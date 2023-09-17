超美的冰皮月餅中秋限定，三種口味蛋奶素也可食用，Q糯餅皮切開直接爆漿好好吃
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文章類別：美食-食記心得
「麥仕佳」的冰皮月餅這兩年超熱銷，花型外觀搭配超有層次的內餡咬下大爆漿，冰涼滋味特別消暑，到店購買還有優惠價喔!
中台灣人氣烘焙坊「麥仕佳」擁有多個門市，台中、彰化都買得到。
冰皮月餅是冷凍狀，靜香覺得拿出來退冰20分鐘左右再享用最好吃
禮盒有6入和9入兩種，每盒都能同時品嘗到3種口味
三種口味皆是蛋奶素。
退餅後的冰皮月餅口感Q糯，吃起來微甜不膩口又不會黏牙特別耐吃，大人小孩都會愛
香芋牛奶的雙層內餡分別是芋頭豆沙和特製奶醬，甜度不高還有滿濃濃芋頭香味道很棒
芒果冰心整顆黃澄澄，100%芒果內餡酸香吃得到!
奶皇流心狂爆漿，濃香的奶皇醬超濕潤，甜而不膩的滋味根本是冰的奶皇包
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黃金菓子 (8入) $520
黃金菓子不同於一般蛋黃酥的餅皮，酥香滋味很不錯
中間以薄Q麻糬包裹搗碎的鴨蛋黃，吃起來完全不會腥非常有層次，不乾口也很涮嘴
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|開箱影片
附上禮盒的開箱影片，圖文相佐更清楚喔
|優惠整理
1、冰皮月餅【官網宅配活動】
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2、冰皮月餅【官網預訂後，需門市自取】
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3、黃金菓子【無論官網預訂OR門市取貨皆享】
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|分店資訊
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