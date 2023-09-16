丼曲丼曲-楠梓平價日式咖哩與日式丼飯~高雄楠梓美食日式料理餐廳~楠梓火車站美食丼曲丼曲

高雄楠梓美食日式料理餐廳-丼曲丼曲

主打平價親民的日式咖哩與日式丼飯料理

雙倍肉丼飯和雙主餐咖哩價格約當在150上下

飲品都是20元有找~

而且來店用餐還有免費的昆布味噌湯可以喝!

丼曲丼曲

楠梓丼飯丼曲丼曲地點位於楠梓區的東方

主要位於楠梓火車站與捷運都會公園站之間

適合上班族上下班同事聚餐的平價日式丼飯餐廳

一旁有一個日月亭公有停車場

或是停車場公園旁邊也有無畫線的不收費臨停區

雙倍月見牛丼

如果不喜歡吃太乾口的丼飯

推薦可以嘗試雙倍月見牛丼

熟度剛好不會有過焦口味的牛五花



鋪上清爽甜口的洋蔥切片還有細薄的海苔絲

最後再放上兩顆半熟的蛋黃

在吃之前先將月見與米飯和牛肉拌在一塊

吃起來口味滑順還帶有洋蔥與醬汁的甜口

對於喜歡吃濕潤系主餐的我來說非常喜歡!

招牌起司咖哩

🔸炸蝦+豬排+歐姆蛋

丼曲丼曲日式咖哩可以做成歐姆蛋包飯

歐姆蛋吃起來比較柔滑嫩口

配上口味柔和的咖哩吃起來簡單又美味

炸蝦本體沒有炸到失去水分

吃起來口感外酥內嫩



豬排厚度剛剛好~算是高CP值的雙主餐搭配

炸蝦與豬排上都有塗上一層蜂蜜芥末醬

另外再撒上滿滿的起司粉

讓整體吃起來甜口中綜合著濃郁的起司鹹香

綜合可樂餅

🔸起司/蔬菜/咖哩

丼曲丼曲的可樂餅每一種口味都可以單點

如果點綜合可樂餅的話，價格會比較划算

剝開起司口味可以看到裡面有流心

吃起來比較滑順甜口



蔬菜口味比較實心扎實~有點像是薯泥餅

味道上比較偏向清新自然口味



咖哩口味吃起來也類似薯泥餅

味道吃起來不會太重鹹~純粹增添咖哩風味

菜單

營業資訊

📍 高雄市楠梓區惠心街31號1樓

⏰ 11:00–20:30（下午不休息）

☎️ 07-3608088

⭐另有提供外送服務（一公里內，一份餐點即可外送）⭐