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> 圖文創作 > 台南古早味蛋糕／當天現烤現賣不賣隔夜貨／限量供應晚來吃不到／不添加防腐劑與香精／嚴選高品質原物料

台南古早味蛋糕／當天現烤現賣不賣隔夜貨／限量供應晚來吃不到／不添加防腐劑與香精／嚴選高品質原物料

2023-09-17 20:50:31 台南先生 人氣：112
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窩客好文

台南先生

發表篇數：484篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：大川本鋪古早味現烤蛋糕開元店
phone06-2088-622
place台南市北區開元路551號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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嚴選高品質原物料的古早味蛋糕專賣店，不添加防腐劑與香精，當天現烤現賣不賣隔夜貨，限量供應晚來吃不到

 

 

店面外觀：就在崑山國際學校對面

 

烤好後的蛋糕都是放在玻璃櫃內，避免被路邊廢氣污染

 

大量訂購另有優惠價，不論是團購點心、彌月蛋糕、伴手禮盒、節慶拜神等都很適合

 

 

嚴選安佳起司片、勤億黃金葉黃素蛋等高品質原物料，讓客人吃得更安心

 

 

切蛋糕時都有戴手套，注重衛生有加分

 

 

原味：蓬鬆柔軟的口感，吃得到最原始純粹的蛋香味

 

 

南瓜乳酪：蛋糕體以新鮮南瓜泥加上乳酪醬製成，加上滿滿起司內餡，蛋糕表層還有南瓜籽，讓人一吃就愛上

 

 

香檸蔓越莓（週六日限定）：開元店自行研發的獨家口味，選用蔓越莓醬與滿滿的蔓越莓乾做成內餡，表面再撒上些許檸檬粉，微酸不甜膩越吃越涮嘴

 

 

芋泥杏仁：人氣第一名的口味，選用大甲芋頭製成的內餡，再搭配些許杏仁片，香醇滑順散發出淡淡芋頭香氣，絕對是芋頭控的必點選項

 

 

濃郁巧克力：從蛋糕體到內餡都是巧克力口味，還加入些許巧克力豆，滿滿的巧克力滋味吃了超滿足

 

 

日式輕乳酪：淡雅迷人的乳酪香氣，口感細緻綿密

 

 

有送禮需求的人也可以選購綜合口味禮盒（2種口味任選）

 

 

送禮自用兩相宜

 

 

台南先生FBhttps://www.facebook.com/mrtainan

台南先生IGhttps://www.instagram.com/mr.tainan

 

 

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