【桃園市大溪區】三合院手工蛋黃酥｜中秋禮盒｜一年之中只有7、8、9月營業

2023應該是我吃過最多蛋黃酥的一年了
排了不二坊，接著又來大溪三合院買手工蛋黃酥
大溪這趟很輕鬆，不用排，營業時間內來了就有
今年確切賣到幾月幾日還請關注店家FB喔！
▲地址在浮筧街150巷49號，從這邊走進去不會花很多時間
巷內道路真的窄小到不行，只能容納一部汽車的寬度無法會車
所以看到巷口這個告示就可以找地方停車再步行進入
我們那天騎機車來，長驅直入
▲周邊都是稻田
▲三合院前方有空地，很好停車
▲月餅禮盒除了現場買也可以預定，最佳賞味期為常溫三日、冷藏七日
▲結帳櫃檯
▲各品項大都有標示品名及價格，還有內容物
鴛鴦餅（肉鬆＋紅豆＋麻糬＋碎蛋黃）、芋Ｑ餅（肉鬆＋芋頭＋麻糬＋碎蛋黃）
滷肉綠豆椪（黑豬肉＋綠豆餡）及帝王酥（夏威夷豆＋奶酥＋紅豆＋麻糬）
下方有抹茶杏仁瓦片、可可瓦片、杏仁條、海苔薄餅...口味很多
▲客家菜脯月餅、大綠豆凸、芝麻肉餅、鳳梨大餅及廣式大、小月餅
▲芋頭千層酥、鹹蛋黃酥（黑豬肉＋蛋黃）、綠豆凸（全素）
▲綠豆蛋黃酥、鳳梨蛋黃酥、黃金月娘（碎蛋黃＋奶黃餡）
▲黑芝麻酥、芋頭流心
▲吃不多可以買三入或六入包裝
可自選也可拿店家搭配好的口味
送人的話禮盒真的比較體面
▲地瓜餅
▲芋頭餅
▲土鳳梨酥、鳳梨酥
▲其他還有桂圓蛋糕、布丁蛋糕、棗泥蛋糕、蛋塔...
▲也有賣土雞蛋
▲因為只有我們自己吃所以買不多
一盒六顆的手工蛋黃酥
兩個綠豆椪及一顆芋頭蛋黃酥...
▲綠豆椪因為沒吃不曉得味道，芋頭蛋黃酥的芋頭餡蠻香的
▲這是進店後店家招待每位客人的半顆蛋黃酥
而且每天試吃的品項好像不太一樣，有看到網友拿過蛋塔及其他糕餅類
▲手工蛋黃酥每顆都渾圓飽滿
其實現在坊間蛋黃酥一顆都50了，別的地方不清楚
我生活圈的麵包店都這個價格，而且還不見得好吃
▲三合院的蛋黃酥底部餅皮可以說是脆口
內餡是大顆蛋黃搭配不甜膩的紅豆沙，綿密程度不二坊略勝一籌
不管如何這都比我附近麵包店做的好吃太多又大顆
但是口味還得看個人，有人喜歡就會有人不喜歡
我是覺得還不錯，至少不用排隊，現場就能買到
真的太方便了！
【三合院手工蛋黃酥】
地址：桃園市大溪區浮筧街150巷49號
電話：0988 148 707
營業時間：08:00-20:00
http://julialkpkpk.pixnet.net/blog/category/4561538