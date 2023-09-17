ㄩㄐ今天吃什麼？帶你們吃信義安和人氣咖啡餐館
每次去都好多人的GinGin信義店，沒錯我又來了！每隔一段時間就會推出信義店限定餐點，讓大家能夠有更多不一樣的味蕾享受。
為了素食主義者推出味噌義大利麵，紅椒與櫛瓜都沾附著特調味噌醬，五辛可以吃的人推薦加一點辣醬風味更好吃😋
蔥鹽燒肉丼是本日最愛！粒粒分明的米飯淋上特調燒肉醬，再放上誠意十足的燒肉片、蔥鹽、茄子、溏心蛋、梅漬番茄，整碗超爽快 😋 梅漬番茄很解膩搭配的好剛好🥹
肉食主義者必點豬排薯泥，嫩嫩的豬里肌加上煙燻燒烤醬，這道我也是很喜歡！
韓式炸雞現在可以單點囉！還有升級大份版本，太幸福了 😋 韓式辣醬搭配外脆內嫩的炸雞，非常可以！
甜點金蘋果是以蓬鬆金萱戚風為基底，夾層有驚喜的金萱茶凍及焦糖蘋果、加上鹹甜鹹甜的鮮奶油，這個好吃耶🤤
還有一款新品是栗子控必點的栗栗，中間有一顆超大的栗子，上是層蘭姆酒卡士達及奶香栗子泥。
每次必點的Gin典鮮奶茶這次也不例外呀！
還有一眼就發現的新飲品柚果綠，是綠茶、葡萄柚、手炒鳳梨醬、手炒蘋果醬的組合，整體清爽不會太甜還有滿滿果粒。
想吃什麼這裡都能滿足你 😍😍
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✔️ 味噌義大利麵 $240
✔️ 蔥鹽燒肉丼 $260
✔️ 豬排薯泥 $300
✔️ 韓式炸雞 $180
✔️ 金蘋果 $180
✔️ 栗栗 $180
✔️ Gin典鮮奶茶 (壺) $250
✔️ 柚果綠 $150
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📍 台北市大安區文昌街274號
🚉 #捷運信義安和站
☎️ 02-2700-8531
🕰 10:00-21:00