為提供您個人化且即時的服務，本網站透過使用Cookies記錄與存取您的瀏覽使用訊息
了解更多
我知道了
search
> 圖文創作 > 芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯過

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯過

2023-09-18 19:57:38 Yi Hsin Ou 人氣：97
share
窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：156篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：日日朝食
phone0918-137-588
place桃園市平鎮區新富街198號
作者本次評價：
4.45
美味度
4.50
服務品質
4.50
裝潢氣氛
4.00
CP值
4.50
share place
寫文章 回報歇業

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

位在平鎮的日日朝食算是第二次來吃 

一直很想試試看他們家的蛋餅(10半前才有 

蛋餅控為了他起了個大早來吃,終於沒撲空了! 

希望不要讓我太失望~ 

店家座位不多,好像也沒有特別限制用餐時間 

若是尖峰時間多是要候位 

貼心提醒主打的芋泥系列一定要點! 

其他就 follow your heart~ 

 

🥪 營業資訊~

地址： 桃園市平鎮區新富街198號

營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)

電話： 03 458 8055


檢視較大的地圖

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🥪芋泥相遇蛋吐司~ 

來日朝必點的芋泥吐司 

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🥪芋泥相遇蛋吐司~ 

綿密的芋泥、嫩蛋還有肉鬆 

本該就是完美組合沒什麼好說 

但是這產品卻有一個令人認詬病的地方 

往往一你咬下肉鬆就會像火山噴發 

肆無忌憚的亂撒在桌上還是衣服上 

即使再好吃都換讓你心情煩躁到不行 

而日朝卻有注意到這個小細節 

不顧成本也要在肉鬆層旁填上芋泥加固 

讓噴發降降到最低

口感美味外心情也絲毫不受影響,十分推崇! 

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🐠波波明太子魚排~ 

鱼排本就是沒有鮮明個性的隨和鄰家男孩 

加上同屬海系的濃郁系明太子醬 

海味加乘十分搭配毫無違和感 

雖沒到大海的母親在口中游泳這般

但美味度是值得點來吃看看的!給推 

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

 

 

🍟薯餅蛋塔 

就是薯餅蛋塔沒錯 

就是那個一般早餐店也可能出現的薯塔 

把薯餅取代飯以類似蛋包飯的形式呈現 

外表的醬料除了番茄醬還加上黃芥末醬 

以花式網格狀均勻的擠在表面 

不敢說是多好吃的美味

但他可以說是我薯餅蛋塔的啟蒙導師

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🍗 紐澳良蛋餅

除了蛋餅的蛋與皮相反外沒太多驚喜 

紐澳良雞腿~就是你常見的那個味道 

餅皮也無特殊也不是酥皮類型 

沒有不好吃就可能是期望過高有點失落 

表現中規中矩! 還是喜歡酥皮蛋餅

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🍟 薯條跟雞塊

 

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🍔 友人點的漢堡

芋頭控看過來，超豪邁芋泥搭配肉鬆超完美‧桃園平鎮早午餐不要錯

🍔 飲料也中規中矩~

 

🥪 總結~

總結日日朝食還是有一些特色餐點不錯

芋泥系列跟波波明太子魚排很可以點

其他的都有水準左右

經過不用等太久會進來吃的早餐店!

 

🥪 營業資訊~

地址： 桃園市平鎮區新富街198號

營業時間： 7:00~14:00 (周三公休)

電話： 03 458 8055

文章標籤

早餐 早午餐 芋泥 芋泥控 芋泥吐司 桃園早餐 桃園早午餐 明太子 薯餅 紐澳良雞腿 紐澳良 蛋餅 平鎮 平鎮早午餐 芋泥相遇蛋吐司
創作者介紹
創作者 OuEC 的頭像
OuEC

食在OuEC




#早餐
morechevron_right
文章關鍵字
早餐 芋泥 芋泥控 芋泥吐司 more
檢舉
share
chevron_left

GI值只有50一顆不大兩百大卡的月餅你敢信?飲控
為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
留言
0 則留言
請先登入
窩客好文

Yi Hsin Ou

發表篇數：156篇

喜歡到處嚐鮮
作者的其它文章
同類據點
馬鈴薯乳酪吐司專賣 照片

馬鈴薯乳酪吐司專賣

4.75 (1人評鑑)

區域：桃園市中壢區
人川漢堡 照片

人川漢堡

0.00 (0人評鑑)

區域：桃園市龜山區
日初找餐 照片

日初找餐

0.00 (0人評鑑)

區域：桃園市龍潭區
弘爺漢堡 龍豐店 照片

弘爺漢堡 龍豐店

0.00 (0人評鑑)

區域：桃園市平鎮區
早早點早午餐 照片

早早點早午餐

0.00 (0人評鑑)

區域：桃園市龜山區

為你推薦

登入即可繼續觀看為你推薦，並瀏覽符合個人興趣的文章

登入
keyboard_arrow_up