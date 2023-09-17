台南居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】台南必吃保安路美食│揪朋友聚餐小酌好選擇│鹹香味美下酒下飯│燒烤/熱炒/炸物/日式料理/丼飯

朋友們來台南玩，從安平玩到國華街、從安平吃到國華街，晚餐時間我請客，帶他們來保安路這家很有日式懷舊風的台南居酒屋「おかんと大眾酒場」。

▼我平常喜歡來小酌，烤串下酒；熱炒聚餐也不錯，鹹香下飯！

▼環境氛圍感十足，讓人有飛到日本居酒屋小店的錯覺。戶外有水冷扇、裡面有冷氣，夏天來吃也不怕悶熱。

▼一桌好料上菜！

我和朋友們走了一天、吃了一天，照理說不會很餓，但看到桌上每盤菜的誘人色澤，還是不禁吞了一下口水，食慾被打開了。

▼蔥花牛肉丼

平價百元丼飯，肉量飯量都很夠，和蛋黃拌在一起更是味美！通常我晚餐想吃丼飯就會來買一碗，很有飽足感！今天是和大家一起share，一小點主食墊墊肚。

▼綜合生魚片

生魚片有厚有新鮮，越咬越鮮甜，尤其喜歡店家是用山葵磨出來的哇沙米，嗆辣度很清新，提鮮的效果很棒。

▼鹽烤牛肋條

牛肋條油脂很香，肉嫩多汁，什麼不沾滋味就很讚，想要一點鹹度可以沾店家附的玫瑰海鹽，滿嘴牛肉香超幸福！

▼烤雞腿肉

雞腿肉厚實鮮嫩，帶皮是靈魂～味道不會很重，還能吃得出來雞肉本身的甜味。

▼烤白帶魚

這是我第一次吃烤白帶魚，還以為味道為很腥，沒想到吃起來酥酥脆脆的，很像餅乾，還帶有魚油香，擠點檸檬汁增添風味，吃完很想來喝一杯！

▼起司可樂餅

可樂餅外皮酥脆、內裡軟綿，還有一層鹹香濃郁的起司，沾點帶酸的美乃滋去油膩，大人小孩絕對都會愛。

▼櫛瓜+起司

多水會爆汁的烤櫛瓜，是中場休息的好夥伴。

▼季節時蔬

白菜清甜清脆，搭配扁魚炒得香氣十足。

▼馬鈴薯沙拉

馬鈴薯泥綿密滑順，吃完爽口解膩，做個完美的平衡。

▼奶油菌菇湯

奶油和菌菇根本是絕配！一起煮出來的湯頭，風味香醇卻又很清爽，讓人會不自覺多喝幾口。

▼魚肉味噌湯

軟嫩魚肉、豆香味噌，喝起來清甜順口不會腥。

▼烤麻糬

最後來一口甜滋滋的烤麻糬收尾！玩了一整天的疲累被療癒了。

一整天的遊玩行程，果然還是要用美食結尾，大家吃得很滿足，也說我找的餐廳很不錯，懂吃！如果大家有到國華街、保安路這附近玩，推薦可以來吃看看。

おかんと大眾酒場

地址：台南市中西區保安路8號

電話：06 223 6221

營業時間：週一至日18:00-02:00(最後出餐時間)／用餐時間至03:00／週二公休



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