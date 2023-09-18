台北拉麵 森麵堂 M.M Taipei｜全球首位以拉麵獲得米其林一星殊榮，森住康二先生擔任總主廚 · 算命的說我很愛吃
2023-09-18 03:01:31 算命的說我很愛吃 人氣：117
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文章類別：美食-食記心得
森麵堂 M.M Taipei 位於大安區東豐街，森麵堂由關東優雅系，千葉縣出生的米其林一星森住康二
雞白湯拉麵湯頭香醇濃郁！！！必點日式紅油雲吞以及叉燒飯！！！
這絕對是完美組合之一呀～
森麵堂 M.M Taipei 環境明亮舒適，店裡座位桌子與桌子間距非常舒服
菜單有 正油拉麵/豬叉燒，雞白湯拉麵/雞叉燒，還有其他副食、叉燒飯可以選擇
正油拉麵，黑色高湯搭配麵條還有一塊叉燒，叉燒是有一定的厚度
叉燒滷得入味，入口即化 搭配麵條一口叉燒一口拉麵很滿足
另外一旁原以為是搭配筍絲，結果是牛蒡呢
正油拉麵保有淡淡香氣醬油香，不會死鹹。
點的是日本鹹度～拉麵就喜歡這種重口味的湯頭！！
叉燒豬五花處理得很好，一口接著一口 給的是一大塊很有份量
叉燒飯真的是必點之一！！炙燒過的叉燒將油脂逼了出來
豬油的香氣滴到瘦肉以及米飯上頭，一口接著一口
超愛這碗叉燒飯！！ 日式紅油雲吞的麵皮以及辣度很對味
雞白湯拉麵搭配是兩片雞叉燒，雞叉燒軟嫩。這碗雞白湯最高記憶點在於它的湯頭與麵體結合，一口拉麵一口雞白湯
湯頭有雞骨的氣味以及鰹魚的鮮味結合～很想把雞白湯淋在叉燒飯當泡飯吃呢～～
進店以後座位區以及吧台都可以清楚看見廚房以及煮麵區域
出餐的速度相當快速，可以好好坐下來慢慢享受一番～
森麵堂 M.M Taipei
地址：台北市大安區東豐街52號1樓
電話：02 2704 6358
營業時間：11:30–13:30, 17:30–20:30
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