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> 圖文創作 > 食記 - 高雄 鳳山區 馬來檳城(檳城肉骨茶)

食記 - 高雄 鳳山區 馬來檳城(檳城肉骨茶)

2023-09-16 10:10:12 湯小君 人氣：110
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窩客好文

湯小君

發表篇數：51篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：馬來檳城(檳城肉骨茶)
phone09-2517-0156
place高雄市鳳山區新富路466號
作者本次評價：
3.80
美味度
4.00
服務品質
3.50
裝潢氣氛
3.50
CP值
3.50
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幾年前就很想嚐試肉骨茶 不知道那是什麼滋味?

我對肉骨茶的印象也僅肉骨茶麵 (泡麵) 而已

後來有找到一家 吃了以後覺得那是當歸麵線才對 ( •́ὤ•̀)

之後就逐漸淡忘了...

 

直到最近心血來潮又找到這家

店家是馬來西亞移民 而且已經在這裡經營幾年了 (這次穩了吧?)

​​​​​放縱日一到就趕緊過來嚐鮮囉~

 

餐具自助區

 

 

拍照完才發現螢幕人的臉好冏

店裡也是乾淨整齊 還有冷氣可以吹 電視可以看 (〞︶〝) 

 

這裡居然也有綿綿冰 下次再來試試看 

 

以下是食用心得:

 

佳椰吐司

 

 

佳椰/咖椰吐司 我一直以為是加了咖哩的椰子抹醬吐司 (σ′▽‵)′▽‵)σ

但是佳椰其實只是發音而已 (kaya)

這是用蛋 糖 椰奶 斑蘭葉製作的一種甜醬

 

吐司是一般早餐店的吐司 有點可惜

然後他們家的咖椰醬味道比較淡 覺得斑蘭味可以再重一點

不然吃起來就是塗奶油的烤土司而已

奶油應該是動物奶油?

 

肉骨茶粿條

 

肉骨茶麵還蠻不錯的

裡面配了一點點空心菜 百葉豆腐 貢丸

中藥味嚐不出加了什麼 但是湯頭還不錯喝

甜甜香香的 味道不偏重五香 也不太像當歸 (當然跟肉骨茶泡麵也不太像啦)

 

板條給的量還蠻多的

160這樣一大碗 個人覺得可以吃的飽 d(`･∀･)b

 

豬油香乾麵

老頭子覺得大碗的量一般般

 

起先我本來覺得就是普通的豬油拌麵 有什麼好點的

但是味道真的跟台灣的不太一樣 也很不錯吃 (♛‿♛)

 

台灣的比較偏是油蔥酥香加醬油 豬油的香味

這家沒有油蔥味 多了蒜頭 還有一種鮮甜味

感覺是加了魚露 蝦醬之類的?

 

老頭子還加了他們家的辣椒醬 (<-推薦 )

感覺辣椒醬也是自己做的 加了能讓風味更上一層

 

突然發現每家店的自製辣椒醬各有特色 都有其獨特的魅力所在

難怪會有顧客特別購買 跟商用的固定口味真的有差呢

當然成分要是單純/天然就更加分了! 

 

南洋炭烤沙爹豬肉串

 

沙嗲烤肉條的製作時間會比較久一點喔

 

老頭子覺得這價格有點貴

我是覺得以嚐鮮來說還可以啦

 

看店家的介紹是用豬腱子肉/雞腿肉下去烤的

豬肉很有嚼勁 有股燒烤香味 

沙爹醬剛開始吃覺得蠻特別 味道濃郁 花生醬味突出

吃到後面覺得味道太重會膩口 要不斷喝水解膩 (´◉⊖◉)

 

但整體來說個人覺得是4星店家

風味不錯 值得來品嚐/再訪~

 

就...因我們兩個是燥熱體質 只能偶一為之囉 ヾ( ^-^)

 

 

 

 

 

 

#肉骨茶
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文章關鍵字
肉骨茶 佳椰吐司 豬油拌麵 馬來檳城 more
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食記-高雄鳳山區郭家清蒸(脆皮)肉圓
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湯小君

發表篇數：51篇

~就是想記錄吃貨心得~ 每個人感受不同,評分參考就好。 1分是不推薦/不喜歡。 2分是要加油。 3分是中等標準。 4分是覺得還不錯。 5分是超級喜歡。 IG更多特別嚐鮮/生活分享: https://www.instagram.com/dovahkiin0302/?igshid=MzNlNGNkZWQ4Mg%3D%3D
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