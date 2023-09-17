為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 超美的冰皮月餅中秋限定，三種口味蛋奶素也可食用，Q糯餅皮切開直接爆漿好好吃

超美的冰皮月餅中秋限定，三種口味蛋奶素也可食用，Q糯餅皮切開直接爆漿好好吃

2023-09-17 13:38:57 美食鐵粉靜香兒 人氣：104
share
窩客好文

美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1201篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：麥仕佳麵包 (台中大墩店)
phone04-2329-9555
place台中市西屯區大墩路653號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

page1

麥仕佳」的冰皮月餅這兩年超熱銷，花型外觀搭配超有層次的內餡咬下大爆漿，冰涼滋味特別消暑，到店購買還有優惠價喔!

P4320776

中台灣人氣烘焙坊「麥仕佳」擁有多個門市，台中、彰化都買得到

P4320718

冰皮月餅是冷凍狀，靜香覺得拿出來退冰20分鐘左右再享用最好吃

P4320662P4320664

禮盒有6入和9入兩種，每盒都能同時品嘗到3種口味

P4320674

三種口味皆是蛋奶素。

P4320682

退餅後的冰皮月餅口感Q糯，吃起來微甜不膩口又不會黏牙特別耐吃，大人小孩都會愛

P4320780

香芋牛奶的雙層內餡分別是芋頭豆沙和特製奶醬，甜度不高還有滿濃濃芋頭香味道很棒

P4320831

P4320835

芒果冰心整顆黃澄澄，100%芒果內餡酸香吃得到!

P4320843

P4320859

奶皇流心狂爆漿，濃香的奶皇醬超濕潤，甜而不膩的滋味根本是冰的奶皇包

P4320865

P4320874

P4320872

冰皮月餅哪邊買 👉 https://myschin1993.tw/fxvzM

P4320879

黃金菓子 (8入) $520

P4320600

P4320613

黃金菓子不同於一般蛋黃酥的餅皮，酥香滋味很不錯

P4320635

中間以薄Q麻糬包裹搗碎的鴨蛋黃，吃起來完全不會腥非常有層次，不乾口也很涮嘴

P4320644

黃金菓子哪邊買 👉 https://myschin1993.tw/wHuPf

P4320656

開箱影片

附上禮盒的開箱影片，圖文相佐更清楚喔

優惠整理

1、冰皮月餅【官網宅配活動】

冰皮月餅享95折

每盒皆贈送精美保冷袋

消費滿1,500元現折100元

消費滿2,000元再享免運（現省225元冷凍宅配費）

消費滿3,000元再折200元

消費滿4,000元加贈6入冰皮月餅（原價600元/盒）

滿4,000元可全得價值$1,125好禮優惠！

 

2、冰皮月餅【官網預訂後，需門市自取】

即日起至~9/29

冰皮月餅享８折

9/5(含)前訂購，

同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒

9/15(含)前訂購，

同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

 

3、黃金菓子【無論官網預訂OR門市取貨皆享】

即日起至~9/29

中秋月餅禮盒享８折

9/5(含)前訂購，

同款或同價位禮盒滿10盒贈送1盒

9/15(含)前訂購，

同款或同價位禮盒滿20盒贈送1盒

 
麥仕佳官網 : https://myschin1993.tw/CYQU0

14家門市LINE好友 (專屬LINE會員享1對1預購服務)
 👉 https://myschin1993.tw/KZPHE

粉絲專頁 👉 https://myschin1993.tw/2TKS2

 

分店資訊

台中區 ~ 大墩店 / 台中市南屯區大墩路653號 / 04-23299555
台中區 ~ 漢口店 / 台中市北區漢口路4段220號 / 04-22379555
台中區 ~ 公益店 / 台中市西區公益路178號 / 04-23281555
彰化市 ~ 中正旗艦店 / 彰化市中正路二段342號 / 04-7292555
彰化市 ~ 三民店 / 彰化市三民路232號 / 04-7287222
彰化市 ~ 大埔店 / 彰化市大埔路590號 / 04-7119801
彰化市 ~ 彰南店 / 彰化市彰南路一段450號 / 04-7325558
彰化市 ~ 師範店 / 彰化市實踐路199號 / 04-7278816
彰化縣 ~ 和美店 / 彰化縣和美鎮彰美路六段42號 / 04-7577555
彰化縣 ~ 秀水店 / 彰化縣秀水鄉彰水路二段693號 / 04-7689111
彰化縣 ~ 鹿港店 / 彰化縣鹿港鎮萬壽路226號 / 04-7780555
彰化縣 ~ 鹿港中山店 / 彰化縣鹿港鎮中山路388號 / 04-7766555
彰化縣 ~ 員林中山店 / 彰化縣員林鎮中山路二段125號 / 04-8399555
彰化縣 ~ 員林大同店 / 彰化縣員林市大同路一段162號 / 04-8351555

檢舉
share
chevron_left

台南人氣堅果點心，各種夏威夷豆塔可以隨意搭配
延伸閱讀

麥仕佳烘焙坊｜以這輪冰心皎潔的明月。共賞美好秋色｜中秋月餅推薦｜港式冰皮月餅｜黃金菓子｜各大新聞媒體好評報導 - 小米食

 小米食

【麥仕佳烘焙坊】雪藏冰皮月餅你吃過嗎？Q彈餅皮與冰淇淋般的內餡，還有流心的三重口感！圓圓胖胖金黃色澤的黃金菓子更還有麻糬及鹹蛋黃內餡的四重口感！ - 阿華田的美食日記

 阿華田

【 台北月餅 】歐華法式時尚中秋月餅禮盒經典不敗和時尚獨特的口味都驚豔眾人，不管大人小孩都非常喜愛！歐

 艾斯

Fale法樂公爵手工坊｜月兒圓圓，流心甜甜，小小一口，流入心的是美味暖流｜新竹伴手禮｜中秋月餅推薦 - 小米食

 小米食
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

美食鐵粉靜香兒

發表篇數：1201篇

愛吃美食 四處趴趴走 體驗人生
作者的其它文章
同類據點
一品糧匠-永春店 照片

一品糧匠-永春店

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
小麥過敏烘焙工作室 照片

小麥過敏烘焙工作室

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市中區
木可烘焙 照片

木可烘焙

4.50 (1人評鑑)

區域：台中市南屯區
Bloom花神精品法式喜餅 照片

Bloom花神精品法式喜餅

5.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區
日錦製造所 照片

日錦製造所

4.00 (1人評鑑)

區域：台中市西區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up