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【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接觸薩摩耶|絕美夕陽

2023-09-18 21:15:10 愛麗絲的奇幻旅程 人氣：114
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窩客好文

愛麗絲的奇幻旅程

發表篇數：68篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：鹿雅森林
phone04-2633-535
place台中市沙鹿區臺灣大道七段346巷302號
作者本次評價：
4.30
美味度
4.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
4.50
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【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

台中最新約會勝地-鹿雅森林，是台中沙鹿最新的夜景咖啡館，在山裡的玻璃屋，夜間點燈超迷人
鹿雅森林入園每人$150，可以折抵餐點，不收服務費，有室內坐位區、室外大草皮，可以帶毛小孩來玩。
上下山的路狹小，會車要留意，山區收訊不好有提供免費Wi-Fi。

環境

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

台中最新約會勝地-鹿雅森林，是台中沙鹿最新的夜景咖啡館，在山裡的玻璃屋，夜間點燈超迷人
鹿雅森林入園每人$150，可以折抵餐點，不收服務費，有室內坐位區、室外大草皮，可以帶毛小孩來玩。
上下山的路狹小，會車要留意，山區收訊不好有提供免費Wi-Fi。

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

室內燈光明亮，冷氣開放，假日人潮多，建議事先訂位避免客滿。

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

最讓我心動的是有五隻店狗-薩摩耶和哈士奇，店家還會幫忙拍照、錄影，超級貼心😍軟綿綿。

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

台中約會夜景咖啡館-鹿雅森林，擁有180度超廣角視野，沒有任何遮蔽物，夜景第一排，還可以看夕陽落下。

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

店家幫忙與店狗合照，配上夕陽，特別漂亮。

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

景色非常漂亮，台中必來夜景咖啡廳~

 

餐點

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

鹿雅森林餐點選擇豐富多樣化，有義大利麵、蓋飯、各式炸物、鬆餅和甜點，也有咖啡飲料、特調飲，比較特別的是還有寵物餐，若帶毛寶寶來玩，也能來這裡吃寵物餐，感覺很加分!

【台中美食】台中夜景第一排鹿雅森林|寵物友善咖啡廳|近距離接

▷紅燒牛肉湯飯$390
紅燒牛肉湯飯非常好吃，微辣不吃辣可以接受，非常好吃。
▷日式咖喱雞飯$350
咖喱很普通，沒有牛肉湯飯驚豔。
▷綜合炸物拼盤$330
炸物有洋蔥圈、地瓜球、花枝丸、薯條、雞塊，很多種類，最愛花枝丸，地瓜球裡面實心，不是空心😭

邊享用美食配美景~

 

✐☡✐☡✐☡✐☡✐景點資訊✐☡✐☡✐☡✐☡✐☡
🌃 鹿雅森林 Luya Forest
📌 台中市沙鹿區台灣大道七段346巷302號
⏰ 17:00-00:00（星期二、三公休）
🎫 門票$150可抵消費

#台中美食#台中夜景#寵物友善餐廳#薩摩耶#台中咖啡廳#約會夜景#美食推薦#牛肉湯飯#景觀餐廳

 

 

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文盲BB慧

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