛、馬陸、蟾蜍蛙類、蛇或植物

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現在打卡也有「餵狐獴吃麵包蟲乾」的體驗活動，本來我是不太敢餵一度要放棄，只在外面看著狐獴跳來跳去

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不過既然來了如果沒有體驗又覺得可惜，還是打了卡跟工作人員拿一小盤麵包蟲乾，用夾子夾起來餵狐獴，真的很貪吃耶嘴巴張好大，哈哈

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咚咚 好奇的也靠過去想要跟他玩，喜歡小動物每個都想摸一摸，不過我們馬上制止了，因為狐獴有尖尖的爪子，提醒帶孩童來的家長也要注意一下喔，還是讓大人餵食可能會比較安全一些

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園區的間隔重力門很重，連大人都要使力推開，所以上面有提醒字眼，請注意輕放不要夾到手

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推開門又進到另一個園區，這裡有驢子和羊駝 (後來發現當天沒有看到笑笑羊ㄟ，可能笑笑羊休假去了吧)，步道和草地都整理得算乾淨，也不會有特別的異味，所以逛起來蠻舒服

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 羊 駝  

羊駝也俗稱草泥馬，有著類似綿羊的外型，但其實他不是馬也不是羊，而是駱駝科動物，毛茸茸的的身體和長長的脖子，搭配小圓耳朵以及一雙無辜的水汪汪大眼睛，就是這個模樣讓大家喜愛，然後萌呆又可愛的看著你

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溫馴的羊駝有白色和黑色的絨毛，這幾隻的毛有被設計師打理過，戴上蝴蝶結和脖圍，剪了毛的那隻更像是優雅的公主穿著小禮服，眨眨眼睛裝可愛

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 毛 驢  

我有一隻小毛驢從來也不騎」從小熟悉的兒歌迴旋在腦海，這次就來看看小毛驢

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毛驢的內心戲很多耶，我覺得他的眼睛會說話

「你在看我嗎？可以再靠近一點

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咚咚強每一種動物都不放過，每一隻都要餵餵看，讓我們一直擔心牧草不夠用

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 紅 鶴  

不仔細看還真以為是假的，一直以優雅姿態站立的紅鶴，在園區的最後一塊區域，美麗的身影隱藏著一股不食人間煙火的仙氣

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白裡透著粉紅的身體，好像美少女一般

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繞了一圈要離開園區時，再望一望充滿綠意的生態池 

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出口處有一個回收籃，餵完牧草的小提桶請放置此處

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走出動物園區回到休閒農場的腹地，外面還是可以逛逛，看看漂亮的造景

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結果外面也有鴨鵝在散步，於是咚咚又追了上去，整個下午他最忙，忙著餵動物、摸水豚、趕鴨子

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涼亭對面的紫色建築就是湖畔餐廳，逛完之後別急著離開，記得憑門票到這裡兌換飲料，走了一圈差不多快一個鐘頭，剛好到餐廳裡吹冷氣休息一下

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  水岸森林休閒農場。湖畔餐廳  

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這裡是湖畔餐廳入口，拿剛剛的票根到服務台給工作人員

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可以憑券兌換杯子，自行到飲料機取用，室內室外的位置都可以隨意坐

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櫃台上還有體驗活動說明，凡是打卡或追蹤水岸森林湖畔餐廳, 就送魚飼料一包，因為我們帶幼兒來當然順便換2包讓他們玩

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飲料自助區，目前提供三種飲料，

可樂、雪碧 、果汁

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湖畔餐廳 室內環境  

餐廳的環境不錯，空間寬敞舒適座位也多，採用大面積的落地玻璃門窗，所以光線明亮，從室內就可以看見外頭的湖畔風光

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湖畔餐廳 室外環境  

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走出室外空間也很大，原木的大桌椅舒服，天氣好的時候坐在湖景第一排肯定超悠閒

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餐廳對面就是民宿區，有機會來這裡住宿渡假應該也不錯，湖水乾淨清澈，裡面的魚很多又很大隻，還有幾隻天鵝在戲水

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手上有魚飼料除了可以餵魚，鴿子也會主動飛過來想吃，所以兩個小小孩又忙著追鴿子和餵鴿子，我們幾個大人沒辦法優雅的喝飲料聊天，因為一直在顧小孩，來農場玩一點也不無聊啊

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  水岸森林休閒農場。森林物語｜資 訊  

■ 地址 : 宜蘭市冬山鄉光華二路36號 

■ 電話 : 03 9610277

■ 入園時間 9:00-16:30 園區17:00結束 

■ 公休日: 無

■ 停車場: 有

■ 官網 水岸森林休閒農場_森林物語

■ FB臉書 水岸森林休閒農場 

  水岸森林休閒農場。森林物語｜心 得  

新開幕的【水岸森林休閒農場_森林物語】環境乾淨優美，沒有異味，提供的停車場很大也方便，距離羅東運動公園不遠，附近景點還有廣興農場、星夢森林劇場可以順便走走，門票可以折抵飲料還不錯，雖然只有簡單的口味，但能到湖畔餐廳休憩還有欣賞美麗風景，餵餵魚和鴿子也很有趣。遊記分享給大家歡迎來玩

★ 9/30前宜蘭縣民憑證件享門票半價優惠 

   歡迎關注 FB粉專: 撒野樂活小村婦   

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熱愛大自然所以從都市流浪到鄉村，熱愛花草昆蟲、美食和旅遊玩耍，興趣很多喜歡閱讀、料理和手作，想把一點一滴在生活中的體驗都儲存下來，跟大家分享也為自己留下最美好的軌跡 來信請寄 smallpix2022@gmail.com
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