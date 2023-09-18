五漁村丼飯屋｜內湖隱藏版高CP值日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，還能免費加飯加湯無限享用! - 肉依小姐吃什麼

各位海鮮控不能錯過這一篇，內湖隱藏版的這家【五漁村丼飯屋】，是我近期吃過最厲害的日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，不用千元就能吃到特大尾的胭脂蝦，還有鮭魚卵、鮭魚肚和海膽等食材，多達十多款當季鮮美的海鮮食材，還能免費加飯加湯無限享用，是在地人不想分享的私藏名單!

環境分享

▼【五漁村丼飯屋】藏身於台北市內湖路的巷弄間，從捷運西湖站一號出口步行約4分鐘就可抵達，門前兩塊白底黑字招牌上，寫著大大的五漁村丼飯屋，從外觀看起來相當低調不明顯。

▼五漁村丼飯屋】店內空間小巧溫馨，以灰色系搭配木頭色調桌椅，整體環境乾淨明亮，有板前的吧檯座位和4～6人的座位，無論是獨自用餐或多人都很適合。

▼【五漁村丼飯屋】的食材都是每天來自港口直送，由老闆親自新鮮挑選，在師傅的巧手下精美呈現。

▼【五漁村丼飯屋】點選丼飯或握壽司均附味噌湯，還可以加湯加飯超級讚（共餐者不適用)，湯用料超級大方，依照當日的食材為主，這次吃到魚肉、蛤蠣、白蝦、豆腐、蝦頭（限量），以新鮮蝦頭熬煮的湯頭，每一口都有好鮮好甜的海味，是我喝過最有誠意的附湯!

菜單

【五漁村丼飯屋】以新鮮的日式料理為特色，包含生魚片丼飯、握壽司、刺身、軍艦、火鍋和湯麵，依照海鮮料理來說價格不會太貴，點選丼飯或握壽司還有附味噌湯。

餐點介紹

五漁豪華海鮮丼💰620元

▼料多到滿出來的五漁豪華海鮮丼，一次能吃到十款不同的當季海鮮，包含特大胭脂蝦、鮭魚肚、澎湖海力肚、青甘肚、鰹魚肚、星鰻、比目魚鰭邊肉、干貝、鮭魚卵、蝦卵和海膽，搭配印有五漁村字樣的玉子燒。

▼超大尾的胭脂蝦從色澤看起來就非常新鮮，吃起來帶點黏Q的口感，蝦肉香甜鮮味十足!

▼還有深得我心的海膽，在嘴裡如同奶油化開，鮮甜滑順充滿海味，沒有絲毫腥味或是化學藥劑味，真的很可以，另外炙燒過後的星鰻，肉質軟嫩表現也很不錯!

鮭魚卵海膽丼💰550元

▼另一碗鮭魚卵海膽丼也豪不遜色，集結鮭魚肚、海膽、鮭魚卵三大海鮮，米粒香Q醋飯調味剛剛好，厚度超狂的鮭魚肚，還用了魚子醬點綴，入口滿滿的油香讓人著迷，伴隨逼逼波波的鹹香鮭魚卵和海膽，實在讓人感到太過癮啦!

九貫握壽司💰530元

▼九貫握壽司由師傅依照當日食材搭配，這次吃到鮭魚肚、海力肚、青甘肚、天使蝦、干貝、比目魚鰭邊肉、星鰻、鮭魚卵、海膽，也可以加價50元升級成炙燒版，不同魚種有不同的香氣和口感，每一款的新鮮度都很足夠，很喜歡它們家的干貝，口感軟嫩多汁又鮮甜，青甘魚肚也是讓我印象深刻，甜度和肥美完全不輸鮪魚肚!

比目魚握壽司💰140元

▼如果有特定喜歡的食材也可以單點，吃了很喜歡的比目魚握壽司，單點的話每份共有兩貫，油脂超豐富的比目魚鰭邊肉，吃進嘴裡整個油香在嘴裡爆開，打造出近乎入口即化的滋味!

用餐心得

喜歡吃海鮮的吃貨會愛這家，外表看似不起眼的【五漁村丼飯屋】，餐點口味卻讓我大大的驚艷，完全不輸給在日本吃到的等級，食材的新鮮度很夠又肥美，就連附贈的湯用料也相當不馬虎，用這個價格就能吃到很佛欸!

店家資訊

五漁村丼飯屋

粉絲團：五漁村丼飯屋 FB

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號

電話：0938-292-398

營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00 (最後收客20:45)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/