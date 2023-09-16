【魚精推薦】日芳珍饌淬魚精｜一包就有2隻牛奶魚營養精華，鮮甜無腥味，全家大小都適合，產後、術後補品

最近為了兒子上國中、家裡準備裝潢、找房子提前搬家......，一堆鎖事全部堆疊在一起，本來蠻好入睡的我也因為雜事造成情緒壓力輾轉難眠，鐵打的身體也出現小狀況，已經開始吃中藥調理身體一陣子的我聽了醫生的建議也要多補充營養，但是我平常三餐老是在外，光是從食補著手就有難度，哈哈，最後就想到媽媽以前常煮魚湯給我們補身體，喝到後期我其實很怕魚湯的腥味，上網爬文發現近年來很流行喝鮮魚精，營養價值比滴雞精來的高好幾倍，多重比較後選了日芳珍饌淬魚精當作每日額外的營養補充來源

為何選擇日芳珍饌

日芳珍饌起源於台南，創辦人至今近50年的餐飲、食材的相關經驗，讓日芳珍饌研發出來的產品已經是國內外各餐飲集團、飯店、餐廳....指定使用的品牌，系列產品除了各類生鮮漁獲、常溫、冷凍商品，淬魚精更是近年廣受好評的商品，加上現代人越來越注重食補，方便又營養的補充品不管是自用或是送禮日芳珍饌淬魚精都是很讚的選擇喔

日芳珍饌淬魚精優點

淬魚精的食材來源也不馬虎，選用台南在地並具有產銷履歷的牛奶魚(虱目魚)來製作，雙重的淬取技術把牛奶魚的精華完整保留，這樣小小一包淬魚精就含有2條牛奶魚的營養成分，補充起來更好被人體吸收，而且裡面沒有加一堆有的沒的的調味劑或中藥，是市售唯一零普林精補類的商品，淬魚精也經過SGS檢驗合格，零檢出重金屬，全家大小一起補充喝起來更安心

每一包淬魚精包裝後面都有細心標出食用方式，你可以用隔水加熱或是電鍋加熱，我們平常喝魚湯都是熱熱的喝，只要冷了就容易聞到腥味，但淬魚精特殊的製作工法讓它不但可以常溫保存，就算是常溫食用也不帶一點腥味，有時候出遠門也能帶幾包在身上，囤起來也不占冰箱空間，常溫保存這一點真的太方便了

打開後你可以聞到很像雞精的香氣，金黃的色澤包含了滿滿的營養成分，日常保養我都一天一包，除非比較累了狀況就增加早晚一包

一包淬魚精有60毫升，它的熱量就只有10大卡，讓女生們能完整補充營養又不怕長肉肉，而且淬魚精裡天然的營養精華只會讓身體保留欠缺的營養成分，多餘的不會儲存在身體裡，所以連小寶寶也能安心食用，把淬魚精拿來煮寶寶粥不但方便又營養滿點，有在下廚的家庭也可以把淬魚精加進湯品裡邊吃邊補

日芳珍饌淬魚精口感

我真的很推薦怕魚腥味的你可以試試日芳珍饌淬魚精，喝起來就像是雞湯一樣香醇，熱熱的喝還可以感受到一點甜甜的味道，加上它一包才10大卡真的深得我心，睡前補充也不怕胖，以前媽媽辛苦熬魚湯我都愛喝不喝，現代人真的好幸福，一天一包日芳珍饌淬魚精就能補足完整營養素，不用媽媽三催四請，整個口感會讓你自動拿起來一口乾

再帶一盒給90多歲的阿祖補身體，她也很驚訝怎麼有這麼方便的營養補給品，平常的營養食品都是膠囊狀，大大小小顆都很怕會噎到，淬魚精真的比較適合老人家，倒在杯子裡用喝的也很方便，營養精華更全面喔

日芳珍饌淬魚精的包裝也好大方，簡約的紅色硬殼禮盒設計送人也顯得喜氣，禮盒也有多種包數可以選擇，當作產後補品、術後補品、老人家營養品都很適合呢

店家資訊

❖官方網站：https://lihi3.cc/tSP2I

❖FB粉專：https://www.facebook.com/lianhung

實體通路

❖店家名稱：日芳珍饌-新美街門市

❖所在地址：台南市中西區新美街145號

❖店家電話：06-2266228

❖淬魚精在美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局均有販售，詳見日芳珍饌官網唷！

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❖店家名稱：台南三井OUTLET府城市集

❖所在地址：台南市歸仁區歸仁大道101號1F

❖營業時間：週一~週日(含例假日) 11:00~21:30

❖店家電話：0910522383

交通資訊

『成份內容』引自此產品、官網、粉絲頁介紹所截

無廣告意圖（非商業性質）僅供參考、無推銷之意

非等同於聲稱具有任何療效

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