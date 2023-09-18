芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯過

位在平鎮的日日朝食算是第二次來吃

一直很想試試看他們家的蛋餅(10半前才有

蛋餅控為了他起了個大早來吃,終於沒撲空了!

希望不要讓我太失望~

店家座位不多,好像也沒有特別限制用餐時間

若是尖峰時間多是要候位

貼心提醒主打的芋泥系列一定要點!

其他就 follow your heart~

🥪 營業資訊~

地址： 桃園市平鎮區新富街198號

營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)

電話： 03 458 8055



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🥪芋泥相遇蛋吐司~

來日朝必點的芋泥吐司

🥪芋泥相遇蛋吐司~

綿密的芋泥、嫩蛋還有肉鬆

本該就是完美組合沒什麼好說

但是這產品卻有一個令人認詬病的地方

往往一你咬下肉鬆就會像火山噴發

肆無忌憚的亂撒在桌上還是衣服上

即使再好吃都換讓你心情煩躁到不行

而日朝卻有注意到這個小細節

不顧成本也要在肉鬆層旁填上芋泥加固

讓噴發降降到最低

口感美味外心情也絲毫不受影響,十分推崇!

🐠波波明太子魚排~

鱼排本就是沒有鮮明個性的隨和鄰家男孩

加上同屬海系的濃郁系明太子醬

海味加乘十分搭配毫無違和感

雖沒到大海的母親在口中游泳這般

但美味度是值得點來吃看看的!給推

🍟薯餅蛋塔

就是薯餅蛋塔沒錯

就是那個一般早餐店也可能出現的薯塔

把薯餅取代飯以類似蛋包飯的形式呈現

外表的醬料除了番茄醬還加上黃芥末醬

以花式網格狀均勻的擠在表面

不敢說是多好吃的美味

但他可以說是我薯餅蛋塔的啟蒙導師

🍗 紐澳良蛋餅

除了蛋餅的蛋與皮相反外沒太多驚喜

紐澳良雞腿~就是你常見的那個味道

餅皮也無特殊也不是酥皮類型

沒有不好吃就可能是期望過高有點失落

表現中規中矩! 還是喜歡酥皮蛋餅

🍟 薯條跟雞塊

🍔 友人點的漢堡

🍔 飲料也中規中矩~

🥪 總結~

總結日日朝食還是有一些特色餐點不錯

芋泥系列跟波波明太子魚排很可以點

其他的都有水準左右

經過不用等太久會進來吃的早餐店!

🥪 營業資訊~

地址： 桃園市平鎮區新富街198號

營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)

電話： 03 458 8055

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