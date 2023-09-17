食記 - 高雄 鳳山區 冰塔職人雪花-五甲店
2023-09-17 20:44:06 湯小君 人氣：111
窩客好文
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文章類別：美食-食記心得
這次放縱日最後一站來到這裡
先說喜歡的地方:
店裡裝潢不錯
內用的份量感覺比外帶的多
希望店家可以改善的地方:
蚊子好多 吃的時候就有好幾隻在身邊一直飛舞 ＼(●o○;)ノ
讓人無法安心享受甜點
以下是食後感想:
綜合嫩仙草一號
老頭子因為上次放縱日沒有吃到他的仙草 所以對仙草一直有怨念
他說這家是不錯吃 但跟他的愛店相比之下
配料 價格 口感 當然是還是差了那麼一點
這家的配料偏軟爛 他喜歡比較有口感的 ┐(´д`)┌
不過不是我在說 死老頭老是不按牌理出牌的隨便亂點 像我們去焗烤店會點拉麵 去異國料理點 乾麵 怎麼點都不是店家招牌/拿手菜 所以因此踩雷也是常有的事... (⁰⊖⁰)
雪霜魚池奶茶雪花冰
上面淋的奶蓋黑糖醬(還是焦糖?)不是很喜歡
感覺黑糖醬是偏酸的
然後奶蓋不太像鮮奶油那種質地 是比較偏向蛋白霜的綿密口感
搭配一起吃 會有好像在吃壞掉蛋白霜的錯覺
這種酸酸鹹鹹的口感我不太喜歡 (〒︿〒)
魚池紅茶雪花冰單吃茶味偏淡 奶味比較明顯
雪花冰跟奶蓋混合一起吃就沒有怪味了
吃到一半混合甜蜜蜜珍珠超爽的（偏硬帶點Q）
份量可以滿足甜點胃 簡直不要太享受啦
有機會再來品嚐其他口味吧 (╭￣3￣)╭♡
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