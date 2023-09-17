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> 圖文創作 > 台北大安-[王李氏炸醬麵] 近信義安和站通化夜市，精緻美味自選配料炸醬麵與拌麵，推薦粉蒸排骨與酸甜古早味酸梅湯，好喝偽裝成咖啡廳的復古老上海風格麵店

台北大安-[王李氏炸醬麵] 近信義安和站通化夜市，精緻美味自選配料炸醬麵與拌麵，推薦粉蒸排骨與酸甜古早味酸梅湯，好喝偽裝成咖啡廳的復古老上海風格麵店

2023-09-17 21:50:29 Elisa 人氣：300
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窩客好文

Elisa

發表篇數：281篇

文章類別：美食-食記心得

縣市地區：台北市 > 大安區

造訪商家：王李氏炸醬麵
phone0987-262-859
place台北市大安區通安街81號
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.50
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.00
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寫文章 回報歇業

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這天原本是想去吃放在名單一陣子的大舅公丼飯

但身為一個很容易被復古風格的店吸引的外貌協會

經過王李氏的時候眼光不由自主停留

以為是新開的咖啡廳結果認真一看發現竟然是間老上海風格的炸醬麵店

就這麼情不自禁把晚餐的扣打拿來嘗試

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店內布置以紅棕色系溫暖色調映著黃光

復古風格有著濃濃的老上海中西合併風情

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西式的座位搭配的是牆上中國水墨人物畫風格的妝點

單純看設計完全不會讓人聯想到這是一家麵館

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牆側的座位區採高腳椅對坐

深棕色皮革座椅很舒服

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櫃台區域有提供開水跟紙巾自取

牆上有著滿滿各色的酒瓶令人好奇

研究了之後才知道原來店家晚上會變身酒吧非常有趣

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菜單主食僅有炸醬麵跟蔥香拌麵兩種

根據食量需求可以選擇大小碗尺寸

炸醬麵可以自由選擇喜歡的配菜

如果想吃的很多也可以再額外加點

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湯品主打金華雞燉湯感覺超好吃

飲品選項不多但有我超喜歡的酸梅湯

餐點幾乎都是銅板價格或百元出頭親民價位

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硬是點了滿滿一桌餐點慰勞自己

從餐具到菜品的呈現樣樣不馬虎

看了就令人心情愉悅食指大動

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王李氏炸醬麵 小碗 TWD105

搭配的配料選了蛋絲跟豆干

試圖以高蛋白說服自己吃得健康

蛋絲軟嫩是完美的金黃色澤

豆干有著很濃的豆香

一口大小非常濕潤柔軟好吃

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手撕雞胸肉成細條雞絲搭配辣椒粉調味

單吃會偏乾但是搭配炸醬麵條絕佳

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麵條本身是中等寬度的白麵

吃起來有點嚼勁更偏向柔軟的種類

採用台灣黑豬五花搭配多達13種辛香料

超級費工小火慢炸的炸醬鹹度拌麵剛剛好

濃郁炸醬香氣帶著肉末的口感完全不會膩

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如果會吃辣的話強力推薦不要錯過桌上的辣椒醬

辣度小辣香氣馥郁

加入一小匙後炸醬的味道又有不同的層次風味

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王氏粉蒸肉 TWD110

看到幾乎桌桌都點了粉蒸肉也趕緊跟上

小碗盤華麗很有種宮廷貴氣感

選用小腩排小火蒸煮肉質絲絲柔軟入口即化

雖然看起來油光滿面但其實不會太油膩

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底部還放了滿滿的蒸地瓜

地瓜一點也不會硬份量很飽足

多汁清甜讓人意猶未盡

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鮮味時蔬 TWD40

清燙高麗菜很新鮮多汁

蔬菜僅淋上醬油膏

沒有太多調味保留蔬菜的清脆口感跟自帶鮮甜

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酸梅湯 TWD40

嗜酸的我看到酸梅湯就忍不住想點

以古風的陶罐盛裝超級有趣

搭配李姓飲酒字樣既呼應老闆的姓氏又有雙關很幽默

唯獨陶罐本身就口飲用稍嫌不便

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酸梅湯有著清爽冰涼的碎冰

喝起來有點像冰沙的口感

消暑解膩不太甜

只是味道對我來說有點淡

 

難得遇到小吃麵店以如此有質感的方式呈現

價格也不會太貴就可以品嘗美食

可以列入想吃炸醬麵的口袋名單之一

 

最後附上簡單的用餐資訊:

用餐日期:2023/01/10

花費: NTD295(炸醬麵+粉蒸肉+時蔬+酸梅湯各1)

王李氏炸醬麵

FB粉絲團/IG

Lunch: 11:30-14:30

Dinner: 17:30-21:00

公休日: 週六中午、週日

有無服務費: No

有無Wifi: Yes

有無插座: Yes

有無限時: Yes (60分鐘)

低消限制: 每人100元

多元支付: 否

可否訂位: 可

地址:  106 台北市大安區通安街81號

電話: 02-2732-9627


檢視較大的地圖

 

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