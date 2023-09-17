隱居いざかや 台中店｜來自北部人氣居酒屋在台中也吃得到，充滿濃厚日式風格建築，還有獨立包廂，餐點好吃多樣化

來自新北板橋府中巷弄中的人氣居酒屋隱居進軍台中啦！隱居いざかや台中店於去年開幕，至今網評擁有高達4.9顆星的評價，裝潢有著濃厚的日式風格，燈光美氣氛佳，店裡頭還有提供專屬包廂服務，非常適合多人聚會、商業聚會，餐點也非常多樣化，刺身、烤物、串燒、炸物、主食通通有，不管平假日生意都超好，提醒大家來之前記得先提前訂位唷

隱居いざかや台中店位置

隱居いざかや台中店位在台中西區中美街與明義街轉角處，濃厚的日式風格建築相當亮眼，近廣三SOGO百貨、金典酒店、勤美綠園道，附近交通非常便利，公車、Ubike通通有，也有不少收費停車場

隱居いざかや台中店環境

隱居いざかや台中店的座位區共有三層樓，一樓座位數較少，除了室內的少數座位，還有吧檯的座位區及戶外的座位

隱居いざかや台中店主要的座位區在二樓，一樣有著濃厚的日式風格裝潢，空間寬敞舒適，座位數也非常多

接著往三樓走去，這邊是專屬包廂樓層，有小、中、大三個包廂，最小包廂可容納6-8人，低消為6000元，中包廂是8-10人，低消為8000元，這個中包廂裡頭有提供專屬的化妝室，最後大包廂可容納16-20人，低消是12000元，三樓包廂皆需提前電話預約

隱居いざかや台中店菜單

入座後每桌都會招待一份毛豆

日式生牛肉 220元

隱居いざかや台中店的日式生牛肉是採用美國牛菲力，先掩過後冷凍再切片，中間帶粉嫩色澤，肉質軟嫩鮮甜，搭配著底下新鮮洋蔥絲及上頭的蔥花蘿蔔泥，層次更加豐富

創意炸蝦生春捲 180元

這道創意炸蝦生春捲擺盤好美，有點像越式春捲的改良版，採用越南米紙製作而成的春捲皮，裡頭包入日本水菜、洋蔥絲及炸蝦，搭配凱撒醬，旁邊撒上米果及番茄點綴

吃的時候直接一口塞進嘴裡，春捲皮相當Q彈，裡頭炸蝦酥脆可口，伴隨著水菜的爽脆及洋蔥的清甜，口感超豐富，爽口又開胃

絲瓜蛤蠣錫箔燒 200元

裡頭配料很單純，加入高湯、新鮮蛤蜊、絲瓜及薑絲，湯頭清甜好喝，絲瓜香脆又鮮甜，蛤蜊肉質也相當肥美大顆，鮮味十足

蔥鹽雞腿肉串 69元

採用帶皮雞腿肉下去燒烤入味，搭配店家自製的蔥鹽，讓軟嫩多汁的雞腿肉多了蔥鹽的鹹香及洋蔥的清甜

紅味噌豚五花 59元／松阪豚串 59元

喜歡吃單純豬肉串的朋友，糖糖還蠻推薦隱居いざかや台中店的紅味噌豚五花及松阪豚串，肉質帶爽脆口感，紅味噌豚五花味道還挺特別的，醬汁帶點甜味，吃起來還挺下酒的

牛五花蔥串 59元／剝皮辣椒牛五花串 70元

隱居いざかや台中店的剝皮辣椒牛五花串好特別，牛五花裡頭除了剝皮辣椒外，還多了高麗菜，肉質軟嫩鮮甜，多了剝皮辣椒的香辣滋味，還多了高麗菜的清甜及爽脆口感，層次感十足

明太子焗烤山藥 180元

將日本山藥切成片狀後再上頭抹上厚厚一層明太子醬，接著炙燒將表面烤至微微焦香，口感清脆，交織著明太子醬的濃郁鹹香

醬烤海釣船冰捲 260元

採用一整條的船釣冰捲，以簡單碳烤方式，最後再刷上特製醬料，口感軟嫩帶點脆感，鮮甜滋味立刻在嘴裡爆開來

紅味噌松阪豚 250元

店裡頭人氣必點的下酒菜之一，採用爽脆多汁的松阪豚搭配店家自製的紅味噌醬，入口除了松阪豬的油脂香氣，還多了紅味噌醬的鹹甜滋味

基隆午仔魚一夜干 390元

採用基隆午仔魚，手工去除內臟再風乾製成一夜干，將魚皮烤至烤至金黃焦脆的口感，裡頭肉質厚實肥美，多汁鮮甜，帶有自然鹹香味

紫蘇白帶魚 170元

如果沒說，糖糖光看外表還真不知道是白帶魚呢！將白帶魚去刺切成塊狀，接著裹上特製麵粉下去酥炸至金黃色澤，上頭再撒上紫蘇葉點綴，外皮香酥脆口，裡頭的魚肉也非常細緻鮮嫩，交織著紫蘇葉的迷人香氣，讓人一口接一口，越吃越涮嘴

超人氣焗烤壽司披薩 180元

這道超人氣焗烤壽司披薩也好特別，以海苔壽司為基底，上頭搭配龍蝦沙拉、番茄片、蝦仁、明太子醬，接著再鋪上滿滿焗烤起司及柴魚花，看起來是不是相當邪惡呀

趁熱吃還會勘西，底下的壽司吃起來有點鍋巴感，除了濃濃的起司鹹香，還多了明太子及龍蝦沙拉的鹹甜滋味，伴隨著甜甜的柴魚花，口感豐富又有飽足感

想吃人氣居酒屋隱居不必再跑北部囉，現在在台中也吃得到，裝潢帶有濃厚的日式風格，還有提供包廂座位區，餐點好吃又多樣化，店裡頭除了生啤還有多款日本酒類，下班揪同事享美食小酌聊天的好所在

（喝酒不開車，開車不喝酒，未滿18歲請勿飲酒）