為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 五漁村丼飯屋｜內湖隱藏版高CP值日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，還能免費加飯加湯無限享用! - 肉依小姐吃什麼

五漁村丼飯屋｜內湖隱藏版高CP值日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，還能免費加飯加湯無限享用! - 肉依小姐吃什麼

2023-09-18 11:41:00 肉依小姐吃什麼 人氣：103
share
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：516篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：五漁村丼飯屋
place台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
share place
寫文章 回報歇業

五漁村丼飯屋｜內湖隱藏版高CP值日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，還能免費加飯加湯無限享用!

各位海鮮控不能錯過這一篇，內湖隱藏版的這家五漁村丼飯屋，是我近期吃過最厲害的日式料理，超浮誇海鮮丼飯料多到滿出來，不用千元就能吃到特大尾的胭脂蝦，還有鮭魚卵、鮭魚肚和海膽等食材，多達十多款當季鮮美的海鮮食材，還能免費加飯加湯無限享用，是在地人不想分享的私藏名單!

環境分享

▼【五漁村丼飯屋藏身於台北市內湖路的巷弄間，從捷運西湖站一號出口步行約4分鐘就可抵達，門前兩塊白底黑字招牌上，寫著大大的五漁村丼飯屋，從外觀看起來相當低調不明顯。

▼五漁村丼飯屋店內空間小巧溫馨，以灰色系搭配木頭色調桌椅，整體環境乾淨明亮，有板前的吧檯座位和4～6人的座位，無論是獨自用餐或多人都很適合。

▼【五漁村丼飯屋的食材都是每天來自港口直送，由老闆親自新鮮挑選，在師傅的巧手下精美呈現。

▼【五漁村丼飯屋點選丼飯或握壽司均附味噌湯，還可以加湯加飯超級讚（共餐者不適用)，湯用料超級大方，依照當日的食材為主，這次吃到魚肉、蛤蠣、白蝦、豆腐、蝦頭（限量），以新鮮蝦頭熬煮的湯頭，每一口都有好鮮好甜的海味，是我喝過最有誠意的附湯!

菜單

五漁村丼飯屋以新鮮的日式料理為特色，包含生魚片丼飯、握壽司、刺身、軍艦、火鍋和湯麵，依照海鮮料理來說價格不會太貴，點選丼飯或握壽司還有附味噌湯。

餐點介紹

五漁豪華海鮮丼💰620元
料多到滿出來的五漁豪華海鮮丼，一次能吃到十款不同的當季海鮮，包含特大胭脂蝦、鮭魚肚、澎湖海力肚、青甘肚、鰹魚肚、星鰻、比目魚鰭邊肉、干貝、鮭魚卵、蝦卵和海膽，搭配印有五漁村字樣的玉子燒。

超大尾的胭脂蝦從色澤看起來就非常新鮮，吃起來帶點黏Q的口感，蝦肉香甜鮮味十足!

還有深得我心的海膽，在嘴裡如同奶油化開，鮮甜滑順充滿海味，沒有絲毫腥味或是化學藥劑味，真的很可以，另外炙燒過後的星鰻，肉質軟嫩表現也很不錯!

鮭魚卵海膽丼💰550元

另一碗鮭魚卵海膽丼也豪不遜色，集結鮭魚肚、海膽、鮭魚卵三大海鮮，米粒香Q醋飯調味剛剛好，厚度超狂的鮭魚肚，還用了魚子醬點綴，入口滿滿的油香讓人著迷，伴隨逼逼波波的鹹香鮭魚卵和海膽，實在讓人感到太過癮啦!

九貫握壽司💰530元
▼九貫握壽司由師傅依照當日食材搭配，這次吃到鮭魚肚、海力肚、青甘肚、天使蝦、干貝、比目魚鰭邊肉、星鰻、鮭魚卵、海膽，也可以加價50元升級成炙燒版，不同魚種有不同的香氣和口感，每一款的新鮮度都很足夠，很喜歡它們家的干貝，口感軟嫩多汁又鮮甜，青甘魚肚也是讓我印象深刻，甜度和肥美完全不輸鮪魚肚!

比目魚握壽司💰140元

如果有特定喜歡的食材也可以單點，吃了很喜歡的比目魚握壽司，單點的話每份共有兩貫，油脂超豐富的比目魚鰭邊肉，吃進嘴裡整個油香在嘴裡爆開，打造出近乎入口即化的滋味!

用餐心得

喜歡吃海鮮的吃貨會愛這家，外表看似不起眼的五漁村丼飯屋，餐點口味卻讓我大大的驚艷，完全不輸給在日本吃到的等級，食材的新鮮度很夠又肥美，就連附贈的湯用料也相當不馬虎，用這個價格就能吃到很佛欸!

店家資訊

五漁村丼飯屋

粉絲團：五漁村丼飯屋 FB

地址：台北市內湖區內湖路一段285巷59弄14號

電話：0938-292-398
營業時間：11:30–14:00、17:30–21:00 (最後收客20:45)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/




檢舉
share
chevron_left

CRU酒窖｜隱身台中七期豪宅的頂級酒吧，享受舌

潮樂潮式港點｜新開幕・出自星級主廚之手的正宗

chevron_right
延伸閱讀

【台南 北區】超彭湃鴛鴦火鍋淳金鍋 超鮮肉盤、海產讓人視覺味覺一次滿足

 我是艾兒比！！
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

肉依小姐吃什麼

發表篇數：516篇

我是肉依，吃到好吃的東西，心情就會好整天☺️ 喜歡到處走訪吃透透，用文字紀錄美食的溫度。感謝正在閱讀文章的你，讓我們一起用食物認識全世界吧! 合作邀約歡迎來信:annie19951231@gmail.com

文章目錄

作者的其它文章
同類據點
森麵堂 M.M Taipei 照片

森麵堂 M.M Taipei

4.90 (1人評鑑)

區域：台北市大安區
十穗堂 熟成咖哩 照片

十穗堂 熟成咖哩

4.70 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
時時爐端燒 照片

時時爐端燒

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區
一起串燒 照片

一起串燒

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市松山區
旨丼生魚片丼飯•壽司 照片

旨丼生魚片丼飯•壽司

4.50 (1人評鑑)

區域：台北市中山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up