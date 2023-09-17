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> 圖文創作 > 串燒、炸物都很推薦的蘆洲日式居酒屋！三民高中附近，小酌聚會最佳聖地～稀有的芒果梅酒必點 | 【新北 蘆洲區】和本津居酒屋

串燒、炸物都很推薦的蘆洲日式居酒屋！三民高中附近，小酌聚會最佳聖地～稀有的芒果梅酒必點 | 【新北 蘆洲區】和本津居酒屋

2023-09-17 00:18:51 安妮 Anny 人氣：97
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窩客好文

安妮 Anny

發表篇數：504篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：和本津居酒屋
phone02-2288-0525
place新北市蘆洲區三民路125號
作者本次評價：
4.60
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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新北 蘆洲區 和本津居酒屋 22.jpeg

和高中同學一起到和本津居酒屋聚會，很多道大家都很愛

尤其是最後的芒果梅酒、葡萄柚梅酒等，超好喝～

朋友們還不禁思考要不要買幾罐回家😂

環境氣氛佳、餐點好吃，很適合和朋友聚會聊天、吃美食小酌一番

 

 

和本津居酒屋 環境

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 26.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 25.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 27.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 30.jpg

和本津沿襲的日式居酒屋的熱鬧氛圍～同時有各種日本裝飾

格外帶有濃濃的日本氣息～戶外座位區還備有冷氣，即使夏天也能舒服地坐在戶外

 

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 菜單28.jpg

超過百種品項選擇，揪大家一起來吃也沒問題，都能找到自己愛吃的

一人低消為300元～附上詳細菜單

 

 

和本津居酒屋 餐點

鹽燒雞肉串(2本) NT.130 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 18.jpg

很喜歡簡單的鹹香味搭上嫩口的雞肉～

一點點鹹度更誘出豐沛的肉汁與濃郁肉味！

 

 

明太子雞肉串(2本) NT.160 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 17.jpg

比起單純的鹽燒，明太子風味的層次更加多元

一開始衝出雞肉的多汁，接著便會融入明太子特有香氣，非常好吃

 

 

鹽燒豬肉蔥卷(2本) NT.130 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 19.jpg

我一直覺得肉包蔥是一個絕佳組合！

豬肉烤後逼出陣陣脂肪香，和包裹裡頭的強烈蔥味，配上酒、超級涮嘴

 

 

明太子玉子燒(2本) NT.190 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 11.jpg

鬆軟的玉子燒，本身就帶有微輕甜的蛋香

咬一口，滿滿蛋香溢出、和上方厚厚一層明太子混在一起鹹香與鮮味

 

 

醬燒糯米椒 NT.100 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 7.jpg

糯米椒辣度很低、應該是幾乎沒有辣感，所以不用擔心有太強烈的味道

沾點芥茉胡椒，更有糯米椒爽脆的香氣

 

 

明太子山藥 NT.200 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 15.jpg

山藥超～極厚，一大口放入嘴中，會很喜歡山藥保有的清脆口感

又厚又脆、和鹹香滋味的明太子，果然是居酒屋必點菜色

 

 

日式唐揚雞 NT.160 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 8.jpg

唐揚雞肉十分紮實，表皮炸得有酥香與微脆

炸皮不會太厚蓋過肉味，薄薄的酥脆增加口感、且又能吃到雞肉多汁的味道

 

 

雞皮仙貝 NT.160 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 4.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 5.jpg

真的很少在外面遇到這麼大塊的雞皮仙貝

咬下去都能聽到卡滋卡滋聲響，沒有什麼太重的油耗味，脆鹹口感必嚐

 

 

鹽燒牛小排 NT.400 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 1.jpg

嫩口肉質蘊含些許嚼勁，加點昆布鹽，豐厚的鹹度更顯牛小排的肉香氣息

 

 

炒高麗菜 NT.110 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 14.jpg

吃一口才發現他們炒高麗菜的秘密！有摻入醇厚的奶香～

蔬菜甜與奶味交織在一塊，同時還會吃到碎碎的雞肉塊

豐富味道又有不同驚喜的一道小菜

 

 

和風生牛肉 NT.300 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 3.jpg

如果敢吃生牛肉的人，推薦可以試一試～

肉質新鮮毫無腥味，滑破生蛋黃、能吃到鮮甜的牛肉甜加上滑順的口感

 

 

日式炒泡麵 NT.130 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 9.jpg

滿有照燒風味的感覺！鹹中帶甜、富含柴魚味道，麵條柔軟卻不失嚼勁

經典鹹甜日式風味，喜歡的人一定不能錯過

 

 

日式鮭魚烤飯 NT.80 不客觀推薦★★★★★

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 10.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 16.jpg

飯糰表面焦脆、多股焦香氣息，吃一口發現不只有摻入飯糰的碎鮭魚鮮香

搭配上肉鬆的鹹香滋味，兩種不同風味很好吃～

 

 

酥炸肥腸 NT.210 不客觀推薦★★★★★

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肥腸炸得剛剛好焦酥，和裡頭軟嫩形成對比，整體不會太油

表皮一點點脆和內裡軟嫩風味，十分搭口！

 

 

午仔魚一夜干 NT.360 不客觀推薦★★★★★

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一夜干魚肉細緻，單吃就有濃濃魚肉鮮味！

朋友一不小心就近乎嗑完一整隻～

 

 

性感海灘 NT.350 不客觀推薦★★★★★

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(喝酒不開車，未滿十八歲不喝酒)

這杯酒感不高！以伏特加為基底，加入蔓越莓、柳橙汁、葡萄柚等

因此多是酸酸甜甜的味道，尾韻才有些許的酒感

 

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 20.jpg

他們居然有芒果梅酒!!!!這就是讓大家最為驚豔的一支酒

滿滿芒果香氣、不會太甜，又同時有點梅酒的味道在背後，大推一定要點

不過接下來十月，芒果梅酒會換成草莓梅酒，感覺也會超好喝

 

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 13.jpg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 23.jpeg

新北 蘆洲區 和本津居酒屋 24.jpeg

有不少道成為大家心中的第一名，像是明太子山藥、鹽燒牛小排等

酒類來說，芒果梅酒真的很稀有，來和本津必點～

或是也能點杯他們的調酒，富有層次的酒香也很厲害！

 

 

和本津居酒屋(粉專)

地址：新北市蘆洲區三民路125號(捷運三民高中站)

電話：02 2288 0525

營業時間：週一~週日18:00~01:00

文章標籤

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