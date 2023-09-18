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以獨特湯頭為主打的文青涮涮鍋好店推薦，客家福菜蛤蠣鍋外頭從沒看過，松露牛奶香濃可口｜汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店

2023-09-18 15:51:02 卡爾茗 C.L.M. 人氣：111
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窩客好文

卡爾茗 C.L.M.

發表篇數：139篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：汆鍋 上選鍋物 中壢SOGO店
phone03-4331-198
place桃園市中壢區元化路357號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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#桃園美食
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