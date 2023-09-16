【台灣，桃園市，中壢區】HOM-餐酒館，英式餐酒館，溫馨的社區小客廳。（海華特區/歐陸料理/中壢美食）

那日晚上造訪了一間小店～HOM-餐酒館；

很棒的氛圍，好吃的食物，舒服的環境讓我們度過了一個美好的晚餐時光。

說真的，從捷克歸來後，似乎已經提不太起勁去探店了，

因為，布拉格隨便的街景與店，都像是電影般美麗，

所以花了一個多月的時間，需要慢慢恢復對日常生活的熱情與探索；

那日，我家皮皮說：他之前看過好多次的「HOM-餐酒館」

我們去看看.....，店內有炸魚薯條，大家評論都不錯.....

就因為「炸魚薯條」，我們來到了HOM-餐酒館；

雖然那晚沒有吃到炸魚薯條，

不過，卻意外的發現這裡的餐飲還挺對味的呦

【歐洲自助，英國】誰說英國沒美食！！！嗯........不，我並不覺得哦！！

【英國自助，伯明翰】誰說英國沒美食，傳說中平價好滋味在連鎖的義式餐廳"zizzi"。

英國的龍蝦，炸魚薯條其實還讓我們懷念的，

誰說英國沒有美食呢？我們旅居三個月的時間，

都在酒吧裡頭尋覓美食，好吃的炸魚薯條、漢堡、咖哩...等

其實都藏在英國的BAR裡頭

HOM-餐酒館

粉絲頁：https://www.facebook.com/profile.php?id=100091107743337

地址：320桃園市中壢區慈惠三街157巷14號

電話：034260660

營業時間：11:30–15:00、17:30–21:30

店休日：星期二

線上菜單（每季會略調整）

在中壢竟然開了一間英式餐酒館，這也讓人挺驚訝的

那日因為炸魚薯條跟老闆聊起天，才知道他對食物的堅持，

最近沒有進到合適做炸魚薯條的魚，所以先暫時把這道菜拿下來了；

真心期待哪一天能再次吃到好吃的炸魚薯條（笑）

店名HOM，上頭還有個～，我們好奇的問店名是哪一國的文字呢？

老闆說是英國中世紀的字，我們好奇問是HOME的意思嗎？

沒錯，我們猜對嚕.....

嗯，這樣的店名有點意思；

店內挑高的空間讓人覺得很舒服，

沈穩氣質的綠色調與土木色系的桌椅，

優雅又有森林系的風情，

我想，跟外頭有個小花園有些呼應影響吧！

老闆娘（應該是吧）還在庭院中種植了香草，如：迷迭香...等，

這些香料與香草可都是會在餐點中吃得到哦！

對了，老闆娘人很可愛，且美美的，

當老闆跟老闆娘站在吧台時，很有日本電影、電視感哦！！

我們是HOM-餐酒館當晚5:30開門就來造訪，

老闆娘帶我們到了店內最紅的位置；

這裡應該是網美們最愛的拍照位置吧？！

圓弧的座椅搭配著八角窗，還有外頭翠綠色的風光，

相信中午來的時候，會更美呦（笑）

我一直覺得這樣的店很像是開在青埔的店，

後來跟老闆娘聊天後才知道，

青埔找的店面不是太小，又是太貴...等，

其實店會選在這裡其實就是一種緣分；

店內的裝潢可全都是老闆與老闆娘的精心設計，

還有一些也是出自於他們的手哦！！

牆壁上的世界地圖，我以為是因為熱愛「旅行」所設計的，

老闆娘說：她會指著地圖跟客人說食材是來自哪裡.....

嗯，她真的挺可愛的，要永遠保持這樣的熱情與笑容哦！

老闆娘跟我們簡單介紹了一下之後，

要我們掃描QR Code 點餐；

菜單其實挺簡單的。

我喜歡後來老闆娘說：

「這裡是家的感覺，大家應該沒有要天天吃大餐.....」

沒錯，我們也正是如此想，

不過，第一次來，怕份量較小，

畢竟餐酒館、居酒屋的份量都不多，

所以我們點了三道主菜，

分別是：松露菌菇白酒淡菜 Mussels and mushrooms in white wine、

愛面子匈牙利燉牛 Hungarian beef goulash、

菇菇奶油培根義大利麵 Spaghetti with mushrooms and bacon

在搭配湯品跟沙拉

今日的湯是洋蔥湯（每日不同），很香，但不會太油膩；

這裡的口味算是清淡，但仍有層次，

今日的湯，挺喜歡的；

因為不會太過鹹，所以不需要像在國外要搭配麵包，

直接喝就可以

因為我家皮皮不喜歡沙拉，

所以我們只搭配了一份沙拉；

沙拉＋湯品的套餐，價格很划算哦！

上桌的沙拉看起來很誘人，

除了特調的香柚醬汁外，上頭還有裝飾的辣椒絲，

老闆娘還特別提示不會辣哦！

搭配的生菜相當新鮮，好吃

松露菌菇白酒淡菜上桌，

這是皮皮愛吃的淡菜；

沒想到皮皮跟老闆娘聊到馬祖淡菜時，都覺得太...大顆，

入口時會有點.....，哈哈哈，跟在歐洲吃到品種不一樣哦！

當然比利時淡菜、巴黎淡菜真的是好吃啦（笑）

他們交流著處理淡菜是多花時間與力氣.....

今日是智利進口的淡菜，

加上白酒與柳松菇...等簡單的調味，

搭配上佛卡夏麵包

這份量與價格有點佛心（笑）

我想，若是店開在青埔，那價格應該會不太一樣嚕

後來上桌的是愛面子匈牙利燉牛

嗯，看到了關鍵字「goulash」有點懷念與想念....

老闆娘也特別推薦，說使用的是牛頰肉哦

哇！這...挺特別的，一般在台灣吃到的大多用牛腱肉，

用牛頰肉，應該是高級餐廳，小酒館、小餐館第一次遇到

入口時，相當入味，且裡頭還藏有一些特製的香料味，

牛頰肉入口的滋味，好吃，

軟嫩，相信不管什麼年齡層都能輕鬆入口

拿佛卡夏沾醬汁，更是絕配；

如果再多點一份佛卡夏，我想我們可就把醬汁給吃光光，

幫老闆把盤子給舔乾淨嚕（笑）

其實另一盤淡菜的醬汁也是如此美味呦

但因為我們還點了義大利麵，所以就沒有再多點麵包嚕

菇菇奶油培根義大利麵

培根、柳松菇與奶油白醬，這麵條的口感算我們喜歡的，

沒有過於軟爛，後來跟老闆聊台灣大多喜歡吃軟一點的麵條，

他才跟我們說之前剛開始的時候，麵還會更硬一點，

不過，有客人吃不慣，甚至會覺得是不是沒熟.....

哈哈哈，不過，老闆說下次可以先跟他們說哦！！

這義大利麵的調味也是自己喜歡的

微微的甜，奶油也不會過於濃稠與膩，

真材實料的做法，樸實簡單，但是一碗好吃麵，

雲跟皮皮都很喜歡

本來擔心會吃太飽，所以一開始還不敢點甜點，

後來還是因為嘴饞，且想用甜點來收胃，

所以又多點了一個原味可露麗

還好不會太大個，挺小巧，用心的可麗露

符合現代人的健康觀念老闆娘減醣，但還是會擔心會不會太甜...

不會哦！剛剛好，今日早上剛做好的可麗露

上桌時，上頭還有鮮奶油與薄荷葉，妝點得很可愛

殼相當的酥脆，入口酥脆，甜度剛剛好，

有比外面吃到的較不甜哦！！

對了，之前我曾跟朋友討論過為什麼「可麗露」這個不起眼的甜點價格卻不低，

據說以前算是貴族的甜點，其實是因為工時相當久，

製作起來挺麻煩的。

做完麵糊要先冰八個小時，且烘烤之前又要有適當時間的退冰，

放入烤箱也至少要烤到100分鐘以上......

嗯，今天先試了原味的，下次會想再來試試看其他味道的「可麗露」

HOM-餐酒館是一間很可愛溫馨的小餐酒館，

中午與晚上營業，一對熱情的小夫妻跟廚師，

相信之後還會有許多有意思的美食；

在海華社區這裡有間可愛的HOM-餐酒館，

以客廳的概念來歡迎大家的到來。

兩年後我們就搬來附近（其實算是對面）

小店要好好經營，越來越好哦！

可愛的小店的HOM-餐酒館分享給大家，

中壢這樣的店較少，有來中壢sogo附近時，別錯過哦！！

...............................吃喝玩樂，沒有終點

快樂雲@FB、happycloud IG INSTAGRAM，

按個讚，大家一起在全世界打卡