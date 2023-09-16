健康養生飲禮盒/滴魚精推薦【日芳珍饌淬魚精】天然零添加/入口鮮甜無腥味。坐月子/術後調養身體自喝送禮補品；隔水加熱/電鍋加熱即飲超方便!童

產後坐月子送禮、開刀術後探病送禮(養生飲禮盒)低卡零普林/滴魚精推薦【 日芳珍饌淬魚精 】天然零添加/入口鮮甜無腥味。坐月子/術後調養身體/日常保養(常溫包裝)隔水加熱/電鍋加熱即飲超方便!

平常大家忙於工作除了吃一大堆保健食品(保養身體外)也有很多人會選擇喝滴雞精、魚精補元氣!

去年車禍~朋友送了一盒冷凍加味雞精

(但~我超害怕花旗蔘混雞精味道)加上個人體質不太適合吃人蔘類補品、朋友的心意~我是又愛又怕的喝完 。

後來看到愈來愈多親友買(滴魚精)當日常補身飲品

發現( 日芳珍饌 )很貼心~有推出2入常溫嚐鮮包

先買試飲覺得好喝再回購、擔心不合口味的朋友也可以放心購買!

超怕魚腥味的我~真心不騙！ 日芳珍饌淬魚精 ~加熱後飲用口感鮮甜順口、完全無腥味(我覺得比滴雞精好喝)可能是小紫喝過加味雞精有陰影覺得這原汁原味零添加醇 淬魚精 喉韻很順口!

租屋在異鄉生活、小紫平常自煮幾乎 不買魚(1年買魚自煮沒超過5次)

因為室友有懼魚症,小時候吃魚曾被魚刺卡喉嚨+超怕魚腥味(土味)被阿嬤慣壞只敢吃高單價無刺魚肉(但~其長軰往生後)再也沒人下廚給她吃(料理白痴也不想學自煮)漸漸地就變的懼吃魚平常外食幾乎不吃帶刺魚肉。

(我則是曾在市場買過幾次鮮魚回家處理時看到超多寄生蟲從魚肉裡竄出又竄入)超怕蟲的我被那景象嚇到有好長一段時間不敢吃魚，然後就變的很少很少買魚自煮了

去年車禍後又接連生怪病(至今仍尚未找出真正病因)

身體變的非常差(體弱多病)經常全身多處器官突來多天的巨痛+代謝異常, 醫生建議調整體質，平常紅肉(牛肉、豬肉)少吃，可多吃一些白肉(雞肉)或魚類

(若煮食不方便)也可買 淬魚精 補充營養~當日常『喝的』保健食品

某天在網路看到一則中廣『超級美食家-王瑞瑤』採訪 日芳珍饌 『 淬魚精 』製程影片

覺得這家目前『全台唯一』經過歐盟認證食品科技廠、製作的 淬魚精 經過SGS檢驗合格、 未檢測出重金屬；買自喝或年節送禮、探病送禮，自己與親友都能喝的更安心!

日芳珍饌 選用台南在地、產銷履歷牛奶魚(虱目魚)+獨家雙重淬取技術(先雲淬再水合)兩道工序帶出虱目魚微分子、飲用時人體會更好吸收其營養

分成『 冷凍~淬魚精 』與『 常溫~淬魚精 』兩種魚精之購買選擇

冷凍包裝與常溫包裝 淬魚精 之差異？

常溫版有再經過一道高溫滅菌流程so購買後 不用放冰箱凍存，直接『放常溫』保存即可

對家中冰箱空間不大或希望平常想喝時隨時能快速加熱即飲者而言『常溫包裝』攜帶超方便；帶去公司上班時(隔水加熱)就能立即飲用、補充元氣。探病或送禮時也不用擔心買冷凍包裝病房內沒冰箱(無法冰存之窘況)或送禮過程退冰後再冰會影響 淬魚精 品質之困惑。

店家官網有解說:經她們測試後『冷凍與常溫兩種包裝』營養成份不變。

口感上冷凍版會更好喝

但...我的訴求是好保存又不佔冷凍空間so小紫喜歡 『常溫版包裝』

外盒側面印有『保存期限~2年』

常溫保存~切記『勿』放在高溫或陽光直射處、否則還是會影響 淬魚精 品質(會變質)喔。

常溫 日芳珍饌淬魚精 有6入/15入/60入禮盒包裝可選購

買60入禮盒裝~會多送2包

送禮、自喝買『15入』最適宜、也可揪同事或家中兄弟姐妹合購(60入裝)折扣最優惠!

對了~中秋節快到了!

若您正在煩惱不曉得買什麼回家送公婆、送娘家爸媽或親友長輩!

總覺得買月餅送禮(熱量太高)長軰們不宜多吃、有礙健康! 推薦您低卡、低熱量『 日芳珍饌淬魚精 』是今年最夯送禮養生飲選擇!!

好康報報: 8/10~9/30止 在日芳珍饌官網 https://lihi3.cc/y2Stb 訂購結帳『單筆滿2500元』起~即享滿額加碼送好禮好康!

單筆滿6000元(常溫)送干貝粥(冷凍)送霹靂米雞1隻~很划算唷！

日芳珍饌淬魚精 屬滴精類『營養補給品』成份單一零添加

每包60亳升 含2條牛奶魚(虱目魚)營養成份

加熱即飲! 媽咪們再也不用去市場買虱目魚(骨)回家熬魚高湯熬很久煮粥幫孩子與家人補鈣質、買 淬魚精 直接喝吸收更快速!!

除了市售常看到的鱸魚(滴魚精)外

我忘了在哪兒看過報導？虱目魚的『蛋白質含量』比鱸魚來的多很多so市面上愈來愈多品牌開始使用牛奶魚(虱目魚)滴淬~魚精。但製程技術若不夠純熟或食材來源沒嚴選，飲用時可能仍會有些許魚腥味!

今天分享的『 日芳珍饌淬魚精 』真的一點腥味也沒有、全家老小都能飲用。

官網有寫:製程 沒有再加任何中藥或調味，也無添加化學合成物是市售同類產品中唯一『零普林』魚精商品

我有遺傳性(腎結石)體質!

進廠維修(手術)數回、也曾拿結石做化驗屬碳酸鈣結石so平常帶殼類海鮮或高普林產品能避就避! 若真嘴饞也都是淺嚐而已

日芳珍饌淬魚精 官網資料~檢驗『零普林』對怕攝取太多普林的人而言，真的是懶人補充日常營養不錯的選擇!

小時候紫媽常說虱目魚(牛奶魚)營養多多，常看她去市場買一大袋虱目魚骨回家慢火細熬魚湯要我們姐弟喝(補身)!尤其是紫媽當阿嬤後更是經常熬『牛奶魚高湯』煮粥給外孫賢哲吃，幫其補鈣希望他健康長大!

20年多年前若有『滴魚精、 淬魚精 』可買!

紫媽就不用那麼辛苦地熬魚湯幫家人補鈣、直接買滴(淬)魚精給全家人補充營養(省時又方便)

日芳珍饌 挑選的牛奶魚，全部來自台南漁民養殖的產銷履歷健康無毒虱目魚(牛奶魚)

獨家淬取工法，完整的保留住(牛磺酸、18種胺基酸、多醣體...等營養成分)是孕媽咪懷孕期間、生產前後及生病手術、開刀後病人調理身體、(懶人)日常保健飲品很棒的選擇

滴(淬)魚精是魚肉長時間經高壓蒸煮將蛋白質分解成胜肽或更小分子胺基酸讓(人體飲用)後能快速吸收及飲品

和烹煮時間較短的現煮魚湯相比、鮮魚湯的營養需經過腸胃道酵素分解才能充分被人體吸收so『 淬魚精 』是近年很多人產後、術後補充元氣(養生補品)好選擇

常溫包裝~有兩種加熱方式 (禁~微波加熱)

隔水加熱或電鍋加熱都很方便!

小紫自己將『隔水加熱』分成瓦斯爐煮開水與飲水機熱水悶泡~2種方式

瓦斯爐煮開水~隔水加熱法(水溫較高)適合冬天氣溫較低時

淬魚精 』鍋具，水量需可以蓋過常溫 淬魚精 包裝袋 備一個可平放『』鍋具，水量需可以蓋過 將水煮開煮滾煮沸 淬魚精 』平放入鍋中 熄火、再將『』平放入鍋中 蓋鍋蓋、夏天『隔水加熱』悶泡約3~5分鐘後即可拆袋飲用 冬天天氣寒冷『隔水加熱時間』需較久約5~8分鐘

經過獨家『淬煉技術』高速離心去除魚油(先雲淬再水合)過濾魚精之雜質再以高溫高壓程序滅菌後的『 日芳珍饌淬魚精 』色澤純淨無雜質也沒有油脂

熱量低~每包(60亳升)僅只有10卡熱量

熱量比喝滴雞精來的低很多、是怕胖又想補充蛋白質等多重營養素朋友或全家人日常保健好物

電鍋加熱方式: 如下圖

包裝袋剪開、將 日芳珍饌淬魚精 倒進『可加熱』容量內並蓋上蓋子(預防加熱魚精過程水蒸氣滴入)電鍋『外鍋』倒約半杯量米杯水量大約加熱『5分鐘』即可喝

PS『淬魚精』在電鍋內切勿 (加熱)蒸太久、否則容器內的魚精有可能會因加熱時間太久~導致蒸發(量變少)

夏天約蒸3~5分鐘即可開喝!

今天分享的『 日芳珍饌淬魚精』 通過最嚴格輸歐盟食品安全驗證，加熱後真的完美沒有魚腥味! 喝起來相當順口

(下圖)截自店家官網: 以下族群均適合飲用

但...小紫 不建議2歲以下幼兒直接飲用。因為幼童腎臟尚未發育完全；避免攝取過量濃縮營養補充品造成幼兒身體之負荷、需先請教兒科醫師再斟酌飲用。

警語:腎功能不好、對魚類過敏、有痛風、高血壓疾病者(飲用前)最好先諮詢您的家庭醫師後再喝!

常溫版 日芳珍饌淬魚精 。真的比冷凍版好攜帶

出門上班前、先放一包『淬魚精』在包包內，工作累累感到疲憊時，拿個大尺寸『馬克杯』到飲水機裝『熱開水』如果有杯蓋(隔水加熱淬魚精時)蓋上蓋子~可讓杯中熱氣集中、喝的時候更有熱度。

這是上班時~懶人(隔水加熱方式)

不過~我還是比較推薦(先在瓦斯爐燒開心)熄火後~將( 淬魚精 )放進鍋中(悶泡熱開水)的隔水加熱方式！

入口醇香~帶著淬取後的魚精甘甜味

淬魚精 也可加米熬煮寶寶粥或適量添加進寶寶副食品內、讓忙碌的上班族媽咪下班後不用耗費很長時間熬魚高湯即可快速烹煮魚高湯副食品

『 日芳珍饌 』這品牌! 起源於台南米街(現在的新美街)聯進行、創辦人從最初經營南北雜貨、進而開發冷凍技術、幫餐飲業(廚師)製作加工(天然半成品)至今已是許多大飯店、餐廳、連鎖餐廳(指定選用食材品牌大廠)

1包牛奶魚(虱目魚) 淬魚精 熱量低僅10大卡~補充營養同時又可不用怕變胖

平常很少吃魚(怕被魚刺刺到)缺乏海鮮魚類營養素

一天喝一包、當保健飲品、補充營養很可以。

常溫包裝~攜帶方便、好保存

懷孕/產後/坐月子/生病/術後/開刀補品~送禮自喝倆相宜!

『 日芳珍饌淬魚精 』除了美福食集、新加坡琉元堂、部分藥局有販售外~

全台各縣市還有超多銷售據點與門市可買到，各門市據點資訊 ( 點我 )查看商品與訂購資訊

日芳珍饌

官網: https://lihi3.cc/y2Stb

粉專: https://www.facebook.com/lianhung

實體通路

日芳珍饌-新美街門市

電話: 06-2266-228

營業時間:(一~六)8:00~18:00

(現金/刷卡/台灣Pay)

地址:台南市中西區新美街145號

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台南三井OUTLET府城市集

電話: 0910-522-383

營業時間:11:00~21:30

地址:台南市歸仁區歸仁大道101號1F

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每個人對『滴(淬)魚精』口味喜好不盡相同，飲用心得僅供參考，店家 營業時間、商品實際內容、成份售價、優惠訊息；請依店家(官網)公告為依據!! 喜歡小紫分享文嗎？~加入 小紫吃喝玩樂．享食煮藝 按讚+追蹤，一起趴趴走找尋下一站美食與景點 go