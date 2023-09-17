【出國必備】Doris朵莉絲行李箱x極o能裝行李箱｜29吋行李箱大容量：箱內多功能設計、且一年內被機場摔壞免費換新保證，讓旅行更加便利，同場加映釜山通往大邱SRT乘車懶人包比KTX還便宜更快速！

在過去的一年來，隨著疫情的解禁，大家紛紛計劃出國旅遊。Eddie今年也不例外，已經出國旅行了多次，在旅行中深刻體會到選擇合適的行李箱的重要性，除了需要擁有足夠大的容量外，行李箱的推拉便捷性和箱體總重量，也會對出國旅行的便利性產生影響，這次的韓國釜山大邱行選擇了Doris朵莉絲行李箱x極o能裝行李箱，一起來看內文開箱吧！

(同場加映釜山通往大邱SRT乘車懶人包)

極o能裝行李箱29吋介紹

共有六種顏色選擇，這次選擇了韓國藍和膚感白的款式，極o能裝行李箱有微霧面的質感，箱體是使用輕量抗刮材質ABS+PC製成的，既堅固又輕便，而且，最值得一提的是，拉鍊使用了YKK原廠極密齒拉鍊，不管塞多少東西進去，都不用擔心箱子會爆開，此外行李箱的四個角還有防撞金屬護角，進一步確保了物品在旅途中得到充分的保護，讓旅行更加無憂無慮。

說到行李箱的輪子極為重要，因為會直接影響到旅行的便捷性，不僅要容易推拉，而且對於在搭乘運輸工具時，輪子的穩定性和防滑性也至關重要，極o能裝行李箱不僅有靜音輪，還是雙軸心避震煞車輪，這種特殊的輪子設計確保了行李箱在行走、轉彎時更加穩定，或是靜止時開啟單腳踩煞不易滑走，而且，極o能裝行李箱特殊五輪設計，相對承受重量更升級，這可以更輕鬆地移動大容量的行李箱，同時減少了輪子的磨損，延長了行李箱的壽命，貼心的設計細節非常仔細。

極o能裝行李箱不僅在外觀和箱體細節上下足了功夫，而且在箱內設計方面也是令人驚艷，其中的一個亮點是可拆式收納隔板，這個設計可以更輕鬆地規劃如何擺放箱內物品，使得整理行李變得非常方便，無論是分隔不同類型的物品，這個功能都極具實用性，另外，行李箱的另一側還有設計防水乾溼分離層，不必擔心潮濕的衣物，會弄髒整個行李箱內的物品，細心的設計可以更好地安排物品的擺放，確保在旅途中保持整齊有序。

心得

極o能裝行李箱讓我的旅行體驗留下了深刻的印象，綜合了外觀、質感、功能性和保護性，都能為履行帶來無憂無慮的體驗，無論是長途旅行還是短途度假，表現都非常出色，行李箱的外側還有一個便利的掛包扣，這個小巧的設計，能夠輕鬆掛著額外的東西，尤其在購物後，當買太多東西時，這個掛包扣非常實用，省去了手提的重量，可以更輕鬆地移動行李，此外，行李箱還設計了多方向提把，不管什麼方向提起行李箱，都非常方便，最令人驚豔的是這款極o能裝行李箱提供了一年內被航空公司摔壞後免費更換新的服務，讓旅遊更多保障。

購買資訊

實體門市

釜山到大邱SRT訂票懶人包

往返韓國不同城市之間的交通方式除了搭乘KTX外，還可以選擇搭乘於2016年開通的Super Rapid Train簡稱「SRT」，與KTX相似，SRT也是一種高速列車，近距離的跨城市相對便宜更快速，外觀和搭乘體驗基本上與台灣的高鐵相似，SRT官網上快速看時刻表後，內文介紹如何現場購買懶人包。

釜山站的售票櫃檯位於2樓7號出入口的對面，前往售票櫃檯前，記得先在官網或是現場上方的時刻表確認好SRT的出發時間，記得售票櫃檯時，前往大邱需要買東大邱站，告知售票員要購買從釜山到東大邱站的SRT車票，如果需要，可以使用Eddie的簡單翻譯 “부산에서 동대구까지 SRT를 타려면”，就可以順利完成購票流程。

搭乘SRT或KTX時，無需剪票，只需確認好時刻表以及票券上的車號與時間，並核對大廳上時刻表的月台，直接上車即可，但請務必保存好已購買的票券，不論是實體票或在KTX網站上購買的電子票，偶爾會有剪票人員進行驗票，當需要時出示票券。

心得

SRT的內部設計讓人聯想到台灣高鐵，提供了舒適的乘車體驗，相較KTX近距離的跨城市搭乘，SRT更加便宜與快速，從釜山到大邱的行程僅需約40-50分鐘，非常迅速，然後非常重要請務必購買前往大邱的SRT需買〈東大邱站〉而不是〈大邱站〉的車票。東大邱轉運站（동대구터미널）位於東大邱站旁，這裡提供KTX高鐵以及地鐵的服務，同時還有大巴站，因此非常便於交通轉接。 在東大邱站內，也有提供行李置物櫃，可以供旅客暫時存放寄存物品，不過由於行李置物櫃的容量有限，有時可能會存滿。因此Eddie建議前往大巴站4樓，那裡有更多的行李置物櫃，可以更輕鬆地存放行李。

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