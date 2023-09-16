【新北貢寮食記】絕佳視野，IG打卡網美地，吃飯看海的最愜意體驗

在貢寮有間橘色小屋，

坐擁第一排海景是IG打卡熱點，

可以一邊享受海景，

一邊吃著現撈海產料理，

根本是視覺與味蕾的雙重享受了。

位於新北市貢寮台二線103.5公里處，

從台塑石油對面的香蘭路進入，

一下坡就能找到［吃飯看海］的小屋。



斜坡下來有寬敞停車場，

原本［吃飯看海］是養殖九孔鮑店家，

後來才以販售海鮮為觀海餐廳，

另外店家也是寵物友善餐廳，

只要毛小孩坐進寵物車，

就可以一起享受海景了。



如果不想等待可以先線上訂位，

訂位：請點我

我們當天臨時現場候位，

趕緊掃QRCode排隊，

想坐景觀桌就一定要備註說明喔！

看得出［吃飯看海］名氣不小，

已經不少美食節目與明星造訪過了。

座位分為室內桌、景觀桌、戶外桌，

追求景觀座位就像搶銀行，

因為只有四桌很容易客滿。

戶外桌是最容易就座，

如果遇到涼爽天氣還好，

但這大熱天好難熬啊！

一旁的水族箱，

可以打發小孩不耐等待的轉移法寶。

以東北角海鮮為主打，

滿足各種預算，

不收服務費只收現金，

還有零售海鮮可以自己帶回家享受。

窗景座位真的太吸引人了，

難怪很搶手，

即使等待時間超過1小時以上，

面對那美景一切的不快都變得微不足道，

果然名副其實［吃飯看海］啊！

只不過苦了倆兄弟肚子餓到唉唉叫。

涼拌海菜

原本要點炒的，

不過店員推薦涼拌是限定季節才有，

於是耳根軟善變了，

咀嚼起來Q嫩清爽，

只是調味上我們喜歡再酸甜點會更好，

所以這道我們互相禮讓 。

川燙脆卷(小卷)

乍看下只有６隻覺得有點小貴，

附上薑絲、醬油和哇沙米，

吃起來軟嫩微微脆且鮮甜，

就算沒沾醬也好吃。

蒜香蒸鮑魚

稍微重口味但不過鹹很下飯，

滿滿蒜香掩蓋了海味，

下方還鋪了些許冬粉讓倆兄弟很愛，

鮑魚吃起來口感軟脆帶韌性，

對於牙口不好的人來說，

會吃得有點辛苦。

吻仔魚煎蛋

焦黃褐色的外皮實在是太誘人了，

雖然吻仔魚不是特別大，

但蓬鬆的厚度口口都是微鹹的好滋味。

煎大干貝

微焦黃的外表是美味代表，

擁有豐潤且柔軟的質地，

每口都帶有微妙甜味令人滿足。



九孔炒飯

每桌幾乎都會點的料理之一，

畢竟也要填飽肚子啊！

一上桌就嗅到誘人香氣，

除了上方吸金的一顆九孔外，

裡面還有切碎的九孔和鮭魚，

讓口感多了一些豐富層次，

且鹹度適中讓我們一口接一口吃。

洛神花茶

在炎熱的天氣裡，

吃完一整桌的菜後，

來一杯洛神花茶真是消暑，

酸酸甜甜的口感非常清新，

整個解膩又爽口。

享用完餐點後，

不妨到旁邊欣賞海景吹吹海風，

讓心沉靜一下會放鬆許多喔！

一旁的九孔池請勿踏入，

如果有興趣現場提供新鮮九孔食材，

方便購買帶回家烹飪。

［吃飯看海］超級治癒的啦！

面對無敵海景配上美味海鮮，

這裡是放鬆身心的最佳去處，

加上價格滿足各種預算，

難怪一到假日一位難求，



前往時建議先訂位以免久候喔！

有興趣的朋友們，

加入我們一起吃喝玩樂聊是非。

店名：吃飯看海

地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號

（台塑加油站對面斜坡下方）

電話：0936-597-663

營業時間：Am 11:00~Pm 18:30

公休日：每週二、每週三

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