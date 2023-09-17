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【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店) - 服務超好，多種口味叉燒一次滿足

2023-09-17 16:44:53 雞蛋糕生活美學專題報告 人氣：181
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雞蛋糕生活美學專題報告

發表篇數：564篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：Next Stop+ 手作料理 竹北店
phone-0908 280 781
place新竹縣竹北市文信路373號一樓
作者本次評價：
4.35
美味度
4.50
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
3.50
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【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

Next Stop+ 香港手作料理創始店位在桃園龍潭，老闆來自香港，因為將台灣當成下一個停靠站的故鄉，因此有Next Stop的這個店名，我們這次吃的是位在竹北光明一路商圈的竹北店，店內用餐氛圍超好，除了提供許多網美牆和布景供顧客拍照，店內還有小玩具給小朋友玩，他們的蜜汁叉燒飯一丁系列凍檸茶、絲襪奶茶等等都是必點招牌，重點是店員非常友善常掛著笑容，是間難得會讓我想再訪的好店！

開車前往可停路邊停車格或竹北停十五停車場，步行約三分鐘。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲走到店門口就被落地窗和鏤空透明的招牌設計所吸引，騎機車可直接停店門口。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

Next Stop+ 香港手作料理菜單：主食有麵食和飯食兩大類，加購可選擇A、B、C、D套餐。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲店內為長型用餐空間，靠近門邊的為沙發區，座位非常寬敞舒適，天花板挖空的十字架造型非常特別，讓我想到之前吃過的癮食聖堂設計。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲店內有販售手工港式鹹檸檬，有興趣可詢問店員。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲還有提供冷熱開水和兒童餐具，非常貼心阿！

 

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲走到底牆上陳列了小朋友的玩具，小朋友可以殺一些時間讓大人好好吃飯，玩好記得將玩具歸位。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲這道網美牆和吊椅相信一定是網美們的最愛，但我們不是網美就沒拍照了。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲兒子拿到玩具後心滿意足的回到座位上吃飯。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

土匪雞翅棒腿搶劫一丁先生 288元：這道為泡麵、烤雞翅小腿和生菜的組合。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲麵條吃起來有Q勁，顏色看起來很深但味道不會太鹹，反而是甜味比較明顯。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲雞翅和小腿外層塗上醬汁去醬烤味道非常香，肉質軟嫩多汁讓人越吃越開胃。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

叉燒三重奏米飯 298元：主食有一碗白飯搭配太陽蛋，一次可品嘗柚子、辣椒、蜜汁三種口味叉燒。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲叉燒肉質不錯，三種口味的叉燒分別搭配了小黃瓜、柚子和番茄，各有自己的特色搭配。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲三種口味叉燒我覺得柚香和辣椒最有特色(蜜汁口味的在燒臘店常吃到)，柚香有濃郁的柚子果香味吃起來酸酸甜甜，辣椒的辣度算是小辣到中辣之間，椒麻香氣很香會讓人胃口大開。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

黯然烤蜜汁梅花叉燒飯 268元：這道是蜜汁叉燒組合餐，一樣是太陽蛋搭配生菜和蜜汁叉燒。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

套餐A(手工脆脆果醬優格+奶油豬仔包) +158元：使用草莓果醬配上微酸的優格和滿滿的脆片，小朋友非常喜歡。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

▲麵包有烤過，塗上香甜的奶油真的很可口。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

套餐B(冰火菠蘿包) +168元：冰火菠蘿絕對是最經典的港式點心，表面烤得酥酥蓬鬆的菠蘿麵包配上微冰的奶油，讓人有冰火五重天感受。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

凍檸茶：凍檸茶的茶味和檸檬香氣都蠻重的，喝起來不會有水水的感覺。

 

【新竹食記】Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)

絲襪奶茶：底下直接用冰塊冰鎮，但如果把瓶子拿起來就很難放回去XD，絲襪奶茶喝起來也很香濃，這家的飲料都頗具水準大推！

 

雞蛋糕短評：店員對小孩非常親切，店內有提供小玩具讓小朋友玩，絲襪奶茶和凍檸茶都很有水準，叉燒有多種醬汁口味非常軟嫩，餐點整體而言相當有水準。


用餐環境★★★★☆
餐點★★★★☆    
服務★★★★★
CP值★★★☆


Next Stop+ 香港手作料理 (竹北店)美食資訊：

地址：新竹縣竹北市文信路373號
電話：0908280781
官網：https://oddle.vip/UjLt
營業時間：11:30–14:30、17:00–19:30 (周三公休)
停車場：無
服務費：無
廁所：有
刷卡：有
外送：有(官網)、(foodpanda)


【每個人口味感覺皆不同，以上食記純屬個人主觀感受】
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延伸閱讀： 

 

 

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