（新莊）千葉火鍋新北中原尊爵館～豐富自助吧，新莊火鍋吃到飽

之前打算來新莊千葉火鍋用餐時查詢店家正在重新整修中於是作罷，八月底到新莊附近想到又再查查，店家已於6月中重新開幕，那就來去瞧瞧囉．

千葉火鍋新北中原尊爵館，平日下午近三點用餐客群還不少所以就只簡單拍一張環境，挑高的用餐空間感覺寬敞．

消費方式：吃到飽，平日午餐499元（需外加一成），有12種湯底口味可做選擇．

自助吧的餐點種類很多樣

各式熟食／炸物／港點

小菜／水果／沙拉

小點心／飲品／冰品

各式火鍋料

手捲／壽司

肉品區，在火鍋料區有供應一般的牛／羊／豬等肉品，當天這區是有板腱牛／牛肉片／土番鴨肉及鹿肉．

雲朵舒芙蕾

(特別注意這區有供應時間限制)

飲品區相當豐富／甜點櫃

二人隨便拿就擺了滿桌

鹿肉及土番鴨肉感覺比較特別所以當然要點來吃看看

鴨肉蠻有彈性，鹿肉吃起來蠻像牛肉但口感有更加細緻一些，我選的極品麻辣鍋底很帶勁．

第二輪火鍋料又再取了些海鮮，另外還夾了田雞，田雞看起來有點可怕不過肉質吃起來很嫩．

飯後拿了支雪糕，不過當天冰品好像有些異常，冰箱裡的冰棒在拿的時候就有感形狀都不太對(融化又再結凍的感覺)，後來就沒再吃其他冰品．

近年因地利之便比較常去西門町的新千葉火鍋用餐，這次難得到千葉火鍋新北中原尊爵館感覺也不錯．

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千葉火鍋新北中原尊爵館

地址：新北市新莊區中原路31號

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邱千珮

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