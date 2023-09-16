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茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿滿/肉桂凍奶/鍋煮奶茶暖心又暖胃/茶裡不然-大安概念店

2023-09-16 03:00:00 舒愛吃愛玩樂的世界 人氣：110
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窩客好文

舒愛吃愛玩樂的世界

發表篇數：82篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：茶裡不然 【大安店】
place台北市大安區信義路三段190-3號
作者本次評價：
3.90
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
4.00
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茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿

現在手搖茶飲不斷的推陳出新也讓人看得眼花撩亂，所以必須有特別之處才會吸引人來試試，這次介紹一家以辛香料的風味入茶為主軸的特色手搖飲。

茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
茶裡不然 辛香奶茶專門。
喜愛手搖茶飲的我當然不能錯過這樣特別的茶飲店，跟著我一起來試試茶吧！
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
茶裡不然-大安概念店，捷運搭淡水線到大安站3號出口步行2分鐘，店面是黃色系又光亮，路過都會多瞧幾眼。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿牆上的塗鴉很可愛還有流行的字句，讓生活不那麼理所當然，有時生活中太多這樣的想法就會讓自己過的不開心，這文字很觸碰我的心。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
那就來看菜MENU吧！
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
這次店家有新上市的茶飲都點來喝看看，辛香料入茶說真的台灣很罕見還用強烈的肉桂及八角之類的，我可是迫不及待想喝喝看了呢？
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿杏辛滿滿 M45/L55
是以辛茶道為茶底（香包種）裡頭有丁香、八角的香料，包種茶香氣很優雅帶點微微的花香感與辛香料搭在一起是柔和香氣，杏仁凍柔嫩柔嫩的味道不會過重喝起來特別清爽。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
肉桂凍奶 M60/L70
手工製作的肉桂凍香氣不至於強烈，讓奶香味也能呈現出來，點的是微糖吸允到肉桂凍時淺淺的辛辣感會先上來再來是奶味淡淡甜味，若是點半糖相信會更好喝。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
木辛人炭培烏龍鍋煮奶茶M95
是用炭焙烏龍及肉桂、乾薑、胡椒、荳蔻加鮮奶鍋煮。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
我在一旁看著店員慢慢煮著，那個辛香料的香氣漸漸朝我飄散過來，聞起來特別舒服療癒。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
加入鮮奶慢慢熬煮但又不能過頭，不然會有騷味浮現，鍋煮奶茶還是需要功夫的奶香煮的剛剛好。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
熱騰騰的喝上一口，胡椒的嗆辣稍微刺激感與肉桂的辛辣香氣再帶點微微甜味居然合而為一毫無違和，其他辛香料也很溫和不會過於強烈，還有再額外附上一跟肉桂棒邊攪拌邊喝口感層次變得很豐富。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
手焙烏龍單品M35/L45
點的是無糖比較深厚的茶，茶色偏棕色香氣碳焙較重，喝起來不會苦澀甘醇尾韻回甘。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
這家以辛香料入茶的飲料店，嚴選天然辛香料與原茶獨特創意搭配奶茶新喝法，將療癒舒心的風味煮進茶裡，香醇享受香氣記憶豐富日常生活中，喝過後難以忘懷。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
這辛香料與茶搭配齊來完全無違和，更是把茶帶出更高的層次，尤其冬天喝辛香料的香氣很能療癒心靈，雖然每一樣的香料味道都很強烈鮮明加入茶裡卻不搶各自封為都能喝出各的味道，蠻厲害的一家茶飲店，在秋冬來臨時這樣的飲品十足暖心又暖胃。
茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
都忘記說了店裡的環保杯我太喜歡了，所以入手了一個下次來買飲料還有環保杯折扣喔！
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茶裡不然＿辛香奶茶專門。辛香料入茶展現獨特風味/新上市杏辛滿
 
店家資訊：
🌱店名：茶裡不然-大安概念店
🌱地址：台北市大安區信義路三段190-3號
🌱電話：02 2755 6979

文章標籤

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