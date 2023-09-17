為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本超夯法式千層酥

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本超夯法式千層酥

2023-09-17 10:58:50 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：96
share
窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：68篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Hāfu ハーフ
place台中市台灣大道三段301號
作者本次評價：
4.80
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

草莓澎派販售的位置就在台中新光三越地下室二樓的HAFU，蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」重現日本超火愛心千層派，推出台中新光限定「草莓澎派」，千層派皮中夾入覆盆子果醬、新鮮草莓及鮮奶油等甜蜜餡料，加上愛心外型更吸睛!

HAFU

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

日本瘋狂熱賣的千層派在台中也買得到啦！

草莓澎派販售的位置就在台中新光三越地下室二樓的HAFU，蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」重現日本超火愛心千層派，推出台中新光限定「草莓澎派」，千層派皮中夾入覆盆子果醬、新鮮草莓及鮮奶油等甜蜜餡料，加上愛心外型更吸睛!

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

之前看到很多人排隊，我去的時候是假日，都沒有人排隊，原來早上、下午各有一場發放號碼牌，每天販售的數量不固定，還好還沒賣完，不然就撲空。

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

除了千層派，也有賣蛋糕，特別可愛。

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

 

 

 

 

草莓澎派

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

▹草莓澎派$198
心型的千層派灑上糖粉之後放進熱壓機裡加熱，一層一層超級酥脆，千層派表層的糖粉融化之後變成焦糖狀加上覆盆莓、卡士達醬，鋪上草莓，最後還要擠上日本鮮奶油～超級誘人，只是價格有點嚇人。

【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本

 

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🍓 Hafu ハ一フ
📌 台中新光三越B2
⏰ 11:00-22:00
☎️ 04-23306761

#台中甜點#草莓千層派#日本熱賣#hāfu#草莓澎派#必吃甜點

 

 

創作者介紹
創作者 文盲BB慧 的頭像
文盲BB慧

愛麗絲的奇幻旅程




檢舉
share
chevron_left

【宜蘭美食】宜蘭IG新景點笑笑羊咖啡廳|黑色的

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善

chevron_right
延伸閱讀

【花蓮景點】IG最美童話世界哈比屋|台版霍爾移動城堡Mr. Sam 山姆先生咖啡館

 愛麗絲的奇幻旅程
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：68篇

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
一品糧匠-永春店 照片

一品糧匠-永春店

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
小麥過敏烘焙工作室 照片

小麥過敏烘焙工作室

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市中區
木可烘焙 照片

木可烘焙

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
Bloom花神精品法式喜餅 照片

Bloom花神精品法式喜餅

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
日錦製造所 照片

日錦製造所

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up