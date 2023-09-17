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> 圖文創作 > 台南居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】台南必吃保安路美食│揪朋友聚餐小酌好選擇│鹹香味美下酒下飯│燒烤/熱炒/炸物/日式料理/丼飯

台南居酒屋推薦【おかんと大眾酒場】台南必吃保安路美食│揪朋友聚餐小酌好選擇│鹹香味美下酒下飯│燒烤/熱炒/炸物/日式料理/丼飯

2023-09-17 11:59:36 南搞先生 人氣：100
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窩客好文

南搞先生

發表篇數：81篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大眾酒場 おかんと O KAN Do
phone06-2236-221
place台南市中西區保安路8號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場.png

朋友們來台南玩，從安平玩到國華街、從安平吃到國華街，晚餐時間我請客，帶他們來保安路這家很有日式懷舊風的台南居酒屋おかんと大眾酒場」。

 

▼我平常喜歡來小酌，烤串下酒；熱炒聚餐也不錯，鹹香下飯！

台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場2.jpg

 

▼環境氛圍感十足，讓人有飛到日本居酒屋小店的錯覺。戶外有水冷扇、裡面有冷氣，夏天來吃也不怕悶熱。

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▼一桌好料上菜！

我和朋友們走了一天、吃了一天，照理說不會很餓，但看到桌上每盤菜的誘人色澤，還是不禁吞了一下口水，食慾被打開了。

台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場6.jpg

 

▼蔥花牛肉丼

平價百元丼飯，肉量飯量都很夠，和蛋黃拌在一起更是味美！通常我晚餐想吃丼飯就會來買一碗，很有飽足感！今天是和大家一起share，一小點主食墊墊肚。

台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場18.jpg

 

▼綜合生魚片

生魚片有厚有新鮮，越咬越鮮甜，尤其喜歡店家是用山葵磨出來的哇沙米，嗆辣度很清新，提鮮的效果很棒。

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▼鹽烤牛肋條

牛肋條油脂很香，肉嫩多汁，什麼不沾滋味就很讚，想要一點鹹度可以沾店家附的玫瑰海鹽，滿嘴牛肉香超幸福！

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▼烤雞腿肉

雞腿肉厚實鮮嫩，帶皮是靈魂～味道不會很重，還能吃得出來雞肉本身的甜味。

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台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場9-2.jpg

 

▼烤白帶魚

這是我第一次吃烤白帶魚，還以為味道為很腥，沒想到吃起來酥酥脆脆的，很像餅乾，還帶有魚油香，擠點檸檬汁增添風味，吃完很想來喝一杯！

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▼起司可樂餅

可樂餅外皮酥脆、內裡軟綿，還有一層鹹香濃郁的起司，沾點帶酸的美乃滋去油膩，大人小孩絕對都會愛。

台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場11-2.jpg

 

▼櫛瓜+起司

多水會爆汁的烤櫛瓜，是中場休息的好夥伴。

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▼季節時蔬

白菜清甜清脆，搭配扁魚炒得香氣十足。

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▼馬鈴薯沙拉

馬鈴薯泥綿密滑順，吃完爽口解膩，做個完美的平衡。

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▼奶油菌菇湯

奶油和菌菇根本是絕配！一起煮出來的湯頭，風味香醇卻又很清爽，讓人會不自覺多喝幾口。

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台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場15-2.jpg

 

▼魚肉味噌湯

軟嫩魚肉、豆香味噌，喝起來清甜順口不會腥。

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▼烤麻糬

最後來一口甜滋滋的烤麻糬收尾！玩了一整天的疲累被療癒了。

台南居酒屋美食推薦-おかんとO KAN Do 大眾酒場17.jpg

一整天的遊玩行程，果然還是要用美食結尾，大家吃得很滿足，也說我找的餐廳很不錯，懂吃！如果大家有到國華街、保安路這附近玩，推薦可以來吃看看。

 

おかんと大眾酒場

地址：台南市中西區保安路8號

電話：06 223 6221

營業時間：週一至日18:00-02:00(最後出餐時間)／用餐時間至03:00／週二公休


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