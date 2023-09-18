【中山區/大直商圈】居然是寵物友善的超遼闊、超愜意的戶外露台酒吧 SneaKOut BAR (含毛孩午茶派對分享) (圖多)

記得第一次去英迪格4樓的T.R Bar & Kitchen就被他外面的大露台吸引

寬敞的環境、舒適的沙發坐、每個角落的綠植，那時光看就覺得好舒適，下次來一定要做外面

結果在今年3月底時意外發現這個室外空間開放成寵物友善！！！

當然立即約家人、約親友一起來這間 SNEAKOUT BAR用餐！

首先當然要簡單介紹一下這間SNEAKOUT BAR。

SNEAKOUT BAR是去年中才開始營業的，位於INDIGO的四樓露台

主打的是露天夜景酒吧，所以是15:00才開始營業並開到23:00

SNEAKOUT BAR整個空間非常寬廣，包含出路台後左右兩區

左邊有兩大桌圓沙發座位區跟草皮，右側比較多一般座位，但也有幾張多人沙發位

中間是酒吧跟舞台，五六晚上都會有Live駐唱

既然今天是從寵物友善的角度出發，所以一定要先介紹一下

目前INDIGO英迪格酒店只有SNEAKOUT BAR是寵物友善，電梯搭到四樓直直走穿過玻璃門就抵達了

(裡面的T.R Bar & Kitchen不是，所以一定要看好天氣再前往)



雖然英迪格的其他處不是寵物友善，但這個露天的SNEAKOUT BAR真的是毛孩的天堂！！！

可以座椅、在不打擾其他人的狀況下可放繩玩耍，尤其是左側這區的小草皮根本是毛孩的天堂啊～

像我們稍早時去還沒有客人時，直接讓孩子們肆意地到處跑、玩球

而且SNEAKOUT BAR更是跟汪是如意配合，提供多種毛孩餐點！

但帶毛孩的家長也要注意毛孩是否影響到其他客人、且不要亂便溺造成店家的困擾

畢竟那麼棒、那麼友善的環境真的是要共同維持的

入口處的桌子上也有供應著個是毛孩需要的東西，包含水碗、便袋、尿布等等，非常的貼心！







因為實在太喜歡，所以後來又找了腸腸好朋友去用餐

孩子們自由自在在草皮上玩耍的樣子真的好可愛，也瞬間讓所有狗友也都愛上了SNEAKOUT BAR

(入夜後大家邊吃邊聊、把酒言歡時，我真的說了不下十次“這裡真的很舒服對不對～”)

因為是室外空間，加上又進入夏季

雖然SNEAKOUT BAR15:00就營業了，但個人建議真的是17:00之後再來會比較舒適

還可以欣賞到夕陽到進入夜晚後點燈的美麗樣子

點燈後的SNEAKOUT BAR更是像歐美的那種街頭，非常浪漫、漂亮，跟白天完全是不同的味道

雖然是外空間是屬於SNEAKOUT BAR，不過裡面T.R Bar & Kitchen也都可以點

惡魔辣腸比薩 $680

我個人覺得他們家的Pizza還蠻好吃的，餅皮非常的酥脆，吃起來不會覺得很膩

朋友的波隆那肉醬鳥巢面 $580

牛奶炸雞翅 ＄380

朋友的松露起司濃湯 $380

無骨雞翅燉飯 $580

我的無骨雞翅燉飯整碗有著濃濃松露味，米飯軟硬適中還蠻符合台灣人的口感

除了原本的松露調味外，上面的菌菇根本多到可以裝成一盤新菜了

雞翅的部分是去過骨頭的，肉質多汁軟嫩，外皮煎的非常酥脆

地中海辣味小捲細扁麵 $580

陳先生說整體口味很清爽，小捲是炸的但吃得出小捲本身用料很好也很新鮮，口感非常Q彈

美國頂級肋眼心牛排 20oz $2580

牛排的部分我覺得很厲害，肉質是那種瘦而不柴肥而不油膩的口感

雖然切開是鮮紅色但完全不帶血，這可是超高的烤牛排功力才能達到的啊

而且除了牛排外，還包含了兩份side dishes：烤玉米筍跟結瓜，整體份量我覺得蠻足的

朋友的天使起司比薩 $580

是有著三種起司，上面還撒著堅果的甜口PIZZA

壓軸放這碗法式洋蔥花濃湯$480

多數外面看到的洋蔥湯，就是洋蔥湯。不過T.R Bar & Kitchen的洋蔥湯還附上了炸洋蔥！

而且是一整顆洋蔥！我最愛的那種整顆洋蔥花！一上桌真的是大家都發出驚嘆

洋蔥濃湯的部分我覺得有點偏甜，跟一般外面喝到的口感比較不同

炸洋蔥可以灑上洋蔥湯喝也可以單吃，一口洋蔥湯一口炸洋蔥濕跟酥脆混合的口感也很特別

雖然我覺得撇過MENU的第一眼會覺得他們家餐點不便宜

但來了之後覺得整個餐點份量真的很足而且是真材實料，整體吃下來事實上ＣＰ值非常高

除了開放寵物友善之外，英迪格還舉辦了一些寵物派對，包含提供毛孩下午茶跟寵物知識的課程

像三月底、四月初英迪格就辦了兩場寵物下午茶Ｘ按摩課程

請到了專業的寵物按摩講師講解如何幫寵物按摩跟能給毛孩帶來的益處

並搭超大份量的毛孩下午茶跟吉他駐唱，真的非常CHILL（那時旁邊的小草皮還放置了好多球球！毛孩都玩得好開心！）

當天毛孩提供的一樣是汪是如意的下午茶組合喔～

爸媽吃的是SNEAKOUT的下午茶拼盤，之後也會出現在正式菜單裡

最後加碼分享一下T.R Bar & Kitchen的環境跟我們之前吃的餐點（因為在SneaKOut BAR也都可以點，所以就一起分享了）

室內的 T.R Bar & Kitchen事實上也很漂亮，每一區都有著不同風格不同味道

只可惜室內沒開放帶毛孩，不然在室內用餐再到外面跑跑也很不錯

餐點的部分：

事實上真的很感謝SneaKOut BAR提供了這樣的空間跟環境

畢竟SneaKOut BAR是在飯店內部，所以多數人都不知道這樣的餐廳是寵物友善

而且也因為室外的空間，所以也給了毛孩相對寬敞、自在、自由的環境

除了我自己三訪都很滿意之外，後來帶朋友前往時朋友也是一至好評

晚風吹拂下大家可以舒適用餐、暢飲、談天，毛孩有的在地上玩耍、有的在椅子上休息

整體給人的感覺真的非常愜意舒服！跟朋友一起去完之後就開始計劃下一次了！

也期待之後SneaKOut BAR有更多毛孩相關的課程、活動！

SneaKOut BAR

T.R Bar & Kitchen

地址：104053台北市中山區植福路200號4樓(大直英迪格)

營業時間：

T.R Bar & Kitchen 11:30-21:30

SneaKOut BAR 15:00-23:00

電話：02 3518 7778



檢視較大的地圖