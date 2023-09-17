食記 - 高雄 鳳山區 冰塔職人雪花-五甲店

這次放縱日最後一站來到這裡

先說喜歡的地方:

店裡裝潢不錯

內用的份量感覺比外帶的多

希望店家可以改善的地方:

蚊子好多 吃的時候就有好幾隻在身邊一直飛舞 ＼(●o○;)ノ

讓人無法安心享受甜點

以下是食後感想:

綜合嫩仙草一號

老頭子因為上次放縱日沒有吃到他的仙草 所以對仙草一直有怨念

他說這家是不錯吃 但跟他的愛店相比之下

配料 價格 口感 當然是還是差了那麼一點

這家的配料偏軟爛 他喜歡比較有口感的 ┐(´д`)┌

不過不是我在說 死老頭老是不按牌理出牌的隨便亂點

像我們去焗烤店會點拉麵 去異國料理點 乾麵

怎麼點都不是店家招牌/拿手菜

所以因此踩雷也是常有的事... (⁰⊖⁰)

雪霜魚池奶茶雪花冰

上面淋的奶蓋黑糖醬(還是焦糖?)不是很喜歡

感覺黑糖醬是偏酸的

然後奶蓋不太像鮮奶油那種質地 是比較偏向蛋白霜的綿密口感

搭配一起吃 會有好像在吃壞掉蛋白霜的錯覺

這種酸酸鹹鹹的口感我不太喜歡 (〒︿〒)

魚池紅茶雪花冰單吃茶味偏淡 奶味比較明顯

雪花冰跟奶蓋混合一起吃就沒有怪味了

吃到一半混合甜蜜蜜珍珠超爽的（偏硬帶點Q）

份量可以滿足甜點胃 簡直不要太享受啦

有機會再來品嚐其他口味吧 (╭￣3￣)╭♡