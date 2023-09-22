全台和牛吃到飽只有這家最狂！598元起就有比臉大和牛三兄弟麻辣火鍋吃到飽！其他肉肉+超豐盛自助吧最低只要388元！
發表篇數：1039篇
文章類別：美食-食記心得
縣市地區：桃園市 > 桃園區
這家位於桃園的饗和牛真的超級划算！
平日中午只要388元起就有肉肉吃到飽，加碼598元起就有高級的美澳和牛三兄弟吃到飽，比臉大的和牛帶有漂亮的油花，以這個價位來說超划算的
加上超豐盛的自助吧，數十種新鮮蔬菜、火鍋料、各式各樣的麵食，及招牌咖哩、冷熱飲品和霜淇淋都是無限暢飲喔。
大家還不趕快跟著小米一起去看看吧
合作邀約可私訊粉絲團及加LINE生活圈( @hsinchulife )詢問
*******************
👉閱讀很方便
*******************
👉饗和牛位置
*******************
饗和牛與韓舍韓式烤肉是同個餐飲公司，最低只要388元就可以享用肉肉吃到飽
👉饗和牛環境介紹
*******************
饗和牛就在桃園火車站後站的站前大樓2樓，隔壁就是韓舍韓式烤肉。
附近停車場挺多的，對開車的朋友來說很方便呢~
店內以日式裝潢風格為主，用餐起來讓人感覺相當舒適
座位有4人桌也有8人桌，甚至有可以容納16人的長桌，很適合公司部門、團體、親朋好友聚餐
平日中午只要598元就可以享用和牛吃到飽，宴請員工絕對能讓她們吃得很滿足，老闆請客超有面子的
自助區的蔬菜、火鍋料都是吃到飽喔
👉饗和牛菜單目錄搶先看
*******************
來看看菜單吧！
豬雞羊肉吃到飽每人只要388元起，頂級安格斯牛等9種肉品吃到飽只要488元起，高級的美澳和牛吃到飽也只要598元起，加上超豐盛的自助吧，數十種新鮮蔬菜、火鍋料、各式各樣的麵食，及招牌咖哩、冷熱飲品和霜淇淋都是無限暢飲
湯頭則是七選二，有北海道昆布湯、日式辛味噌湯、韓式大醬湯等，選擇性還挺多的
●用餐時間限時90分鐘,自第一人進場起計時。
●同桌選用相消費方式,10%清潔費另計。
●兒童120-140cm;小兒100-120cm幼兒80-100cm。
●單人用餐酌加收費用100元。
●均可享吃到飽服務新鮮蔬菜、火鍋料、特製招牌咖哩、麵、飯、甜點、飲品、霜淇淋、醬料等。
●不提供外帶服務請珍惜食物,浪費食物者每人酌收食材費100元。
●響和牛依季節更替調整菜單與現場自助吧內容。
👉饗和牛用餐心得分享
*******************
來開動吧！
來吃到飽當然要擺上滿滿一桌才滿足
今天帶著小彤一家人來吃好料，她們一家人吃的好滿足，說下次還會再訪喔！
自助吧有水蓮、娃娃菜、大白菜等超多種蔬菜吃到飽，仙氣逼人，而且色澤很新鮮
還有小米很愛的櫛瓜和芋頭耶！愛吃蔬菜的朋友來到這邊真的超滿足的
火鍋料選擇性也蠻豐富的，有貢丸、花枝丸，還有三杯魷魚燒、韭菜盒子和排骨酥耶
還有小彤和小彤媽媽最愛的麻吉燒耶！
小米還虧小彤說來吃到飽還那麼愛吃麻吉燒，很了錢耶，小彤表示我就是愛怎麼樣
爆漿起司球也是小朋友最愛
醬料種類也很齊全，可以依個人喜好自行調配囉
麵食的選擇性很多，像是王子麵、蒸煮麵、冬粉等等，當然老油條也是必拿的喔
竟然還有咖哩牛吃到飽耶！這裡真的很適合大胃王來吃
另一邊是長長的冷熱飲、霜淇淋自助區，選擇性也很豐富耶
沙瓦系列和果汁都是小朋友最喜歡的喔。
還有各種汽水、茶飲和熱飲~
自助區還有巧克力碎片、小熊軟糖等超多配料可以加在冰淇淋上
可以讓小朋友享受DIY的樂趣喔
老闆真的誠意十足，有多種口味的霜淇淋，小米特別推薦香濃黑芝麻和泰式奶茶兩種口味，一定要來嚐看看喔
小米特別推薦Hershey’s的可可冰沙，有濃郁巧克力甜香，炎熱夏天喝珍的消暑又解渴
肉肉吃多了可以喝冬瓜檸檬冰沙解膩喔！
湯頭則是七選二，小米很推薦關東壽喜燒和韓式泡菜湯(+38元)，意外地讓人驚艷
韓式泡菜湯有滿滿的泡菜和酸V甘甜的風味，雖然是吃到飽，但一點也不馬虎，小彤媽媽超愛的
關東壽喜燒甜中帶鹹，不會過鹹，涮肉肉最適合了~
愛吃辣的朋友可以點手作御膳麻辣湯(+58元)，不會太辣，辣度挺順口的，還有軟嫩入味的鴨血和豆腐喔。
喜歡清爽口味的朋友可以點北海道昆布鍋，有鮮美的昆布甜味~
加入蔬菜一起熬煮滋味更甘甜喔
要開吃肉肉啦，小彤最愛吃和牛了，和牛三寶-極品和牛霜降、極品和牛雪花和極品和牛胸腹是必點的喔！
阿群豪氣地表示說他一個人要吃10盤和牛 XD
平日一人只要598元、假日一人只要668元就可以吃得到油花如此漂亮的和牛
極品和牛霜降只要涮個3-5秒帶粉嫩色澤，就有入口即化的口感，點個5盤來吃都不是問題
而且每一片都好大片喔！比小彤的臉還大喔 XD
涮韓式泡菜湯，湯頭的甘甜能讓肉質更甜美喔
極品和牛胸腹帶有油花，但不會太油，而且超大片的啦 XD
把小彤的頭都擋住了
肉甜味十足，搭配麻辣湯很完美喔
極品和牛雪花不點個5盤來吃真的對不起自己，每片都大到很浮誇
涮壽喜湯能讓肉質更加甜美
如此優惠的價格就能享用和牛吃到飽，是小米下次必定要回訪的店家。
店家還會送上紫蘇梅冰沙，酸酸甜甜的滋味很解膩喔~
店員會不定時逐桌詢問是否要加湯，還會一直詢問是否要點肉喔
不吃牛肉的朋友，其他肉品的選擇性也很多。
國產嚴選五花豬有脆度的油花，加上軟嫩肉質，跟韓式泡菜湯非常搭喔
國產去骨雞腿肉軟嫩又鮮甜~
頂級安格斯霜降牛雖然不是和牛等級，但肉質挺嫩的，帶點嚼勁的口感
特級牛小排帶點油花。
嚴選小肥牛富有油脂甘甜帶點嚼勁的口感，也是小米很推薦的喔
不喜歡油花太多的話，可以選熟成板腱牛和穀飼低脂牛，建議涮個5分熟來吃肉質就不乾柴喔
國產精選梅花豬肉質也很不錯。
小羔羊嫩肩口感鮮嫩沒有腥味喔。
來到這邊可以吃到很多種類的蔬菜和火鍋料，大小朋友都很喜歡喔
麵食的種類也很多，來這邊不怕你吃，只怕你吃不飽 XD
飯後別忘記霜淇淋喔，連阿群都很推薦口味超濃郁的霜淇淋
小彤很愛泰式奶茶風味，而且小彤很專業，擠出來的霜淇淋蠻漂亮的耶
以上是我們的心得分享，只要598元起就可以享用美澳和牛吃到飽，老闆真的超佛心的
加上精心熬煮的湯頭和超豐盛的自助吧，炎熱的夏天大家趕緊來吹冷氣吃鍋吧！
👉饗和牛營業時間地址
*******************
🌟店家資訊：饗和牛
🏠地址：桃園市桃園區復興路83號2樓
☎電話：033393030
⏰營業時間：11:00–22:00 (全天候營業)
粉絲團：饗和牛
➡️刷卡及現金交易/收取10%清潔費
👉竹北遠百吃什麼？➡️
2022竹北遠百美食吃什麼？一起吃爆各種新竹獨家品牌美味料理！(中式料理.日本料理.港式料理.泰國料理.甜點.飲料應有盡有)
👉新竹不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂🎉
新竹大魯閣福湯岩盤浴。不用出國就有全台最大＂日本乾式溫泉會館＂！一日體驗舒解壓力、逛街、吃飯、購物一次滿足！(門票價格營業時間地址電話)
👉潤物苑腳底按摩。全身油壓，頂級的裝潢讓人有貴婦式的享受😘
新竹潤物苑按摩舒壓。高級環境舒適享受腳底按摩。全身指壓油壓！心靈雞湯身心都舒暢(達龍商旅.深層精油.五倍卷優惠價格營業時間地址電話好停車)
（版權聲明:文章.攝影與品鑑:踢小米X踢小米團隊。）
*******************
延伸閱讀:
新竹市區景點吃美食一日遊-新竹櫻花公園。康榔驛古輕便車。眷村博物館…
新竹香山美食旅遊-青青草原溜滑梯．蔬食親子餐廳．百年檜木香山火車站…
新竹竹北|母親節父親節(平日)慶祝餐廳吃那裡?(懶人包含訂位電話)
東門城圓輔大猴花燈．迎曦門周邊美食小吃餐廳懶人包
竹東美食古宅彩繪輕親子旅行
新竹公園櫻花季．十八尖山3月賞花季美食遊玩交通一日遊懶人包
新竹竹北|火鍋吃到飽單點懶人包
新竹竹東竹北冰店剉冰雪花冰懶人包
延伸閱讀: