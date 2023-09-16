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【桃園市大溪區】三合院手工蛋黃酥｜中秋禮盒｜一年之中只有7、8、9月營業

2023-09-16 15:34:41 珍妮佛的花草呢喃 人氣：107
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窩客好文

珍妮佛的花草呢喃

發表篇數：1616篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：三合院手工蛋黃酥
phone-0988-148707
place桃園市大溪區浮筧街150巷49號
作者本次評價：
3.70
美味度
3.50
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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2023應該是我吃過最多蛋黃酥的一年了

排了不二坊，接著又來大溪三合院買手工蛋黃酥

大溪這趟很輕鬆，不用排，營業時間內來了就有

今年確切賣到幾月幾日還請關注店家FB喔！

 

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▲地址在浮筧街150巷49號，從這邊走進去不會花很多時間

巷內道路真的窄小到不行，只能容納一部汽車的寬度無法會車

所以看到巷口這個告示就可以找地方停車再步行進入

我們那天騎機車來，長驅直入

 

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▲周邊都是稻田

 

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▲三合院前方有空地，很好停車

 

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▲月餅禮盒除了現場買也可以預定，最佳賞味期為常溫三日、冷藏七日

 

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▲結帳櫃檯

 

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▲各品項大都有標示品名及價格，還有內容物

鴛鴦餅（肉鬆＋紅豆＋麻糬＋碎蛋黃）、芋Ｑ餅（肉鬆＋芋頭＋麻糬＋碎蛋黃）

滷肉綠豆椪（黑豬肉＋綠豆餡）及帝王酥（夏威夷豆＋奶酥＋紅豆＋麻糬）

下方有抹茶杏仁瓦片、可可瓦片、杏仁條、海苔薄餅...口味很多

 

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▲客家菜脯月餅、大綠豆凸、芝麻肉餅、鳳梨大餅及廣式大、小月餅

 

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▲芋頭千層酥、鹹蛋黃酥（黑豬肉＋蛋黃）、綠豆凸（全素）

 

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▲綠豆蛋黃酥、鳳梨蛋黃酥、黃金月娘（碎蛋黃＋奶黃餡）

 

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▲黑芝麻酥、芋頭流心

 

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▲吃不多可以買三入或六入包裝

可自選也可拿店家搭配好的口味

送人的話禮盒真的比較體面

 

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▲地瓜餅

 

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▲芋頭餅

 

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▲土鳳梨酥、鳳梨酥

 

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▲其他還有桂圓蛋糕、布丁蛋糕、棗泥蛋糕、蛋塔...

 

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▲也有賣土雞蛋

 

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▲因為只有我們自己吃所以買不多

一盒六顆的手工蛋黃酥

兩個綠豆椪及一顆芋頭蛋黃酥...

 

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▲綠豆椪因為沒吃不曉得味道，芋頭蛋黃酥的芋頭餡蠻香的

 

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▲這是進店後店家招待每位客人的半顆蛋黃酥

而且每天試吃的品項好像不太一樣，有看到網友拿過蛋塔及其他糕餅類

 

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▲手工蛋黃酥每顆都渾圓飽滿

其實現在坊間蛋黃酥一顆都50了，別的地方不清楚

我生活圈的麵包店都這個價格，而且還不見得好吃

 

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▲三合院的蛋黃酥底部餅皮可以說是脆口

內餡是大顆蛋黃搭配不甜膩的紅豆沙，綿密程度不二坊略勝一籌

不管如何這都比我附近麵包店做的好吃太多又大顆

但是口味還得看個人，有人喜歡就會有人不喜歡

我是覺得還不錯，至少不用排隊，現場就能買到

真的太方便了！

 

【三合院手工蛋黃酥】

地址：桃園市大溪區浮筧街150巷49號

電話：0988 148 707

營業時間：08:00-20:00

FB

✿點此瀏覽更多桃園地區美食、旅遊景點✿

http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538

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Hi，我是珍妮佛!! 喜歡拍照、喜歡美食和旅遊 《聯絡信箱：joy19830429@gmail.com》非誠勿擾
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