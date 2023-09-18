【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接觸薩摩耶|絕美夕陽

台中最新約會勝地-鹿雅森林，是台中沙鹿最新的夜景咖啡館，在山裡的玻璃屋，夜間點燈超迷人

鹿雅森林入園每人$150，可以折抵餐點，不收服務費，有室內坐位區、室外大草皮，可以帶毛小孩來玩。

上下山的路狹小，會車要留意，山區收訊不好有提供免費Wi-Fi。

環境

台中最新約會勝地-鹿雅森林，是台中沙鹿最新的夜景咖啡館，在山裡的玻璃屋，夜間點燈超迷人

鹿雅森林入園每人$150，可以折抵餐點，不收服務費，有室內坐位區、室外大草皮，可以帶毛小孩來玩。

上下山的路狹小，會車要留意，山區收訊不好有提供免費Wi-Fi。

室內燈光明亮，冷氣開放，假日人潮多，建議事先訂位避免客滿。

最讓我心動的是有五隻店狗-薩摩耶和哈士奇，店家還會幫忙拍照、錄影，超級貼心😍軟綿綿。

台中約會夜景咖啡館-鹿雅森林，擁有180度超廣角視野，沒有任何遮蔽物，夜景第一排，還可以看夕陽落下。

店家幫忙與店狗合照，配上夕陽，特別漂亮。

景色非常漂亮，台中必來夜景咖啡廳~

餐點

鹿雅森林餐點選擇豐富多樣化，有義大利麵、蓋飯、各式炸物、鬆餅和甜點，也有咖啡飲料、特調飲，比較特別的是還有寵物餐，若帶毛寶寶來玩，也能來這裡吃寵物餐，感覺很加分!

▷紅燒牛肉湯飯$390

紅燒牛肉湯飯非常好吃，微辣不吃辣可以接受，非常好吃。

▷日式咖喱雞飯$350

咖喱很普通，沒有牛肉湯飯驚豔。

▷綜合炸物拼盤$330

炸物有洋蔥圈、地瓜球、花枝丸、薯條、雞塊，很多種類，最愛花枝丸，地瓜球裡面實心，不是空心😭

邊享用美食配美景~

✐☡✐☡✐☡✐☡✐景點資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡

🌃 鹿雅森林 Luya Forest

📌 台中市沙鹿區台灣大道七段346巷302號

⏰ 17:00-00:00（星期二、三公休）

🎫 門票$150可抵消費

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