台南古早味蛋糕／當天現烤現賣不賣隔夜貨／限量供應晚來吃不到／不添加防腐劑與香精／嚴選高品質原物料

嚴選高品質原物料的古早味蛋糕專賣店，不添加防腐劑與香精，當天現烤現賣不賣隔夜貨，限量供應晚來吃不到

店面外觀：就在崑山國際學校對面

烤好後的蛋糕都是放在玻璃櫃內，避免被路邊廢氣污染

大量訂購另有優惠價，不論是團購點心、彌月蛋糕、伴手禮盒、節慶拜神等都很適合

嚴選安佳起司片、勤億黃金葉黃素蛋等高品質原物料，讓客人吃得更安心

切蛋糕時都有戴手套，注重衛生有加分

原味：蓬鬆柔軟的口感，吃得到最原始純粹的蛋香味

南瓜乳酪：蛋糕體以新鮮南瓜泥加上乳酪醬製成，加上滿滿起司內餡，蛋糕表層還有南瓜籽，讓人一吃就愛上

香檸蔓越莓（週六日限定）：開元店自行研發的獨家口味，選用蔓越莓醬與滿滿的蔓越莓乾做成內餡，表面再撒上些許檸檬粉，微酸不甜膩越吃越涮嘴

芋泥杏仁：人氣第一名的口味，選用大甲芋頭製成的內餡，再搭配些許杏仁片，香醇滑順散發出淡淡芋頭香氣，絕對是芋頭控的必點選項

濃郁巧克力：從蛋糕體到內餡都是巧克力口味，還加入些許巧克力豆，滿滿的巧克力滋味吃了超滿足

日式輕乳酪：淡雅迷人的乳酪香氣，口感細緻綿密

有送禮需求的人也可以選購綜合口味禮盒（2種口味任選）

送禮自用兩相宜

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