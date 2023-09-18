平價蔬食buffet吃到飽首選推薦！「果然匯竹北遠百店」擁有挑高明亮、現代感的森林系用餐空間，還有上百道餐點選擇，平日更享有210分鐘可以讓你吃個過癮！ - 阿華田的美食日記

我N訪的平價蔬食吃到飽就是這間「果然匯」，榮獲過CNN介紹世界十大素食城市台北的代表餐廳！世界各地的經典料理都把它做成蔬食，「果然匯」有日式、歐式、台式、東南亞料理這裡通通吃得到，更還有多項廚師現場烹調的料理，飯後還有種類超豐富的精緻甜點、蛋糕、水果，以及純天然的冰淇淋，整頓吃下來只有滿足可以形容，而且平日最便宜只要$588元起就能享有上百道的蔬食料理，種類多到沒辦法讓你全部吃一輪！對了，「果然匯竹北遠百店」平日11:30一開門就來用餐，有整整210分鐘可以讓你慢慢享用～

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「果然匯竹北遠百店」就位在遠百竹北店8F，同一層的旭集、小福利都是隸屬於饗賓集團旗下品牌唷！同集團其他品牌還有饗食天堂、饗饗、饗A joy等等，每一間都是排隊到不行的吃到飽餐廳！【點我線上預約】

一踏入「果然匯竹北遠百店」就被那挑高的空間給吸引！餐廳正中央擺放了一棵樹，天花板周圍則有一整圈森林圖案，整個很貼近大自然的氛圍，讓用餐體驗更加放鬆舒適。

「果然匯竹北遠百店」大致可分成生菜沙拉區、飲料甜點區、歐陸異國料理、亞洲料理麵食區、日式料理區，每一區都有自己的主題裝潢，而且每道菜都有清楚標示全素、含蛋、含奶、五辛，另外還有推出季節限定料理，今年夏天就有推出「沖繩黑糖塔可飯」、「海鹽檸檬飲」、「夏季什錦山苦瓜」等等，都是使用夏季盛產的食材入菜，很值得一試。

從雙人方桌，到六人坐圓桌都有，很適合家庭、公司聚餐。

果然匯收費方式 平日午餐、晚餐 $588

假日午餐、晚餐 $688

假日下午餐 (14:30-16:30) $638 ※未滿三歲以下之幼兒免費！

※三歲(含)以上~未滿六歲之幼兒酌收150元

※六歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價

※兒童收費標準，請出示有效身分證明文件(健保卡)

※十二歲(含)以上，以成人計費！

【上述價格皆需另收10%服務費】

M型的垂燈加上銀色裝潢元素，增添了一些科技感，呈現出新竹山城與科技結合在一起的樣貌。

「果然匯」送餐機器人是專門用來回收餐盤，看到他經過就可以隨手把桌上用過的餐盤擺上去。

《蔬活沙拉食驗室》

「果然匯竹北遠百店」的生菜沙拉區有將近30種新鮮生菜、堅果等等食材，還有各種醬料、風味橄欖油、新鮮起司可以自行搭配，站在前面真的直接選擇障礙，這些都是產地直送的有機生菜，都有使用臭氧殺菌，是我吃過吃過種類最多的生菜沙拉吧！

飲料區有現打蔬果汁、罐裝飲料、牛奶咖啡機、豆奶咖啡機、茶包。

冰淇淋是果然匯的自有品牌「NO.24濃作GELATO」，特別進口義大利冰淇淋機，使用國產鮮乳搭配國產水果，不添加乳化劑、香料、色素，一滴水都無添加純天然製作，真的大推水果雪酪系列，香而不甜膩，濃而不膩口，真的超好吃！

《歐陸異國料理區》

歐陸異國料理區有現炒義大利麵、現烤pizza、香煎猴頭菇、炙燒焦糖葡萄柚、熟食料理、湯品等等，這區食物是我當天最喜歡的一區。

首推「松露奶油野蕈燉飯」，一入口松露味道直接撲鼻而來，與奶油搭配得剛剛好，整體濃郁但不膩口，想要增添飽足感，這道必吃。夏季新品「沖繩黑糖塔可飯」以香濃的牛肝箘菇飯，淋上茄汁素若醬、黑糖醬，再撒上塔可餅來增添口感，酸酸甜甜的滋味，是非常開胃的夏日料理。

手工現做的pizza共有六種口味，使用義大利進口石磨小麥麵粉來製作，窯烤出爐的pizza，餅皮口感軟Q帶勁且充滿清甜麵粉香，搭配季節時蔬，絕對是好吃有水準的pizza。

「香煎猴頭菇」金黃焦脆表皮，再淋上香而不辣的黑胡椒醬，是果然匯的招牌。同一區還有現煎歐姆蛋捲，裡頭還有加入起司、蔬菜，整體份量不大又好吃。義大利麵也是現點現煮，可選擇青醬、紅醬或白醬，再選擇直麵、寬麵或筆管麵，當天點的是松子青醬，羅勒帶著堅果香氣，是很經典好吃的組合。

《亞洲料理麵食區》

金瓜米粉、芥蘭燴鮮菇、金瓜豆腐煲、炒時蔬以及夏季限定的夏日什錦山苦瓜，亞洲麵食則有綠咖哩蕈菇米線、泰式酸辣清湯河粉、麻辣香豆腐、黑麻油麵線，麵食都是現點現做。

《日式料理區》

日式料理區有現握壽司、現做手捲、蒸物、炸物、烤物，壽司手捲種類就有將近10種選擇，辛豆乳甜椒握壽司、三日苗捲壽司、芋泥烤麩壽司、紅藜麥壽司、炙燒番茄握壽司、酪梨稻荷壽司、素海膽手捲、香椿杏鮑菇手捲等等，都是以新鮮蔬果為食材，不使用加工素料，日本職人料理手法製作。

每個壽司都有放上提香增色的佐料，相當精緻，裡頭印象最深的是芋泥烤麩壽司捲，以綿密芋泥來取代米飯，包入各種配料，色澤真的很美又好吃。日料區的炸物有紅豆年糕、海花草菇天婦羅、鮮蔬天婦羅、杏鮑菇唐揚、牛蒡天婦羅、脆皮芝麻小丸子等等，其中「杏鮑菇唐揚」外脆內多汁的口感，吃完立馬再去夾了第二盤。烤物部分，有味噌蛋黃山藥燒、烤佛手瓜佐山葵椒鹽、烤玉米筍、黑糖花生烤麻糬、烤飯糰，裡頭我最喜歡「味噌蛋黃山藥燒」，以日本進口食材製作，還以酪梨來點綴，是很日式風格的味道。最後日料區蒸物有蕈菇土瓶蒸、松露茶碗蒸，兩款都蠻喜歡的。

酥皮濃湯以野蔬巧達濃湯為基底，頗受大眾歡迎的一道湯品。

《湯品蒸籠區》

蒸籠區有黑芝麻流沙包、南瓜菇菇包、香椿什錦蒸餃、蜂蜜桂花糕、芋絲糕。湯品部分則有佛手瓜皇帝蟲草燉湯、素食佛跳牆、田園五行薏仁粥。

第一輪我們就拿滿一整桌，其實還有超多道沒有拿，是不是看了很有食慾！

歐陸熟食料理有松露奶油野蕈燉飯、焗烤起司蓮子盅、清烤紙包蒔蘿蔬菜、墨西哥鮮蔬烘蛋、墨西哥辣味咖哩、香煎蘿蔔糕、茄汁焗豆佐脆餅以及夏季限定沖繩黑糖塔可飯。其中我最喜歡「松露奶油野蕈燉飯」有濃郁的松露味，香而不膩口的奶味，真的大推。

使用義大利進口石磨小麥麵製作的薄皮Pizza，餅皮咬起來香甜的麵粉香氣，搭配起司、時蔬，真的完全不輸葷食的Pizza。

「香煎猴頭菇」咬下有一絲絲的彈牙咬勁，如幻似真的食肉感，吃再多也不覺得膩口。

沙拉吧有將近30種有機生菜、堅果，醬料也有9種選擇。

涼拌開胃小菜結合各國料理，日式紫蘇海藻沙拉、墨西哥塔可餅、泰式青木瓜沙拉等等，選擇豐富多樣。

塔可餅可以自行製作，健康的天貝搭配色彩繽紛的酪梨莎莎醬、豆泥等等配料，真的是營養又美味。

素海膽手捲、香椿杏鮑菇手捲做工很精細，吃起來層次感豐富。

麻辣香豆腐沒有葷食的厚重油膩感，吃起來有辣豆瓣香氣。

日料蒸物區有蕈菇土瓶蒸、松露茶碗蒸，兩款都蠻喜歡的。

果然匯的飯後甜點超極豐富，包含南錫法式巧克力蛋糕、泰式奶茶蛋糕捲、紅酒燴洋梨、鮮奶油波士頓派、英式麵包布丁、可可杏仁酥餅、檸香瑪德蓮、抹茶大福、玫瑰水信玄餅等等，日式、台式、歐式、美式通通有，高達20多種選擇，另外也有椰汁桂圓黑糯米、銀耳紅棗蓮子湯兩款甜湯以及六款當季水果，真的是應有盡有！絕對能滿足你的第二個甜點胃。

冰淇淋是果然匯的自有品牌「NO.24濃作GELATO」，大推水果雪酪系列，不加一滴水且純天然製作，入口即化散發出酸甜果香，真的好好吃。

現場炙燒的「焦糖葡萄柚」，薄脆香甜的焦糖與超多汁的葡萄柚，在嘴裡融合在一起的滋味，真的是超好吃，難怪每次來果然匯都吃好幾顆才善罷干休。另外這裡也有夏季新品「炙燒黑糖鳳梨」，當天實在吃太飽，就留給各位自己品嚐啦！

植物是人類最早的食物，隨著現在社會的演化，蔬菜們都變成了配角，文明病也因此不斷增加，各位都吃習慣了大魚大肉，卻忘了台灣其實是一個蔬食王國，不仿來一趟「果然匯」細細品嚐每一個蔬菜、果實、穀物、香料帶給你的味覺饗宴吧！滿滿的維生素、植化素及纖維質，大啖美食同時還能淨化身體，「果然匯」絕對是值得你來吃看看的蔬食buffet餐廳。