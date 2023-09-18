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平價蔬食buffet吃到飽首選推薦！「果然匯竹北遠百店」擁有挑高明亮、現代感的森林系用餐空間，還有上百道餐點選擇，平日更享有210分鐘可以讓你吃個過癮！ - 阿華田的美食日記

2023-09-18 11:29:38 阿華田 人氣：102
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窩客好文

阿華田

發表篇數：411篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：果然匯竹北遠百店
phone03-5508-883
place新竹縣竹北市莊敬北路18號8樓
作者本次評價：
4.15
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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平價蔬食buffet吃到飽首選推薦！「果然匯竹北遠百店」擁有挑高明亮、現代感的森林系用餐空間，還有上百道餐點選擇，平日更享有210分鐘可以讓你吃個過癮！

我N訪的平價蔬食吃到飽就是這間「果然匯」，榮獲過CNN介紹世界十大素食城市台北的代表餐廳！世界各地的經典料理都把它做成蔬食，「果然匯」有日式、歐式、台式、東南亞料理這裡通通吃得到，更還有多項廚師現場烹調的料理，飯後還有種類超豐富的精緻甜點、蛋糕、水果，以及純天然的冰淇淋，整頓吃下來只有滿足可以形容，而且平日最便宜只要$588元起就能享有上百道的蔬食料理，種類多到沒辦法讓你全部吃一輪！對了，「果然匯竹北遠百店」平日11:30一開門就來用餐，有整整210分鐘可以讓你慢慢享用～

我的IG帳號：ovaltine_fooddiary

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果然匯竹北遠百店」就位在遠百竹北店8F，同一層的旭集、小福利都是隸屬於饗賓集團旗下品牌唷！同集團其他品牌還有饗食天堂、饗饗、饗A joy等等，每一間都是排隊到不行的吃到飽餐廳！【點我線上預約

一踏入「果然匯竹北遠百店」就被那挑高的空間給吸引！餐廳正中央擺放了一棵樹，天花板周圍則有一整圈森林圖案，整個很貼近大自然的氛圍，讓用餐體驗更加放鬆舒適。

果然匯竹北遠百店」大致可分成生菜沙拉區飲料甜點區歐陸異國料理亞洲料理麵食區日式料理區，每一區都有自己的主題裝潢，而且每道菜都有清楚標示全素、含蛋、含奶、五辛，另外還有推出季節限定料理，今年夏天就有推出「沖繩黑糖塔可飯」、「海鹽檸檬飲」、「夏季什錦山苦瓜」等等，都是使用夏季盛產的食材入菜，很值得一試。

從雙人方桌，到六人坐圓桌都有，很適合家庭、公司聚餐。

果然匯收費方式

平日午餐、晚餐 $588
假日午餐、晚餐 $688
假日下午餐 (14:30-16:30) $638

※未滿三歲以下之幼兒免費！
※三歲(含)以上~未滿六歲之幼兒酌收150元
※六歲(含)以上~未滿十二歲之兒童半價
※兒童收費標準，請出示有效身分證明文件(健保卡)
※十二歲(含)以上，以成人計費！
【上述價格皆需另收10%服務費】

M型的垂燈加上銀色裝潢元素，增添了一些科技感，呈現出新竹山城與科技結合在一起的樣貌。

果然匯」送餐機器人是專門用來回收餐盤，看到他經過就可以隨手把桌上用過的餐盤擺上去。

蔬活沙拉食驗室

果然匯竹北遠百店」的生菜沙拉區有將近30種新鮮生菜、堅果等等食材，還有各種醬料、風味橄欖油、新鮮起司可以自行搭配，站在前面真的直接選擇障礙，這些都是產地直送的有機生菜，都有使用臭氧殺菌，是我吃過吃過種類最多的生菜沙拉吧！

飲料區有現打蔬果汁、罐裝飲料、牛奶咖啡機、豆奶咖啡機、茶包。

冰淇淋是果然匯的自有品牌「NO.24濃作GELATO」，特別進口義大利冰淇淋機，使用國產鮮乳搭配國產水果，不添加乳化劑、香料、色素一滴水都無添加純天然製作，真的大推水果雪酪系列，香而不甜膩，濃而不膩口，真的超好吃！

歐陸異國料理區

歐陸異國料理區有現炒義大利麵、現烤pizza、香煎猴頭菇、炙燒焦糖葡萄柚、熟食料理、湯品等等，這區食物是我當天最喜歡的一區。

首推「松露奶油野蕈燉飯」，一入口松露味道直接撲鼻而來，與奶油搭配得剛剛好，整體濃郁但不膩口，想要增添飽足感，這道必吃。夏季新品「沖繩黑糖塔可飯」以香濃的牛肝箘菇飯，淋上茄汁素若醬、黑糖醬，再撒上塔可餅來增添口感，酸酸甜甜的滋味，是非常開胃的夏日料理。

手工現做的pizza共有六種口味，使用義大利進口石磨小麥麵粉來製作，窯烤出爐的pizza，餅皮口感軟Q帶勁且充滿清甜麵粉香，搭配季節時蔬，絕對是好吃有水準的pizza。

「香煎猴頭菇」金黃焦脆表皮，再淋上香而不辣的黑胡椒醬，是果然匯的招牌。同一區還有現煎歐姆蛋捲，裡頭還有加入起司、蔬菜，整體份量不大又好吃。義大利麵也是現點現煮，可選擇青醬、紅醬或白醬，再選擇直麵、寬麵或筆管麵，當天點的是松子青醬，羅勒帶著堅果香氣，是很經典好吃的組合。

亞洲料理麵食區

金瓜米粉、芥蘭燴鮮菇、金瓜豆腐煲、炒時蔬以及夏季限定的夏日什錦山苦瓜，亞洲麵食則有綠咖哩蕈菇米線、泰式酸辣清湯河粉、麻辣香豆腐、黑麻油麵線，麵食都是現點現做。

日式料理區

日式料理區有現握壽司、現做手捲、蒸物、炸物、烤物，壽司手捲種類就有將近10種選擇，辛豆乳甜椒握壽司、三日苗捲壽司、芋泥烤麩壽司、紅藜麥壽司、炙燒番茄握壽司、酪梨稻荷壽司、素海膽手捲、香椿杏鮑菇手捲等等，都是以新鮮蔬果為食材，不使用加工素料，日本職人料理手法製作。

每個壽司都有放上提香增色的佐料，相當精緻，裡頭印象最深的是芋泥烤麩壽司捲，以綿密芋泥來取代米飯，包入各種配料，色澤真的很美又好吃。日料區的炸物有紅豆年糕、海花草菇天婦羅、鮮蔬天婦羅、杏鮑菇唐揚、牛蒡天婦羅、脆皮芝麻小丸子等等，其中「杏鮑菇唐揚」外脆內多汁的口感，吃完立馬再去夾了第二盤。烤物部分，有味噌蛋黃山藥燒、烤佛手瓜佐山葵椒鹽、烤玉米筍、黑糖花生烤麻糬、烤飯糰，裡頭我最喜歡「味噌蛋黃山藥燒」，以日本進口食材製作，還以酪梨來點綴，是很日式風格的味道。最後日料區蒸物有蕈菇土瓶蒸、松露茶碗蒸，兩款都蠻喜歡的。

酥皮濃湯以野蔬巧達濃湯為基底，頗受大眾歡迎的一道湯品。

湯品蒸籠區

蒸籠區有黑芝麻流沙包、南瓜菇菇包、香椿什錦蒸餃、蜂蜜桂花糕、芋絲糕。湯品部分則有佛手瓜皇帝蟲草燉湯、素食佛跳牆、田園五行薏仁粥。

第一輪我們就拿滿一整桌，其實還有超多道沒有拿，是不是看了很有食慾！

歐陸熟食料理有松露奶油野蕈燉飯、焗烤起司蓮子盅、清烤紙包蒔蘿蔬菜、墨西哥鮮蔬烘蛋、墨西哥辣味咖哩、香煎蘿蔔糕、茄汁焗豆佐脆餅以及夏季限定沖繩黑糖塔可飯。其中我最喜歡「松露奶油野蕈燉飯」有濃郁的松露味，香而不膩口的奶味，真的大推。

 

 

 

 

 

使用義大利進口石磨小麥麵製作的薄皮Pizza，餅皮咬起來香甜的麵粉香氣，搭配起司、時蔬，真的完全不輸葷食的Pizza。

「香煎猴頭菇」咬下有一絲絲的彈牙咬勁，如幻似真的食肉感，吃再多也不覺得膩口。

沙拉吧有將近30種有機生菜、堅果，醬料也有9種選擇。

涼拌開胃小菜結合各國料理，日式紫蘇海藻沙拉、墨西哥塔可餅、泰式青木瓜沙拉等等，選擇豐富多樣。

塔可餅可以自行製作，健康的天貝搭配色彩繽紛的酪梨莎莎醬、豆泥等等配料，真的是營養又美味。

素海膽手捲、香椿杏鮑菇手捲做工很精細，吃起來層次感豐富。

麻辣香豆腐沒有葷食的厚重油膩感，吃起來有辣豆瓣香氣。

日料蒸物區有蕈菇土瓶蒸、松露茶碗蒸，兩款都蠻喜歡的。

果然匯的飯後甜點超極豐富，包含南錫法式巧克力蛋糕、泰式奶茶蛋糕捲、紅酒燴洋梨、鮮奶油波士頓派、英式麵包布丁、可可杏仁酥餅、檸香瑪德蓮、抹茶大福、玫瑰水信玄餅等等，日式、台式、歐式、美式通通有，高達20多種選擇，另外也有椰汁桂圓黑糯米、銀耳紅棗蓮子湯兩款甜湯以及六款當季水果，真的是應有盡有！絕對能滿足你的第二個甜點胃。

冰淇淋是果然匯的自有品牌「NO.24濃作GELATO」，大推水果雪酪系列，不加一滴水且純天然製作，入口即化散發出酸甜果香，真的好好吃。

現場炙燒的「焦糖葡萄柚」，薄脆香甜的焦糖與超多汁的葡萄柚，在嘴裡融合在一起的滋味，真的是超好吃，難怪每次來果然匯都吃好幾顆才善罷干休。另外這裡也有夏季新品「炙燒黑糖鳳梨」，當天實在吃太飽，就留給各位自己品嚐啦！

植物是人類最早的食物，隨著現在社會的演化，蔬菜們都變成了配角，文明病也因此不斷增加，各位都吃習慣了大魚大肉，卻忘了台灣其實是一個蔬食王國，不仿來一趟「果然匯」細細品嚐每一個蔬菜、果實、穀物、香料帶給你的味覺饗宴吧！滿滿的維生素、植化素及纖維質，大啖美食同時還能淨化身體，「果然匯」絕對是值得你來吃看看的蔬食buffet餐廳

《果然匯竹北遠百店》

店家地址：新竹縣竹北市莊敬北路18號8F

營業時間：平日11:30–15:00/17:30–21:00
假日 11:30–14:00/14:30–16:30/17:30–21:00

訂位專線：03-550-8883

《果然匯板橋遠百店》

店家地址：新北市板橋區中山路一段152號11樓

訂位專線：02-2956-2888

《果然匯台北明曜店》

店家地址：台北市大安區忠孝東路四段200號12樓

訂位專線：02-2771-8832

《果然匯台北天母店》

店家地址：台北市士林區忠誠路二段55號B1

訂位專線：02-2831-8000

《果然匯桃園統領店》

店家地址：桃園市桃園區中正路61號7樓

訂位專線：03-333-9666

《果然匯高雄夢時代店》

店家地址：高雄市前鎮區中華五路789號3樓

訂位專線：07-831-9777

官方FB】【官方IG】【線上訂位

本文為店家邀約試吃，內文為真實感受與分享




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