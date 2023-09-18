【內湖區/西湖捷運站】聚會包場好地方，台北少見的草皮庭院餐廳-La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳

每次在台北辦狗聚或私底下約幾個腸友出來跑跑，總是覺得很遺憾沒有室外尤其是草皮的場地

但咖啡廳空間通常不大，狗公園又太曬，所以聚會的地點總是讓我為難

直到無意間撇到La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳的廣告，可以自由奔跑的草皮跟舒服的室內而且是寵物友善！

隔天下著暴雨我依然衝去勘場，並立即下訂、包場，週末放晴立即約朋友來玩耍！

記得之前外婆開刀時因為同住的阿姨等也都要上班，除了基本照顧之外幾乎是無暇顧及其他

那時候我就有上網尋找術後餐、月子餐訂給外婆，查了許多間後最後就訂了玉膳坊

所以在網路上看到這間La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳時，就覺得很眼熟

畢竟總公司是做月子餐，所以怎樣也無法聯想到“寵物友善”

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳位在內湖的西康公園附近

鄰近於西湖捷運站，走路大約5分鐘左右，旁邊還有西康地下停車場

簡單來說是不管坐大眾運輸還是開車前往都非常方便的地方

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳室內空間很簡單，沒有太多太有特色的裝修設計

就像是傳統的簡餐、咖啡廳，必須說這樣外觀的餐廳通常可能吸引不到我

不過整體環境非常乾淨舒適，因為是不限時店家而且也有插座，所以我相信也很適合來這裡工作、用電腦

不過看中La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳就是因為他自帶了一個不小的庭院

整個草皮非常乾淨整齊，一看就知道是有在打理的，不管是小孩還是毛孩來這裡都很適合

再次確認他們是寵物友善且是毛孩在草地可以自由跑跑後，我真的是還沒用餐就愛上這間店了！

因為訂位、用餐的話也還是以室內座位為主，所以也不用擔心接下來的天氣在庭院用餐太熱坐不久

可以在室內吹冷氣吃飽再到外面玩耍都沒問題

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳用餐不限時低消只要一份餐點或飲料，我個人覺得超佛心

而且雖然La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳主要是販售月子餐、術後餐等等

但還是有提供義大利麵、輕食沙拉等餐點

這間我跟陳先生點的是雙人套餐＄980，包含兩個主餐、麵包、$150飲料跟甜點

基本上主餐只要是MENU上的鹹食都可以點，真的非常的划算

(但下面品項我還是會標上單點價位喔～)

我點的主餐是無骨雞腿排田園沙拉 $340，然後選了凱薩醬

沙拉蔬菜給的非常多元，五顏六色的一看就會覺得很健康(而且拍起來好漂亮)

莎拉的蔬菜底是真的很豐富，藜麥、地瓜、小黃瓜等等用料非常大方

上面的雞腿排有著淡淡的調味，肉質多汁鮮美，是我下次會想再點的品項

只要主餐點義大利麵或沙拉，都會再附贈湯品

這天的湯是玉米濃湯，我個人覺得超～好～喝！！！

陳先生的嚴選清燉牛肉湯$460

養生餐我覺得份量還蠻大的，整理來講看起來非常豐富

除了養生湯之外還有兩品小菜、五目炊飯跟一顆麻油煎蛋

炊飯的部分我本來有點期待像是油飯，但實際上吃起來比較像日式炊飯

連同米飯吃起來都有一股紅蘿蔔跟牛蒡的味道

湯品的部分我覺得就是牛肉清湯，只不過鹹味更低些，吃起來負擔比較小

飲料我點的是水果茶 $150 跟小仙女奶茶$120

飲料的甜度都偏低，像奶茶本身是無糖的，需要糖要另外加

甜點是手工布丁$50 跟水果奶酪$50，我們各點了一個

水果感覺很新鮮，不是糖水泡過的那種，但有點偏酸，布丁還不錯，吃起來很滑順

順便分享朋友們的餐點，不過我們這天全都是兩人兩人一起點套餐，實在太划算了！

白醬醃燻鮭魚義大利麵 $360

松露辣炒菇雞義大利麵 $450

麗水補氣霸王雞腿燉湯 $420

雞湯雖然調味的也是很清淡，但裡面真的是滿滿的肉啊！

焦糖瑪其朵

招牌奶油麻糬鬆餅 $260

招牌麻糬餅皮酥酥脆脆的，裡面是Q談的麻糬，吃起來真的很特別

整體餐點呢，我們沒有覺得不好吃

只是因為這樣低鹽低鹹度的調味，還有所有的健康食材一時之間吃起來比較不習慣

但說實在因為調味不會太重，所以吃起來真的很清爽健康，也覺得負擔很低

在長期吃外食、速食狀況之下，偶爾來一份這樣的飲食平衡一下我覺得也很不錯

吃飽喝足後當然是欣賞一下孩子們在庭院裡玩耍的照片拉～

事實上這兩年注著重於寵物友善店家後，更去注意餐廳的空間跟環境

每次看到友善或環境寬敞的店家都會特別詢問可否包場

不得不說問過好幾家下來，La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳算是我覺得最佛心且誘人的店家了

雖然他們有室外座位，但因為沒有雨備也沒有獨立廁所

所以La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳沒辦法單獨包場室外空間，要包就是要全包

不過他們全包只算是內的費用，且全部可以折抵餐費！！！

而且店家的服務態度是真的很好，我覺得帶狗多少都會造成店家的麻煩

不過打從我們進去到離開店家都非常客氣

即使在草皮玩時有毛孩不小心衝回店內，店家也都很有包容心，覺得不影響其他客人狀況下都能接受

所以我個人對店家真的是很抱歉也很感謝，更期待下次來光臨 :)))

La Moon玉膳坊朗月庭園餐廳

地址：114台北市內湖區內湖路一段203巷11號

營業時間：11:30-19:30 （週一休）

電話：02 2659 8750



檢視較大的地圖