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> 圖文創作 > 『百年傳奇』花蓮伴手禮花生酥、不一樣的沙其馬、花蓮名產剝皮辣椒

『百年傳奇』花蓮伴手禮花生酥、不一樣的沙其馬、花蓮名產剝皮辣椒

2023-09-16 18:40:20 沙拉飯團 人氣：100
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文章類別：美食-食記心得

造訪商家：百年傳奇
phone03-8322-031
place花蓮縣花蓮市中華路95號
作者本次評價：
4.80
環境設備
5.00
服務
5.00
交通便利
3.00
CP值
5.00
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花蓮伴手禮『百年傳奇』花蓮名產，花蓮必買花生酥、沙其馬、剝皮辣椒，不要每次來花蓮都只買麻糬回去啦!!這次幫你的親朋好友們換換"等路"吧

那天來到中華路發現這裡我知道的所有花蓮伴手禮品牌這裡都有，原來中華路是花蓮伴手禮一條街，來這裡要什麼都有了，但今天要分享的是比較不同的『百年傳奇』

本來以為百年傳奇是百年老店的意思，經過朋友解說才知道，百年傳奇不是開百年，是將花蓮到宜蘭南澳地區的百年老店整合在一起，用最好的食材，傳承台灣百年家傳技藝，一個台灣百年來共同的味道及文化

路過『百年傳奇』門口，就有服務人員在發試吃的花生酥

走進店內後店員更熱情的招呼我試吃各式口味的沙其馬，試吃範圍非常誇張的到『百年傳奇』的全品項，好吃再買

『百年傳奇』的品項選擇很多，看到門口在發花生酥，還有看板上讓慈禧沒吃到的"喬朵絲"就知道這是必買

進到店內試吃時，店員會依序倒上，蜜香紅茶、紅玉白茶、柚花茶讓你清清味蕾

試吃時服務人員解說的也很清楚，這樣我們等一下才能知道自己喜歡什麼買什麼，試吃超大方，不要吃飽飽才來這樣會吃不下

喬朵絲有兩種口味，72%巧克力及洛神優格

藍色的外盒是72%巧克力，蒂芬妮藍是白巧克力搭配洛神優格

試吃後我想小孩應該會比較喜歡72%巧克力就選了這個口味，其實兩種都各有特色，大人應該會比較喜歡洛神優格，帶點酸甜

盒裝的喬朵絲送禮也很好看，裡面單包裝

將西方的巧克力融合到中式傳統點心沙其馬中，真的蠻特別的

『百年傳奇』的沙其馬沒有加膨鬆劑，所以他不論在外觀上或是口感都與平常我們吃的沙其馬不同

吃起來一片片的有點像小時候愛吃的巧克力酥，吃之前還要敲碎那種

喬朵絲帶回家後記得先冷藏後再吃，風味及口感會更好

搭配他們家的蜜香紅茶或來杯咖啡都很合適

沙其馬有四種口味：黑糖、鮮蝦、醬香柴魚、泡菜..等

像是泡菜口味沙其馬，吃起來有像阿Q桶麵-泡菜口味的錯覺，帶點微辣

醬香柴魚

醬香柴魚則是與在地百年醬油老品牌新味醬油、七星柴魚博物館合作，吃起來鹹香微酥的滋味，可以嘗鮮看看

若是想打保守牌可以買黑糖沙其馬，比較經典的口味

我之前就會去買黑糖沙其馬回家當點心吃，看到『百年傳奇』的黑糖口味使用的是南化有名的飛龍原香糖，一年只有一個產季限量販售，感覺就特別厲害，對於黑糖的香氣難以抗拒我就是必買

黑糖沙其馬吃起來也不會過於甜膩，大人小孩都可以吃

鮮蝦口味也很特別

喜歡吃蝦的牛牛，連沙其馬都要選鮮蝦的

當他說出鮮蝦時我眼睛一直盯著他看，想說你認真嗎?因為現場我吃太多了就沒吃這個口味

回家後我試了一下，真的海鮮味滿滿，難怪他會喜歡

吃零食吃鹹口味的也不錯，換換口味，而且大小剛好一口，也不怕掉的整個都是，單包裝，方便吃，晚上追劇吃兩顆也不會罪惡感太重

另外還有一個激推必買的"花生酥"

好險我有多買，我回到民宿就開始吃，到車站等車打發時間接著吃，回家時一包都要沒了，是買空氣回家嗎偷笑.jpg  

拆開包裝給大家看看，滿滿一大包，包裝得很結實

單包裝不怕花生吃不完潮掉

黃金比例花生酥，使用全國之冠的花蓮鳳林9號花生，香氣比較濃郁，油脂豐富

每次聽店員說我們家的花生糖不黏牙，這麼多年下來真的不想相信了，頂多不太黏而已

『百年傳奇』花生酥有別於市面上所有的花生糖，不斷降低麥芽和糖的配比，符合現代健康飲食的概念的黃金比例，多一分太甜，少一分則無法成，所以完全不黏牙

今晚我還看到沙拉爸還把花生酥倒到碗裡當小菜吃

可樂下課回來也吃了一顆花生酥當下午點心，太幸福了，家人都蠻喜歡的，突然覺得買太少了

花生酥也有禮盒裝，自己吃買一包包的，送人可以買禮盒裝比較好看

來花蓮必買的剝皮辣椒這裡也有賣，想試吃也可以

夏天做的辣椒真的好夠味喔~

可以買回家煮雞湯超好喝

吃起來很涮嘴的曲奇餅也有兩種口味可以購買

海之卷是海藻小麻花、山之卷是芥末小麻花，也是店家特別與官家小麻花合作開發的獨特口味

花了好多時間在試吃和喝茶，整個吃飽飽才踏出去，順便好好採購一下

下次來花蓮玩記得來『百年傳奇』買伴手禮，讓朋友感受一下不一樣的花蓮名產

地址：花蓮縣花蓮市中華路95號

電話：03-832-2031

營業時間：9:00~22:00

粉絲團：『百年傳奇』

官網：『百年傳奇』

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