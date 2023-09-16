2023 台北聚餐開箱評價》雞老闆 桶仔雞 - 市面上唯一一家滿額送招牌桶仔雞與清酒梅酒喝到飽的店家 - 理智派的生活手札
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文章類別：美食-食記心得
2023 台北聚餐開箱評價》雞老闆 桶仔雞 – 市面上唯一一家滿額送招牌桶仔雞與清酒梅酒喝到飽的店家
台北小吃與餐廳開箱開久了，通常聚餐選擇不外乎是火鍋、餐酒館與燒烤等。這次完全不一樣，我要來開箱評價的台北聚餐餐廳是主打「桶仔雞」的雞老闆。會想來開箱這家，主要是在網路上搜尋的時候突然看到雞老闆的介紹，先不說其他特色，光是桶仔雞的餐廳在台北就不常見了，這是一定要來開箱一下的。
這次我們吃的，是位於長春路上的長春總店。原因無他，比起其他兩間分店(士林與萬隆)，剛好離我公司比較近XD。長春總店後面一條街就有一個高達6層樓的停車塔，以台北來說停車真的超方便。我們停好車走路大概3-5分鐘就到了。如果大家都想喝酒(畢竟人家主打清酒梅酒喝到飽)走路10分鐘左右就有捷運「南京復興站」整個也算方便。
雞老闆長春總店共計有三個店面，大概粗估了一下，可以同時容納大概60人以上。
以台北地價與物價來說，如果不是生意太好就是老闆瘋了。整個環境的設計則是偏向日式居酒屋的感覺，而他們最著名的兩大活動則是遠遠的從對街就可以看到XD。
雞老闆台北聚餐餐廳活動
清酒梅酒喝到飽
一小時399/人、二小時699/人 (同桌客人須一起參加/不得併入送雞活動)
達滿額送雞活動
消費滿2500元(除喝到飽活動外)，就送桶仔雞一隻。活動可累加，2500/5000/7500…以此類推。
*壽星優惠活動則消費滿1800即送桶仔雞。
介紹完位置、環境與活動，當然就要來亂點一波評價一下這家的餐點囉。
。養生藥膳桶仔雞。
首先就來說說他們家的招牌，桶仔雞囉。雞老闆桶仔雞主打為養生藥膳，和其他一般桶仔雞不太一樣。雞的大小適中，大概3-4個人分著吃差不多。這樣的份量如果搭配點2500送雞的活動，可以說是物美價廉。
口感上我只能用「皮酥多汁」四個字形容。皮酥之餘吃起來有甜味，我猜測應該是藥膳讓她的皮吃起來和一般的桶仔雞不同吧。
。清酒梅酒喝到飽。
第二個來介紹的餐點居然是清酒梅酒XD。人家就主打這個喝到飽，不喝一下太可惜了。清酒的製作是使用米，可以說是精煉版的米酒(?。我個人不太喜歡米釀造酒的味道，但同行友人倒是蠻喜歡的。他們家清酒有三款，喜歡的朋友可以每款都喝一下再告訴我他們的差異XD。我個人偏好的是梅酒，一口氣喝了好幾杯真過癮XD。以活動399/699來說，食量不大的可以選擇399喝到飽即可，前一小時喝酒後面則是慢慢吃點東西。
*註：提醒一下，未滿18歲不得飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒。
。其他特色餐點。
其他餐點類我就分成『串物』跟『烤物』類來介紹。
『串物』
整體而言，他們家串物吃起來中規中矩，可以說是預期水準中。這並不是說東西難吃，而是桶仔雞把分數拉高了，對於其他餐點就變成點綴了。如果真要在串物烤物中選一個MVP，我想就是烤靖魚一夜干吧。
『烤物』
快炒類別的其實我們沒有點很多，個人私心點了一盤鳳梨蝦球，真心榮登我的MVP(喂。我個人是鳳梨蝦球控，只要好吃的鳳梨蝦球基本上我會瘋狂吃XD。雞老闆的鳳梨蝦球達到這樣的水準，害我整個聚餐狂吃鳳梨蝦球和桶仔雞哈哈哈。
【長春店(創始總店)】
營業時間:PM5:00~凌晨02:30
電話：(02)2717-5777
住址:台北市長春路454號
【士林夜市店】(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM6:00~凌晨02:30
電話:(02)2881-0777
住址:台北市士林區文林路101巷2號
【萬隆店】(公休日以官方粉絲團公告為主)
營業時間:PM5:00~凌晨02:30
電話:(02)2933-0520
住址:台北市文山區羅斯福路五段69號
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