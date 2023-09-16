2023 台北聚餐開箱評價》雞老闆 桶仔雞 - 市面上唯一一家滿額送招牌桶仔雞與清酒梅酒喝到飽的店家 - 理智派的生活手札

台北小吃與餐廳開箱開久了，通常聚餐選擇不外乎是火鍋、餐酒館與燒烤等。這次完全不一樣，我要來開箱評價的台北聚餐餐廳是主打「桶仔雞」的雞老闆。會想來開箱這家，主要是在網路上搜尋的時候突然看到雞老闆的介紹，先不說其他特色，光是桶仔雞的餐廳在台北就不常見了，這是一定要來開箱一下的。

這次我們吃的，是位於長春路上的長春總店。原因無他，比起其他兩間分店(士林與萬隆)，剛好離我公司比較近XD。長春總店後面一條街就有一個高達6層樓的停車塔，以台北來說停車真的超方便。我們停好車走路大概3-5分鐘就到了。如果大家都想喝酒(畢竟人家主打清酒梅酒喝到飽)走路10分鐘左右就有捷運「南京復興站」整個也算方便。

雞老闆長春總店共計有三個店面，大概粗估了一下，可以同時容納大概60人以上。

以台北地價與物價來說，如果不是生意太好就是老闆瘋了。整個環境的設計則是偏向日式居酒屋的感覺，而他們最著名的兩大活動則是遠遠的從對街就可以看到XD。

雞老闆台北聚餐餐廳活動

清酒梅酒喝到飽

一小時399/人、二小時699/人 (同桌客人須一起參加/不得併入送雞活動)

達滿額送雞活動

消費滿2500元(除喝到飽活動外)，就送桶仔雞一隻。活動可累加，2500/5000/7500…以此類推。

*壽星優惠活動則消費滿1800即送桶仔雞。

介紹完位置、環境與活動，當然就要來亂點一波評價一下這家的餐點囉。

。養生藥膳桶仔雞。

首先就來說說他們家的招牌，桶仔雞囉。雞老闆桶仔雞主打為養生藥膳，和其他一般桶仔雞不太一樣。雞的大小適中，大概3-4個人分著吃差不多。這樣的份量如果搭配點2500送雞的活動，可以說是物美價廉。

口感上我只能用「皮酥多汁」四個字形容。皮酥之餘吃起來有甜味，我猜測應該是藥膳讓她的皮吃起來和一般的桶仔雞不同吧。

。清酒梅酒喝到飽。

第二個來介紹的餐點居然是清酒梅酒XD。人家就主打這個喝到飽，不喝一下太可惜了。清酒的製作是使用米，可以說是精煉版的米酒(?。我個人不太喜歡米釀造酒的味道，但同行友人倒是蠻喜歡的。他們家清酒有三款，喜歡的朋友可以每款都喝一下再告訴我他們的差異XD。我個人偏好的是梅酒，一口氣喝了好幾杯真過癮XD。以活動399/699來說，食量不大的可以選擇399喝到飽即可，前一小時喝酒後面則是慢慢吃點東西。

*註：提醒一下，未滿18歲不得飲酒。喝酒不開車，開車不喝酒。

。其他特色餐點。

其他餐點類我就分成『串物』跟『烤物』類來介紹。

『串物』

整體而言，他們家串物吃起來中規中矩，可以說是預期水準中。這並不是說東西難吃，而是桶仔雞把分數拉高了，對於其他餐點就變成點綴了。如果真要在串物烤物中選一個MVP，我想就是烤靖魚一夜干吧。

『烤物』

快炒類別的其實我們沒有點很多，個人私心點了一盤鳳梨蝦球，真心榮登我的MVP(喂。我個人是鳳梨蝦球控，只要好吃的鳳梨蝦球基本上我會瘋狂吃XD。雞老闆的鳳梨蝦球達到這樣的水準，害我整個聚餐狂吃鳳梨蝦球和桶仔雞哈哈哈。