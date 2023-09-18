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（新莊）千葉火鍋新北中原尊爵館～豐富自助吧，新莊火鍋吃到飽

2023-09-18 14:09:18 hello丫珮珮 人氣：111
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窩客好文

hello丫珮珮

發表篇數：557篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：千葉火鍋中原尊爵館
phone02-8991-0207
place新北市新莊區中原路31號
作者本次評價：
4.50
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.50
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新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

　　之前打算來新莊千葉火鍋用餐時查詢店家正在重新整修中於是作罷，八月底到新莊附近想到又再查查，店家已於6月中重新開幕，那就來去瞧瞧囉．

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　　千葉火鍋新北中原尊爵館，平日下午近三點用餐客群還不少所以就只簡單拍一張環境，挑高的用餐空間感覺寬敞．

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　　消費方式：吃到飽，平日午餐499元（需外加一成），有12種湯底口味可做選擇．

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自助吧的餐點種類很多樣

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各式熟食／炸物／港點

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小菜／水果／沙拉

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小點心／飲品／冰品

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各式火鍋料

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手捲／壽司

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　肉品區，在火鍋料區有供應一般的牛／羊／豬等肉品，當天這區是有板腱牛／牛肉片／土番鴨肉及鹿肉．

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鹿肉 土番鴨肉 新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

雲朵舒芙蕾

(特別注意這區有供應時間限制)

舒芙蕾 新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

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飲品區相當豐富／甜點櫃

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二人隨便拿就擺了滿桌

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鹿肉及土番鴨肉感覺比較特別所以當然要點來吃看看

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鴨肉蠻有彈性，鹿肉吃起來蠻像牛肉但口感有更加細緻一些，我選的極品麻辣鍋底很帶勁．

鹿肉 新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

土番鴨肉 新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

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　　第二輪火鍋料又再取了些海鮮，另外還夾了田雞，田雞看起來有點可怕不過肉質吃起來很嫩．

田雞 新莊千葉火鍋 千葉火鍋新北中原尊爵館 新莊火鍋吃到飽 新北火鍋吃到飽

　　飯後拿了支雪糕，不過當天冰品好像有些異常，冰箱裡的冰棒在拿的時候就有感形狀都不太對(融化又再結凍的感覺)，後來就沒再吃其他冰品．

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　　近年因地利之便比較常去西門町的新千葉火鍋用餐，這次難得到千葉火鍋新北中原尊爵館感覺也不錯．

 

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砸鍋賣鐵小火鍋～湯底口味選擇多，附飲料冰品自助吧，還有美味的千葉火鍋新北中原尊爵館

地址：新北市新莊區中原路31

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邱千珮

砸鍋賣鐵小火鍋～湯底口味選擇多，附飲料冰品自助吧，還有美味的

我的痞客邦部落格 http://helloapp.pixnet.net/blog

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　　感謝您的瀏覽賞文，在此提醒您～每個人口味（感受）不同，本文為個人用餐（或旅遊）心得分享，僅供參考～文內提及之餐點．配套內容．價格等相關營業內容皆為該次用餐記錄，後續有可能因店家調整而有所變動，個人無法一一追蹤在文內做變動修改提示敬請見諒！本文全部文字內容．照片皆為筆者個人拍攝撰寫之著作，未經同意請勿任意複製盜用，歡迎分享但敬請註明出處．

 

阿珮珮未完待續的旅程



#新北火鍋吃到飽
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