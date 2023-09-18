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【內湖區/西湖捷運站】聚會包場好地方，台北少見的草皮庭院餐廳-La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳

2023-09-18 16:58:34 CHANTAL.L 旅攝日嚐 人氣：116
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CHANTAL.L 旅攝日嚐

發表篇數：186篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳
place台北市內湖區內湖路一段203巷11號
作者本次評價：
4.00
美味度
4.00
服務品質
4.00
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.00
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封面

每次在台北辦狗聚或私底下約幾個腸友出來跑跑，總是覺得很遺憾沒有室外尤其是草皮的場地

但咖啡廳空間通常不大，狗公園又太曬，所以聚會的地點總是讓我為難

直到無意間撇到La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳的廣告，可以自由奔跑的草皮跟舒服的室內而且是寵物友善！

隔天下著暴雨我依然衝去勘場，並立即下訂、包場，週末放晴立即約朋友來玩耍！

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記得之前外婆開刀時因為同住的阿姨等也都要上班，除了基本照顧之外幾乎是無暇顧及其他

那時候我就有上網尋找術後餐、月子餐訂給外婆，查了許多間後最後就訂了玉膳坊

所以在網路上看到這間La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳時，就覺得很眼熟

畢竟總公司是做月子餐，所以怎樣也無法聯想到“寵物友善”

 

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳位在內湖的西康公園附近

鄰近於西湖捷運站，走路大約5分鐘左右，旁邊還有西康地下停車場

簡單來說是不管坐大眾運輸還是開車前往都非常方便的地方

 

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La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳室內空間很簡單，沒有太多太有特色的裝修設計

就像是傳統的簡餐、咖啡廳，必須說這樣外觀的餐廳通常可能吸引不到我

不過整體環境非常乾淨舒適，因為是不限時店家而且也有插座，所以我相信也很適合來這裡工作、用電腦

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 不過看中La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳就是因為他自帶了一個不小的庭院

整個草皮非常乾淨整齊，一看就知道是有在打理的，不管是小孩還是毛孩來這裡都很適合

再次確認他們是寵物友善且是毛孩在草地可以自由跑跑後，我真的是還沒用餐就愛上這間店了！ 

因為訂位、用餐的話也還是以室內座位為主，所以也不用擔心接下來的天氣在庭院用餐太熱坐不久

可以在室內吹冷氣吃飽再到外面玩耍都沒問題

 

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La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳用餐不限時低消只要一份餐點或飲料，我個人覺得超佛心

而且雖然La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳主要是販售月子餐、術後餐等等

但還是有提供義大利麵、輕食沙拉等餐點

 

這間我跟陳先生點的是雙人套餐＄980包含兩個主餐、麵包、$150飲料跟甜點

基本上主餐只要是MENU上的鹹食都可以點，真的非常的划算

(但下面品項我還是會標上單點價位喔～)

 

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我點的主餐是無骨雞腿排田園沙拉 $340，然後選了凱薩醬

沙拉蔬菜給的非常多元，五顏六色的一看就會覺得很健康(而且拍起來好漂亮)

莎拉的蔬菜底是真的很豐富，藜麥、地瓜、小黃瓜等等用料非常大方

上面的雞腿排有著淡淡的調味，肉質多汁鮮美，是我下次會想再點的品項

 

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只要主餐點義大利麵或沙拉，都會再附贈湯品

這天的湯是玉米濃湯，我個人覺得超～好～喝！！！

 

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陳先生的嚴選清燉牛肉湯$460

養生餐我覺得份量還蠻大的，整理來講看起來非常豐富

除了養生湯之外還有兩品小菜、五目炊飯跟一顆麻油煎蛋

炊飯的部分我本來有點期待像是油飯，但實際上吃起來比較像日式炊飯

連同米飯吃起來都有一股紅蘿蔔跟牛蒡的味道

湯品的部分我覺得就是牛肉清湯，只不過鹹味更低些，吃起來負擔比較小

 

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飲料我點的是水果茶 $150小仙女奶茶$120

飲料的甜度都偏低，像奶茶本身是無糖的，需要糖要另外加

 

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甜點是手工布丁$50水果奶酪$50，我們各點了一個

水果感覺很新鮮，不是糖水泡過的那種，但有點偏酸，布丁還不錯，吃起來很滑順

 

 

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順便分享朋友們的餐點，不過我們這天全都是兩人兩人一起點套餐，實在太划算了！

白醬醃燻鮭魚義大利麵 $360

 

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松露辣炒菇雞義大利麵 $450

 

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麗水補氣霸王雞腿燉湯 $420

雞湯雖然調味的也是很清淡，但裡面真的是滿滿的肉啊！

 

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焦糖瑪其朵

 

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招牌奶油麻糬鬆餅 $260

招牌麻糬餅皮酥酥脆脆的，裡面是Q談的麻糬，吃起來真的很特別

 

整體餐點呢，我們沒有覺得不好吃

只是因為這樣低鹽低鹹度的調味，還有所有的健康食材一時之間吃起來比較不習慣

但說實在因為調味不會太重，所以吃起來真的很清爽健康，也覺得負擔很低

在長期吃外食、速食狀況之下，偶爾來一份這樣的飲食平衡一下我覺得也很不錯

 

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吃飽喝足後當然是欣賞一下孩子們在庭院裡玩耍的照片拉～

事實上這兩年注著重於寵物友善店家後，更去注意餐廳的空間跟環境

每次看到友善或環境寬敞的店家都會特別詢問可否包場

不得不說問過好幾家下來，La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳算是我覺得最佛心且誘人的店家了

 

雖然他們有室外座位，但因為沒有雨備也沒有獨立廁所

所以La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳沒辦法單獨包場室外空間，要包就是要全包

不過他們全包只算是內的費用，且全部可以折抵餐費！！！

 

而且店家的服務態度是真的很好，我覺得帶狗多少都會造成店家的麻煩

不過打從我們進去到離開店家都非常客氣

即使在草皮玩時有毛孩不小心衝回店內，店家也都很有包容心，覺得不影響其他客人狀況下都能接受

所以我個人對店家真的是很抱歉也很感謝，更期待下次來光臨 :)))

 

 

 

 

 

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳

地址：114台北市內湖區內湖路一段203巷11號

營業時間：11:30-19:30 （週一休）

電話：02 2659 8750

 


檢視較大的地圖 

 

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