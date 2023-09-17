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> 圖文創作 > 信義安和人氣咖啡餐館 義大利麵、韓式炸雞、燒肉丼飯

信義安和人氣咖啡餐館 義大利麵、韓式炸雞、燒肉丼飯

2023-09-17 21:15:00 ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ) 人氣：115
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窩客好文

ㄩㄐ吃透透 (注音符號的ㄩㄐ)

發表篇數：418篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：GinGin Coffee Xinyi
place台北市大安區文昌街274號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃信義安和人氣咖啡餐館

 

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

每次去都好多人的GinGin信義店，沒錯我又來了！每隔一段時間就會推出信義店限定餐點，讓大家能夠有更多不一樣的味蕾享受。

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

信義店限定_230904_165449_3.jpg

信義店限定_230904_165449_4.jpg

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

為了素食主義者推出味噌義大利麵，紅椒與櫛瓜都沾附著特調味噌醬，五辛可以吃的人推薦加一點辣醬風味更好吃😋

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

蔥鹽燒肉丼是本日最愛！粒粒分明的米飯淋上特調燒肉醬，再放上誠意十足的燒肉片、蔥鹽、茄子、溏心蛋、梅漬番茄，整碗超爽快 😋 梅漬番茄很解膩搭配的好剛好🥹

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

肉食主義者必點豬排薯泥，嫩嫩的豬里肌加上煙燻燒烤醬，這道我也是很喜歡！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

韓式炸雞現在可以單點囉！還有升級大份版本，太幸福了 😋 韓式辣醬搭配外脆內嫩的炸雞，非常可以！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

甜點金蘋果是以蓬鬆金萱戚風為基底，夾層有驚喜的金萱茶凍及焦糖蘋果、加上鹹甜鹹甜的鮮奶油，這個好吃耶🤤

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

還有一款新品是栗子控必點的栗栗，中間有一顆超大的栗子，上是層蘭姆酒卡士達及奶香栗子泥。

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

每次必點的Gin典鮮奶茶這次也不例外呀！

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

還有一眼就發現的新飲品柚果綠，是綠茶、葡萄柚、手炒鳳梨醬、手炒蘋果醬的組合，整體清爽不會太甜還有滿滿果粒。

[ 台北美食 ] GinGin Coffee信義店-信義安和

想吃什麼這裡都能滿足你 😍😍

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✔️ 味噌義大利麵 $240

✔️ 蔥鹽燒肉丼 $260

✔️ 豬排薯泥 $300

✔️ 韓式炸雞 $180

✔️ 金蘋果 $180

✔️ 栗栗 $180

✔️ Gin典鮮奶茶 (壺) $250

✔️ 柚果綠 $150

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📍 台北市大安區文昌街274號

🚉 #捷運信義安和站

☎️ 02-2700-8531

🕰 10:00-21:00

文章標籤

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