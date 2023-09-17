【台中美食】獨家販售草莓澎派|愛心造型千層派|台灣吃得到日本超夯法式千層酥

草莓澎派販售的位置就在台中新光三越地下室二樓的HAFU，蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」重現日本超火愛心千層派，推出台中新光限定「草莓澎派」，千層派皮中夾入覆盆子果醬、新鮮草莓及鮮奶油等甜蜜餡料，加上愛心外型更吸睛!

HAFU

日本瘋狂熱賣的千層派在台中也買得到啦！

草莓澎派販售的位置就在台中新光三越地下室二樓的HAFU，蛋糕專門店「Hāfu ハーフ」重現日本超火愛心千層派，推出台中新光限定「草莓澎派」，千層派皮中夾入覆盆子果醬、新鮮草莓及鮮奶油等甜蜜餡料，加上愛心外型更吸睛!

之前看到很多人排隊，我去的時候是假日，都沒有人排隊，原來早上、下午各有一場發放號碼牌，每天販售的數量不固定，還好還沒賣完，不然就撲空。

除了千層派，也有賣蛋糕，特別可愛。

草莓澎派

▹草莓澎派$198

心型的千層派灑上糖粉之後放進熱壓機裡加熱，一層一層超級酥脆，千層派表層的糖粉融化之後變成焦糖狀加上覆盆莓、卡士達醬，鋪上草莓，最後還要擠上日本鮮奶油～超級誘人，只是價格有點嚇人。

✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡餐廳資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🍓 Hafu ハ一フ

📌 台中新光三越B2

⏰ 11:00-22:00

☎️ 04-23306761

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