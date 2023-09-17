超美的冰皮月餅中秋限定，三種口味蛋奶素也可食用，Q糯餅皮切開直接爆漿好好吃

「麥仕佳」的冰皮月餅這兩年超熱銷，花型外觀搭配超有層次的內餡咬下大爆漿，冰涼滋味特別消暑，到店購買還有優惠價喔!

中台灣人氣烘焙坊「麥仕佳」擁有多個門市，台中、彰化都買得到。

冰皮月餅是冷凍狀，靜香覺得拿出來退冰20分鐘左右再享用最好吃

禮盒有6入和9入兩種，每盒都能同時品嘗到3種口味

三種口味皆是蛋奶素。

退餅後的冰皮月餅口感Q糯，吃起來微甜不膩口又不會黏牙特別耐吃，大人小孩都會愛

香芋牛奶的雙層內餡分別是芋頭豆沙和特製奶醬，甜度不高還有滿濃濃芋頭香味道很棒

芒果冰心整顆黃澄澄，100%芒果內餡酸香吃得到!

奶皇流心狂爆漿，濃香的奶皇醬超濕潤，甜而不膩的滋味根本是冰的奶皇包

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黃金菓子 (8入) $520

黃金菓子不同於一般蛋黃酥的餅皮，酥香滋味很不錯

中間以薄Q麻糬包裹搗碎的鴨蛋黃，吃起來完全不會腥非常有層次，不乾口也很涮嘴

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開箱影片

附上禮盒的開箱影片，圖文相佐更清楚喔

優惠整理

1、冰皮月餅【官網宅配活動】

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2、冰皮月餅【官網預訂後，需門市自取】

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分店資訊

台中區 ~ 大墩店 / 台中市南屯區大墩路653號 / 04-23299555

台中區 ~ 漢口店 / 台中市北區漢口路4段220號 / 04-22379555

台中區 ~ 公益店 / 台中市西區公益路178號 / 04-23281555

彰化市 ~ 中正旗艦店 / 彰化市中正路二段342號 / 04-7292555

彰化市 ~ 三民店 / 彰化市三民路232號 / 04-7287222

彰化市 ~ 大埔店 / 彰化市大埔路590號 / 04-7119801

彰化市 ~ 彰南店 / 彰化市彰南路一段450號 / 04-7325558

彰化市 ~ 師範店 / 彰化市實踐路199號 / 04-7278816

彰化縣 ~ 和美店 / 彰化縣和美鎮彰美路六段42號 / 04-7577555

彰化縣 ~ 秀水店 / 彰化縣秀水鄉彰水路二段693號 / 04-7689111

彰化縣 ~ 鹿港店 / 彰化縣鹿港鎮萬壽路226號 / 04-7780555

彰化縣 ~ 鹿港中山店 / 彰化縣鹿港鎮中山路388號 / 04-7766555

彰化縣 ~ 員林中山店 / 彰化縣員林鎮中山路二段125號 / 04-8399555

彰化縣 ~ 員林大同店 / 彰化縣員林市大同路一段162號 / 04-8351555