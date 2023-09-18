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【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾推薦/客製化窗簾，質感窗簾選擇，打造舒適空間/品質優越，價格公道/服務親切

2023-09-18 14:29:21 小噗 人氣：110
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發表篇數：681篇

文章類別：生活-居家雜貨

哥登傢飾-窗簾專賣店.jpg

店家資訊:

哥登傢飾有限公司

地址: 台北市大安區延吉街255-1號一樓

電話: 02-2702-8688

營業時間:

週一~週五 09:30am~12:00pm；13:00pm~19:30pm

週六 09:30am~12:00pm；13:00pm~17:00pm

(週日 公休)

FB: 哥登傢飾有限公司

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我跟老公的住家，是一間屋齡45年以上的老舊公寓，前陣子突然想要裝飾一下家裡，讓住家好好整頓煥然一新

家裡最老舊的就是窗戶的窗簾了，布料都已退色起毛了，看起來泛黃又老舊，看了讓一整天的好心情都沒了

看了網路的推薦店家，搜尋到"哥登傢飾有限公司"，不但品質值得信賴，還針對顧客的需求，共同討論出價位最實惠、同時符合居家設置需求的最佳窗簾，是打造舒適空間，兼具質感與美學的優質窗簾專賣店【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾原文網址: 【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾推薦/客製化窗簾，質感窗簾選擇，打造舒適空間/品質優越，價位公道/服務親切

哥登傢飾有限公司，鄰近捷運信義安和站，自5號出口，步行而來約6分鐘

門面看起來相當有質感，推開大門，就感受服務人員的親切與專業

店家一樓是窗簾選購區，地下室是傢俱公司，主要是以窗簾、傢俱、地毯、地磚、壁紙為主，所以想要居家裝潢的朋友，都可以找他們喔

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

進入店家，告知我們的來訪原因，我們主要是換置整個居家的窗簾為主，若是想要全家整頓裝潢，也可以順便將傢俱、地毯、地磚、壁紙，一系列都全包，或是有設計師統籌規劃，也可以再討論看看

今天我們就以選擇窗簾為主喔^^

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

店家右邊一區全是窗簾挑選專區，首先我想要選擇百葉窗，我常常看到雜誌上的浴室及廚房的百葉窗，都相當透光及顏色令人相當舒心

店家的百葉窗相當多種類，顏色及樣式都相當多選擇，貨源有來自美國、新加坡、大陸及台灣，來台灣組裝，所以都是原裝進口的，品質相當優異

鋁百頁.jpg

鋁百葉簾

這是來自美國進口的品牌~HunterDouglas

鋁百葉以鋁製片為主，適合用於浴室，避免浴室水氣大，或是較為潮濕，鋁製百葉容易擦拭乾淨，也不會長霉或是使用壽命很短，相當實用

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窗簾拉繩也相當容易操作，顏色偏蘋果綠也深得我心，裝在浴室也很有隱私感及舒適度

風琴簾01.jpg

風琴簾 (蜂巢簾) 

這是荷蘭品牌的窗簾，因為側面像六角形蜂巢，所以也稱蜂巢簾

中間可以上下開合，轉到喜歡的透光度，可以依照自己喜好轉動喔

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風琴簾布面有隔熱的效果，再加上中間立體六角形結構的中空層，可以形成強大的阻隔層，能有效阻絕室外溫度逸散到室內

尤其中空結構能夠儲存大量空氣，因此具備良好的遮光、阻熱、調整溫度的效果

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風琴簾 (蜂巢簾) 

這是來自美國進口的品牌~HunterDouglas，價格上與台灣製有所差別，細節可詳細詢問店家喔

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風琴簾也具有隔熱的效果，再加上中間立體六角形如蜂巢的中空層，也可以形成強大的阻隔層，能夠阻止陽光透進及熱氣透入，保持室內舒爽溫度

上下開合的設計，白天可選擇白色隱約透光，夜晚也可選擇暗色系，阻絕光線，裝置在臥室，可以讓睡眠更加舒適

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絲柔百葉簾 

這是來自美國進口的品牌~HunterDouglas

透光度極佳，如果室內自然光採光好，可以柔化室內光線，質地輕柔、造型也簡約，款式多樣性，如果您家有一片落地窗，不妨考慮看看喔

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絲柔百葉簾，質地相當輕巧又輕盈，紗質的質地，相當透光，裝置起來相當有質感

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絲柔百葉簾 

也有分台灣與國外製，以上是台灣製作的，價格上與國外進口稍有差異，所以質地及透光度也有差別，有興趣的朋友，可以到公司參觀與實際感受兩者質料的不同喔

斑馬廉 調光簾.jpg

斑馬簾

這是來自新加坡的斑馬簾

又稱調光捲簾，呈現黑白的布面，及虛實條紋交錯的雙層布面，拉繩轉動會產生不同的光線變化，可以調節採光的自由度，無論想讓自然光透進來，或是達到遮光的效果，都可以提供顧客們的需求喔

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透光捲簾

我覺得很適合裝置在辦公室，自然的陽光可以透過捲簾自然的透進，會讓辦公時心情相當好

夏天陽光總是很刺眼，透過透光捲簾，光線不會讓人不舒服，適時的阻隔太刺眼的光線，但又透進舒適的光線喔

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質材是塑膠壓上美麗的紋路，很像布但不是布喔，清洗也方便有容易，也可以隨時保持乾淨，不會藏污納垢

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遮光捲簾

這是完全遮光的捲簾，周遭都需要軌道設置，達到完全的遮光效果

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可以達到遮光、隔熱、吸音的效果，打造舒適的室內空間享受

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木百葉簾

質材是實木的質材，所以擦拭及清潔相當方便，操作上採用傳統的拉繩，拉起時，需要往一個方向固定，這好令人懷念，小時候我們家就是使用這種百葉窗

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塑木百葉簾

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這是後來改進的百葉簾，不用像早期百葉簾操作需要往另一方向固定，直接是循環式拉繩，操作相當方便

清潔也相當容易，也不會藏汙納垢

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直立絲柔百葉簾

老闆說相當多人喜愛這款窗簾，因為透光度極好，自然光透進，簡直一整個美呆了

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有兩個拉繩，可以方便拉開或閉合，半開窗簾也美呢

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窗簾是一條一條的垂吊，形成一布一紗的質材，他與剛剛看得絲柔百葉簾，差別在於之前是橫條的，這是直條的

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拉繩轉到透明面是這樣的，白天時，自然光慵懶的灑進，相當有氛圍，很多公司行號或是居家客廳，都會使用這種樣式

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轉到布面時，整片都是布料的窗簾，很適合晚上拉起，也保有隱私感

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接下來要選擇布料的窗簾了，老闆說貨源來自進口、大陸和台灣，所以各拿幾份給我們參考

花色及樣式相當多元，可以盡情挑選

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

先看看台灣的布料吧，很多人極喜歡Made in Taiwan的品牌，裝潢都會指定

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台灣布料多是目錄DM的呈現方式，可以慢慢挑選，老闆也會細心給意見，我也告訴我的預算及需求

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國外品牌選擇也相當多樣，顏色色彩就很多種，可以自由選購，而且老闆也不會催促，讓我們自由挑選

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這裡也有大陸的品牌，花色樣式也很多元

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老闆說深色的顏色，很多長輩喜愛，我則比較喜歡素面，因為我們住家牆面是漆白色的，所以為了搭配住家色系，我選擇米白色居多

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老闆也會一一解說，也可以觸摸感受一下布料的質地

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布料窗簾，也要設置內層簾，我喜歡雪紡紗的質材，如果白天光線好，可以只開內層窗簾，那時坐在客廳沙發上，就感覺無比舒心及悠閒啊

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也不用擔心，布料的產地及成份，布料多是聚酯纖維(polyester)，或是參入cotton(棉布)，佔的百分比都有清楚寫明喔

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

老闆細心的介紹及適時的給予建議，幫我們省了蠻多錢的，尤其品質相當優秀，裝置下來也相當物超所值喔

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

『哥登傢飾有限公司』，老闆非常熱心及和善，有窗簾界最帥老闆之稱，聽說遇到過的客戶都稱讚不已

老闆帶領一群年輕有為的年輕人，打造一個溫馨及專業的工作團隊，品質相當穩定、專業度也極高，尤其講信用，都讓顧客們相當滿意及推薦喔

老闆同時也很有愛心，連續六年到育幼院及弱勢團體，做公益窗簾回饋社會，真是做公益不遺餘力啊

想要妝點美化家裡環境，選擇質感又高顏質的傢飾窗簾，可以參考有品質又專業的~"哥登傢飾有限公司"【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

【台北窗簾推薦】『哥登傢飾有限公司』近信義安和站/大安區窗簾

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