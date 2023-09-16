丼曲丼曲-楠梓平價日式咖哩與日式丼飯~高雄楠梓美食日式料理餐廳~楠梓火車站美食丼曲丼曲
2023-09-16 11:46:31 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：111
邀約
窩客好文
發表篇數：218篇
文章類別：美食-食記心得
高雄楠梓美食日式料理餐廳-丼曲丼曲
主打平價親民的日式咖哩與日式丼飯料理
雙倍肉丼飯和雙主餐咖哩價格約當在150上下
飲品都是20元有找~
而且來店用餐還有免費的昆布味噌湯可以喝!
丼曲丼曲
楠梓丼飯丼曲丼曲地點位於楠梓區的東方
主要位於楠梓火車站與捷運都會公園站之間
適合上班族上下班同事聚餐的平價日式丼飯餐廳
一旁有一個日月亭公有停車場
或是停車場公園旁邊也有無畫線的不收費臨停區
雙倍月見牛丼
如果不喜歡吃太乾口的丼飯
推薦可以嘗試雙倍月見牛丼
熟度剛好不會有過焦口味的牛五花
鋪上清爽甜口的洋蔥切片還有細薄的海苔絲
最後再放上兩顆半熟的蛋黃
在吃之前先將月見與米飯和牛肉拌在一塊
吃起來口味滑順還帶有洋蔥與醬汁的甜口
對於喜歡吃濕潤系主餐的我來說非常喜歡!
招牌起司咖哩
🔸炸蝦+豬排+歐姆蛋
丼曲丼曲日式咖哩可以做成歐姆蛋包飯
歐姆蛋吃起來比較柔滑嫩口
配上口味柔和的咖哩吃起來簡單又美味
炸蝦本體沒有炸到失去水分
吃起來口感外酥內嫩
豬排厚度剛剛好~算是高CP值的雙主餐搭配
炸蝦與豬排上都有塗上一層蜂蜜芥末醬
另外再撒上滿滿的起司粉
讓整體吃起來甜口中綜合著濃郁的起司鹹香
綜合可樂餅
🔸起司/蔬菜/咖哩
丼曲丼曲的可樂餅每一種口味都可以單點
如果點綜合可樂餅的話，價格會比較划算
剝開起司口味可以看到裡面有流心
吃起來比較滑順甜口
蔬菜口味比較實心扎實~有點像是薯泥餅
味道上比較偏向清新自然口味
咖哩口味吃起來也類似薯泥餅
味道吃起來不會太重鹹~純粹增添咖哩風味
菜單
營業資訊
📍 高雄市楠梓區惠心街31號1樓
⏰ 11:00–20:30（下午不休息）
☎️ 07-3608088
⭐另有提供外送服務（一公里內，一份餐點即可外送）⭐
留言
文章目錄
作者的其它文章
同類據點