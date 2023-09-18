【木木食堂成功店】新開幕．客家味結合泰式風味的麵食館你吃過嗎？客家麻糬、芒果糯米飯、冬陰功湯粄條、曼谷打拋飯通通有，全天候營業，中間沒休息！ - 阿華田的美食日記

竹北最文青的麵食館「木木食堂」開二店啦！現在不只能吃到傳統客家口味的米苔目、客家麻糬、蘿蔔糕，老闆還推出各式街頭泰式料理！像是泰式青木瓜絲、芒果糯米飯、冬陰功湯粄條、曼谷打拋飯等等，私心也很推薦超開胃下飯的韓式泡菜燒肉飯！「木木食堂」整體價位從$50~$170元不等，能在竹北精華地段吃到這樣的銅板價美食，還能有文青裝潢、冷氣、廁所，對於學生族、小資族、家庭客來說是個很棒的選擇！另外「木木食堂」下午時段沒有休息，讓你從早吃到晚都不是問題！

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「木木食堂成功店」就位在竹北體育館附近，鄰近遠百竹北店、享平方Shown Square，開車族運氣好的話，可以停在周遭的路邊收費停車格，但建議停在新竹縣體育館停車場或是竹北國民運動中心的停車場，停車收費便宜之外，步行過來也都很近唷！

「木木食堂成功店」店門口種植了不少彩葉芋、綠角蕨等等觀葉植物，搭配木質調系的裝潢，不說還以為來到一間咖啡廳！

狹長型的店面，座位頗多，以2-4人座位為主，而且翻桌率很快，內用不用等候太，店內也設有廁所及戶外桌。

「木木食堂成功店」店裡還有擺設老闆收藏的庫柏力克熊、KAWS掛畫等等，讓店內更多一股街頭潮流風格。

自助區有小碗、調味料、餐具、飲料杯，比較特別的是醬料中有魚露辣椒醬、泰式海鮮醬，可以搭配泰式料理一起享用。

▲木木食堂菜單價格

傳統客家、泰式料理這裡都吃得到，身為客家人的我超喜歡這樣的組合！

．米血糕 $35

．骨仔肉 $60

．韓式泡菜 $50

「骨仔肉」軟Q中略帶咬勁，完全不乾柴，豬肉散發出的香甜滋味越嚼越香，淋上甜甜的醬油膏以及薑絲、蔥花，一吃就上癮。

．泰式青木瓜絲 $90

「泰式青木瓜絲」一般店家是用刨刀切絲，但是木木食堂是用手工現切，大小不一的口感吃起來更有脆感，調味有加入魚露、檸檬、花生碎粒、香菜等等，很適合夏天吃。

．芒果糯米飯 $100

「芒果糯米飯」是季節限定，使用新鮮芒果加上香甜糯米飯，附上椰奶可以自行淋上，跟我在泰國吃到的口感味道差不多，也是很道地的味道。

．木木蘿蔔糕 $75

「木木蘿蔔糕」完全會想起阿婆的好手藝，金黃色的表皮煎至恰恰，白蘿蔔很香甜，搭配沾醬更對味。

．客家麻糬 $60

是「木木食堂成功店」新推出的餐點，麻糬軟糯的口感再撒上糖粉及花生粉，就是道經典的客家小點，身為客家人的我認證過的道地口味！

．冬陰功湯麵 $180

「冬陰功湯麵」有椰奶香濃、番茄的酸、海鮮的鮮甜以及香茅、南洋辛香料的香氣，配料一樣有小卷、鮮蝦、蛤蜊。

海鮮可以沾魚露辣醬或者泰式海鮮醬都很合適。

．海味三鮮米粉 $170

「海味三鮮米粉」以小卷、鮮蝦、蛤蜊為主料，湯頭被海鮮染成乳白色，每一口米粉吸寶海鮮的鮮甜，喜愛湯米粉的朋友不要錯過！

．曼谷打拋飯 $100

「曼谷打拋飯」很道地的加入南洋辛香料去調味，旁邊還有香菜及半熟蛋，給的打拋肉量毫不手軟，根本是白飯小偷來著，來木木食堂推薦必點之一！

．蔥爆牛五花米苔目 $130

「蔥爆牛五花米苔目」是款有創意的古早味麵食，整體用料豐富又實在，吸了飽滿紅蔥頭香氣的米苔目，吃起來Q軟帶勁，搭配滿滿的韓式泡菜、炙燒牛五花肉以及荷包蛋、蔥花一起享用更是美味！

．胡椒豬肚雞湯 $120

「胡椒豬肚雞湯」有加入大骨、枸杞、紅棗及胡椒下去熬煮，濃郁乳白色的湯頭，喝起來甘甜不過於辛辣。雞腿燉至筷子輕輕一剝就骨肉分離，肉質細緻軟嫩好吃，豬肚口感很像牛筋，帶有膠質感，冬天吃暖身，夏天吃開胃。

如果你對小吃店的用餐環境很挑惕，那麼很推薦你來「木木食堂」用餐，而且客家口味非常道地，一樣的銅板價格，有截然不同的用餐體驗。這次來用餐還有多款泰式風味小吃可以選擇，台式、泰式一次滿足！對了，木木食堂下午也有沒休息，隨時想來吃都沒問題！