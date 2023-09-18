＋（林口火鍋）採色鍋～活龍蝦海陸超澎派、入味滷牛肚超彈、九尾雞湯超好喝！服務親切、食材新鮮、湯頭用心、自助吧吃到飽～林口海鮮鍋物首選～採色鍋菜單

林口超人氣火鍋專賣店－採色鍋，近百坪寬敞舒適用餐空間，超適合三五好友、全家大小、包場聚會，食材新鮮海陸美味一次滿足，二樓還有loft小酒吧以及圓桌包場區域，是林口聚餐敘舊好去處～

採色鍋超豐盛自助吧！只要505元起，就可以吃到爽～季節時蔬、火鍋配料、新鮮雞蛋、多樣化佐料、冷熱飲品、消暑冰沙通通都有～想吃什麼自己拿，來趟採色鍋絕對可以吃超飽！

生猛海鮮新鮮度一百分，波士頓龍蝦用蒸的方式，熟度抓得剛剛好，肉質爆炸Q彈，鮮甜滋味超迷人，好吃到連湯汁都喝光光！海鮮都超大，九孔鮑、生食級大干貝、天使紅蝦等生猛食材，魚蝦貝食材一次一網打盡

九尾雞湯滋陰補陽超級香，是養生的好選擇～川味椒香麻辣湯，歷經十小時豬大骨熬煮，添加義大利玄米油及諸多中藥材，香麻不嗆辣，豆腐鴨血都超入味👍

採色鍋超大片現點現切肉盤，牛肉豬肉都沒有腥味，口感彈牙充滿湯汁，吸滿手工熬煮湯底的精華，不用沾醬就超幸福！單點的滷牛肉香辣入味，口感彈牙十分美味，一片接一片越吃越涮嘴～

連副餐及甜點都令我驚艷，相當有咬勁的手工蔬菜麵條、包著滿滿花生、芝麻的QQ麻糬，都令我愛不釋手！加入ocard會員還可以集點、好康優惠賺不完喔～分享這家開幕不久得火鍋店，給愛吃鍋的朋友們朝聖

採色鍋外觀相當氣派，兩個寬敞店面，近百坪寬敞空間，不論是情侶聚餐、家族聚會、公司忘年會，採色鍋都是絕佳好去處~

每天攝取五種顏色以上的食材對身體最好，採色鍋相當用心挑選，豐富多樣化當季食材，讓每位來採色鍋的客人，生活都可以充滿繽紛色彩！

採色鍋大樓超級新，桌距很寬敞沒有壓迫感，給人舒適的用餐饗宴，還有超澎派的自助區，整體空間規畫明亮又清爽～

採色鍋不只適合聚會，針對單身貴族，想要來享受一下也很適合～在這裡用餐真的好享受，不用殺去台北市區，在林口就能吃到美味的海陸鍋物～

吃飽後二樓還有隱樓LOFT酒吧，可以再來續攤小酌一下，好好享受一下獨特的氛圍，忘卻日常的煩惱跟壓力~

二樓還有圓桌空間可以包場，可以容納10-20人，想要來這辦活動也相當適合喔~

採色鍋菜單

採色鍋OCARD

彩色鍋諸多會員好康優惠，免費加入會員不僅可以消費集點，還有入會禮可以免費拿，推薦大家不要錯過~

雙人活龍蝦海陸 B套餐 $2850元(下圖滷牛肚為額外單點)

滿滿一桌的好料，真的好狂喔~食材新鮮、用料實在、湯頭絕美，自助吧豐盛，吃這麼豐富的火鍋真的太爽了~

波士頓龍蝦

活蹦亂跳新鮮的波士頓活龍蝦，超多新鮮海鮮一次吃個夠~有別於一般的海鮮火鍋都要自己烹煮，不易掌握熟度，常常煮過頭~

採色鍋很用心，用清蒸的方式，完美呈現龍蝦最好吃的滋味，新鮮飽滿的湯汁，肉質格外飽滿，Q彈的質地真的太好吃了！

超大塊的蝦肉，甜到很誇張，之前我自己煮比較不會控制熟度，甜份常常都會流失，好在有專業的採色鍋幫客人處理好，輕鬆就能品嚐到好吃的波士頓龍蝦

採色鍋生猛海鮮

除了我超喜歡的波士頓龍蝦，還有水姑娘、螃蟹等海鮮選擇，下次來還想試試看其他的大海美味～

川味椒香麻辣湯（不含牛油)$118元

採色鍋湯頭都是真材實料，麻辣湯底使用新鮮豬大骨熬煮10小時的湯頭，加入洋蔥、生薑、豆瓣醬、大紅袍及數種中藥材手工拌炒~

喝起來香辣夠味！拌炒使用的油則是義大利玄米油，對身體沒有沉重負擔，鴨血、豆腐吸滿麻辣的精華，香噴噴的好滋味，煮肉片、海鮮都超好吃！

九尾雞湯＄99元

有台灣人蔘之稱的九尾草，加入雞骨細火燉煮，每一口都充滿藥材香氣，滋補養生喝完全身暖呼呼！

湯頭熬煮超過八小時，然後快速真空分裝，急速冷凍鎖注原汁原味，讓好滋味維持衛生、新鮮、高品質～

原汁原味沒有額外的添加物，加溫後立刻還原好滋味，像剛剛出爐的一樣好喝！

美國極黑SRF和牛黑肩卷心牛

肉色超級漂亮鮮豔，和牛黑肩卷心牛簡單涮個幾秒就好好吃，肉片切得超級大片，一入口感受到滿滿的肉汁～

這盤牛肉真的太讚了！肉品鮮嫩可口，完全不會乾澀，還可以用台南牛肉湯的方式沖泡，更能吃得到牛肉的鮮甜滋味

美國極黑SRF豬梅花

不僅牛肉超好吃，這個豬肉也超厲害~切得超級大片~肥瘦比大約2:8！吃起來口感不會乾柴，Ｑ彈肉質我超喜歡～

豬肉不會有腥味，煮麻辣相當適合，充滿香氣，不用額外沾醬就好好吃，愛吃肉的朋友來採色鍋可以吃得超爽！

海鮮拼盤

(活凍九孔鮑 / 生食級大干貝 / 天使紅蝦/ 鱸魚片 /活凍軟絲/鮮牡蠣/大蛤蜊)

天使紅蝦/ 鱸魚片 /活凍軟絲

大船入港囉！超狂海鮮拼盤，７種我愛的海鮮一次吃個夠！超大尾的新鮮天使紅蝦，蝦肉超級甜又飽滿！

軟嫩的鱸魚部會有腥味，煮麻辣超過癮！新鮮的軟絲Ｑ彈口感，讓人一口接一口，自然的鮮甜滋味有夠好吃～

活凍九孔鮑 / 生食級大干貝

吃完魚蝦再來就是我最愛的貝類，超大顆飽滿的九孔鮑、生食干貝，都有夠大顆～比５０元硬幣還大，採色鍋挑的食材等級都好高！

干貝煮五分熟帶點軟嫩，鮮甜美味吃起來超級喜歡！鮑魚Ｑ彈不會有腥味，肉質絕佳相當有咬勁，兩款貝類都好好吃喔～

鮮牡蠣/大蛤蜊

很適合煮牛奶鍋、九尾雞的蛤蜊與蚵仔，新鮮又大顆，完全沒有腥臭味，吐沙吐得超級乾淨～

飽滿多汁的肉質，鮮甜湯汁湧出來，讓湯頭多了一股鮮甜味！吃完有夠補，整個人元氣滿點！

滷牛肚260 （單點）

吃了這麼多海陸美味，放入採色鍋用心的湯頭，真的太美味了～最後不能錯過還有超入味的滷味，香辣入味真的太好吃了～

超級彈牙的牛肚，Ｑ勁十足，口感極佳～不過真的蠻辣的，第一口有嚇到，之後越吃越開胃～真的相當可口，真功夫的滷味，來採色鍋記得單點～

副餐：手工蔬菜麵條/王子麵

光吃這麼多大魚大肉我就超飽，沒想到麵條也這麼有特色，除了我愛吃的王子麵外，還有手工蔬菜麵條，多彩色澤，五彩繽紛，光看這個麵條就口水直流～

採色鍋自助吧

超澎湃的自助吧想吃甚麼配料自己夾～不用擔心菜盤有不愛吃的東西，種類豐富又新鮮，尤其現在菜價超高，來趟採色鍋可以補充滿滿纖維素

採色鍋自助吧食材

食材品質都蠻好，看起來衛生又乾淨，低溫保鮮確保處於最佳美味度，不定期更替品項，每次來都可以吃到當季的好味道～

夾了一大盤的好料，所有食材都是我愛的，豐富的配料真的好多樣化，一大盤都丟到火鍋內吸滿湯汁，吃起來一定超滿足～

採色鍋自助吧蔬菜

豐富的蔬菜，水蓮、絲瓜、菠菜、青江菜、白菜超多種～還有可以吸滿湯汁的香菇、袖珍菇、金針菇等菌菇類～

採色鍋自助吧火鍋料

光是我愛吃的豆皮就有三種，生豆皮、炸豆包、炸豆皮選擇；愛吃火鍋料的朋友，也不用擔心，多款餃類、丸子類通通都有！

採色鍋醬料

醬料衛生乾淨，有採色鍋特製的醬汁，加上一匙香味十足，吃起來酸甜開胃，吃比較重口味的朋友一定不能錯過！

採色鍋飲料

多款冷飲熱飲通通有，還有兩款無糖茶飲，完全就是配火鍋的絕妙搭配，清爽解膩又不怕有負擔～

還有兩款冰沙、熱飲咖啡、巧克力等，搭配可口的火鍋，吃起來相當滿足，飲品是搭配火鍋絕佳的配角！

餐後甜點-麻糬

真的吃太飽了！採色鍋真的料好實在，份量十足完全不怕客人吃，沒想到吃飽後還有可口甜點可以甜甜嘴～

超級彈牙的麻糬，花生、芝麻口味吃得到顆利，口感絕佳，頭一次看到火鍋店是給麻糬，充滿新鮮感！

這次採色鍋用餐經驗真的太滿意，期待下次還有機會找林口的朋友們，一起再訪，想吃更多頂級的海鮮跟肉品～

採色鍋 ５大特色

1.林口超人氣火鍋專賣店，近百坪寬敞舒適用餐空間，超適合三五好友、全家大小、包場聚會，食材新鮮海陸美味一次滿足，二樓還有loft小酒吧以及圓桌包場區域，是林口聚餐敘舊好去處～

2.超豐盛自助吧！只要505元起，就可以吃到爽～季節時蔬、火鍋配料、新鮮雞蛋、多樣化佐料、冷熱飲品、消暑冰沙通通都有～兒童餐具、碗盤都可以自由取用，想吃什麼自己拿，來趟採色鍋可以吃得相當過癮～

3.生猛海鮮新鮮度一百分，波士頓龍蝦用蒸的方式，一上桌立刻開吃，熟度抓得剛剛好，肉質爆炸Q彈，鮮甜好滋味超迷人，好吃到連底下的湯汁都喝光光！海鮮都超大，九孔鮑、生食級大干貝、天使紅蝦等生猛食材，魚蝦貝一次一網打盡

4.超大片現點現切肉盤，牛肉豬肉都沒有腥味，口感彈牙充滿湯汁，吸滿手工熬煮湯底的精華，不用沾醬就超可口！九尾雞湯滋陰補陽超級香，是養生的好選擇～川味椒香麻辣湯，歷經十小時豬大骨熬煮，添加義大利玄米油及諸多中藥材，香麻不嗆辣，豆腐鴨血都超入味👍

5.不只主食自助吧好吃，連副餐及甜點我都很喜歡，相當有咬勁的手工蔬菜麵條、包著滿滿花生、芝麻的QQ麻糬，樣樣都令人驚艷！加入ocard會員還可以集點、好康優惠賺不完喔～分享這家開幕不久得火鍋店，給愛吃鍋的朋友們朝聖

💭店家資訊 採色鍋

🏠地址: 新北市林口區文林六街15號

⏰時間: 11:00-14:00 17:00-21:00

☎️電話: 02-2606-8788

😪公休: 無休

💲消費: 現金、信用卡、applepay 、現金、ocard會員、不提供打包

💬粉專: https://www.facebook.com/profile.php?id=100091385862443

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406660457



檢視較大的地圖

文章標籤