食記 - 高雄 鳳山區 馬來檳城(檳城肉骨茶)
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文章類別：美食-食記心得
幾年前就很想嚐試肉骨茶 不知道那是什麼滋味?
我對肉骨茶的印象也僅肉骨茶麵 (泡麵) 而已
後來有找到一家 吃了以後覺得那是當歸麵線才對 ( •́ὤ•̀)
之後就逐漸淡忘了...
直到最近心血來潮又找到這家
店家是馬來西亞移民 而且已經在這裡經營幾年了
(這次穩了吧?)
放縱日一到就趕緊過來嚐鮮囉~
餐具自助區
拍照完才發現螢幕人的臉好冏
店裡也是乾淨整齊 還有冷氣可以吹 電視可以看 (〞︶〝)
這裡居然也有綿綿冰 下次再來試試看
以下是食用心得:
佳椰吐司
佳椰/咖椰吐司 我一直以為是加了咖哩的椰子抹醬吐司 (σ′▽‵)′▽‵)σ
但是佳椰其實只是發音而已 (kaya)
這是用蛋 糖 椰奶 斑蘭葉製作的一種甜醬
吐司是一般早餐店的吐司 有點可惜
然後他們家的咖椰醬味道比較淡 覺得斑蘭味可以再重一點
不然吃起來就是塗奶油的烤土司而已
奶油應該是動物奶油?
肉骨茶粿條
肉骨茶麵還蠻不錯的
裡面配了一點點空心菜 百葉豆腐 貢丸
中藥味嚐不出加了什麼 但是湯頭還不錯喝
甜甜香香的 味道不偏重五香 也不太像當歸 (當然跟肉骨茶泡麵也不太像啦)
板條給的量還蠻多的
160這樣一大碗 個人覺得可以吃的飽 d(`･∀･)b
豬油香乾麵
老頭子覺得大碗的量一般般
起先我本來覺得就是普通的豬油拌麵 有什麼好點的
但是味道真的跟台灣的不太一樣 也很不錯吃 (♛‿♛)
台灣的比較偏是油蔥酥香加醬油 豬油的香味
這家沒有油蔥味 多了蒜頭 還有一種鮮甜味
感覺是加了魚露 蝦醬之類的?
老頭子還加了他們家的辣椒醬 (<-推薦 )
感覺辣椒醬也是自己做的 加了能讓風味更上一層
突然發現每家店的自製辣椒醬各有特色 都有其獨特的魅力所在
難怪會有顧客特別購買 跟商用的固定口味真的有差呢
當然成分要是單純/天然就更加分了!
南洋炭烤沙爹豬肉串
沙嗲烤肉條的製作時間會比較久一點喔
老頭子覺得這價格有點貴
我是覺得以嚐鮮來說還可以啦
看店家的介紹是用豬腱子肉/雞腿肉下去烤的
豬肉很有嚼勁 有股燒烤香味
沙爹醬剛開始吃覺得蠻特別 味道濃郁 花生醬味突出
吃到後面覺得味道太重會膩口 要不斷喝水解膩 (´◉⊖◉)
但整體來說個人覺得是4星店家
風味不錯 值得來品嚐/再訪~
就...因我們兩個是燥熱體質 只能偶一為之囉 ヾ( ^-^)