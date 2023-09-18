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吃火鍋時不知道大家講究的是什麼呢？我自己是很講究湯頭，如果有個好湯底，煮出來的食物就非常可口，再來是食材的新鮮度，至於食材是不是龍蝦、和牛之類的高級食材，我就沒有這麼講究了。這次我也是來到一間位於中壢SOGO美食街新開的涮涮鍋店，這間之前我在台北有吃過他們的系列店汆食作伙鍋，那時就很喜歡，這次得知中壢的汆鍋上選鍋物新店開幕，也趁著出差開車回家路上順路來嘗鮮看看。

汆鍋的風格蠻文青可愛，店內的光線很柔和，雖然是平價的涮涮鍋店，不過也感覺得出來精緻的感受。

這裡主打的是有多樣不同的鍋底，其中最特別的是客家福菜蛤蠣鍋，外頭從沒看過！此外也有泰式青檸、松露牛奶等多元選擇。

自助區有烏梅汁以及煎茶喝到飽，也有芒果冰沙及冬瓜檸檬冰沙可以用。

【雙人海陸汆鍋】

這回點了一份雙人海陸套餐，可以選擇兩種肉品，另外搭配海鮮拼盤以及手打漿，這樣吃起來就很豐盛。

【冰沙】

兩款冰沙搭配火鍋一起食用頗不錯的，我蠻喜歡冬瓜檸檬的口味！

【菜盤】

菜盤蠻豐盛，菜的新鮮度很不錯！有起士的是搭配松露牛奶鍋才有。

【客家福菜蛤蠣鍋】

外頭沒看過的鍋底當然要點來試試，我是個混血兒，閩南混客家～，所以福菜以前常常出現在我家餐桌上，不過我從沒想過竟然可以變成火鍋鍋底！喝起來是比較清香的口感，湯底有許多微甘的福菜，配上豬肉很棒！這湯頭除了福菜外，也有加入些香菇、蝦米、蛤蜊等去熬出鮮甜自然的湯底，我一連喝了好幾碗，很舒服的好湯阿！

【松露牛奶鍋】

我這人是松露控，有看到松露的產品就想點，看到這鍋松露牛奶更是不能放過，這鍋松露牛奶鍋喝起來是比較自然原味的奶香，湯底的牛奶喝起來真的是濃郁的奶香，口感上不會像大量奶粉調出來的不自然感，反倒是真的像在喝牛奶，鹹度也較低一些，松露的部分我覺得下很重本，鍋底滿滿的松露醬，所以在煮的時候那些香就會噴發而出，我大推可以煮蔬菜跟海鮮非常棒。

覺得奶味比較淡一些的話，還附上了一瓶高大牛奶給大家加，可以先加半瓶之後再視情況加入。

【手工蔬菜拉麵】

這款蔬菜拉麵口感Ｑ彈，每天的口味可能有所不同，今天的看起來像是南瓜麵！

【主廚滷肉飯】

我一直覺得他們的滷肉飯是被火鍋店給耽誤的，麻煩下次直接開一家滷肉飯店可以嗎！這滷肉飯香爆有夠好吃，滷肉微甜不死鹹，香氣新鮮，白飯彈牙，整體吃起來就是大推！

【台灣梅花豬】

汆鍋的梅花豬我覺得很值得點，吃起來彈牙又新鮮，豬肉味是鮮甜的，台灣豬的品質真心覺得不錯！

這款梅花豬我特別推薦要搭配剛剛的客家福菜蛤蠣鍋，因為在客家菜福菜大部分也是搭配豬肉一起烹煮，所以豬肉配著一些福菜一起吃，那味道很搭！非常推薦。

【精選雪花牛】

雪花牛的油脂比較豐富，如果愛吃帶點油花香氣的話很適合點這肉，這道雪花牛肥瘦蠻適中，汆燙後吃起來十分剛好，我都煮在松露牛奶鍋裡，我想應該也很適合搭配麻辣鍋以及麻奶鍋！

【海鮮拼盤＆鮮脆蝦仁漿】

海鮮拼盤內有白蝦、草蝦、大蛤蠣、小卷、巴沙魚、鯛魚共六種，白蝦草蝦的甜味都不錯，沒有鬆散的情況。大蛤蠣超肥很多汁，吃起來也很新鮮可口，小卷吃起來蠻彈牙的，鮮甜度很棒，巴沙魚和鯛魚雖比較常見，不過吃起來的口感也是很棒。

鮮脆蝦仁漿就必須大推了！真的是有夠脆口好吃，裡頭的蝦超大隻，份量十足，我大推薦！

目前有加入LINE好友就送天使紅蝦的活動，另外9.14~27也有開幕慶活動！中秋9.28~10.10也有滿千送肉的活動，想吃的小夥伴可以把握機會加肉拉~~。

【簡單小評】

這次來到以湯頭主打的汆鍋上選鍋物，吃完後覺得他們的湯頭真的很讚耶！這回點的客家福菜蛤蠣口味就真的是我以前在客家庄吃到的那種香氣，搭配豬肉一起吃甘甜鮮香，外頭更是沒看過這種鍋底，另外一款選擇了松露控必點的松露牛奶，搭配蔬菜、海鮮都很讚！喝起來香甜濃厚，是比較自然的牛奶香氣，很推薦這家熱騰騰新開幕的好吃涮涮鍋給大家，9.14~27也有活動吃起來更划算，也要記得加入LINE好友有特別送蝦！

【店家資訊】

【汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店】

電話：03 433 1198

地址：桃園市中壢區元化路357號B1

營業時間：11:00–21:30 (週五六到22:00)

用餐時間：2023年09月

每人平均價位：400~600

服務費：10%

停車場：sogo停車場

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