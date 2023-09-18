芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯過

位在平鎮的日日朝食算是第二次來吃
一直很想試試看他們家的蛋餅(10半前才有
蛋餅控為了他起了個大早來吃,終於沒撲空了!
希望不要讓我太失望~
店家座位不多,好像也沒有特別限制用餐時間
若是尖峰時間多是要候位
貼心提醒主打的芋泥系列一定要點!
其他就 follow your heart~
🥪 營業資訊~
地址： 桃園市平鎮區新富街198號
營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)
電話： 03 458 8055
🥪芋泥相遇蛋吐司~
來日朝必點的芋泥吐司
🥪芋泥相遇蛋吐司~
綿密的芋泥、嫩蛋還有肉鬆
本該就是完美組合沒什麼好說
但是這產品卻有一個令人認詬病的地方
往往一你咬下肉鬆就會像火山噴發
肆無忌憚的亂撒在桌上還是衣服上
即使再好吃都換讓你心情煩躁到不行
而日朝卻有注意到這個小細節
不顧成本也要在肉鬆層旁填上芋泥加固
讓噴發降降到最低
口感美味外心情也絲毫不受影響,十分推崇!
🐠波波明太子魚排~
鱼排本就是沒有鮮明個性的隨和鄰家男孩
加上同屬海系的濃郁系明太子醬
海味加乘十分搭配毫無違和感
雖沒到大海的母親在口中游泳這般
但美味度是值得點來吃看看的!給推
🍟薯餅蛋塔
就是薯餅蛋塔沒錯
就是那個一般早餐店也可能出現的薯塔
把薯餅取代飯以類似蛋包飯的形式呈現
外表的醬料除了番茄醬還加上黃芥末醬
以花式網格狀均勻的擠在表面
不敢說是多好吃的美味
但他可以說是我薯餅蛋塔的啟蒙導師
🍗 紐澳良蛋餅
除了蛋餅的蛋與皮相反外沒太多驚喜
紐澳良雞腿~就是你常見的那個味道
餅皮也無特殊也不是酥皮類型
沒有不好吃就可能是期望過高有點失落
表現中規中矩! 還是喜歡酥皮蛋餅
🍟 薯條跟雞塊
🍔 友人點的漢堡
🍔 飲料也中規中矩~
🥪 總結~
總結日日朝食還是有一些特色餐點不錯
芋泥系列跟波波明太子魚排很可以點
其他的都有水準左右
經過不用等太久會進來吃的早餐店!
🥪 營業資訊~
地址： 桃園市平鎮區新富街198號
營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)
電話： 03 458 8055