Action! 早倉 | 不限時特色早午餐，隱藏推薦必點「焦糖布丁」！

好吃的食物，藏的在神秘～還是會有人發現，

漸漸地引起了排隊的人潮與滿滿的分享照片映入眼簾。

今天這家算是胖達近期在網路上找尋的早午餐店中～

藏得比較隱密的店家，不過一到店裡～卻也發現幾乎坐滿！！！

當天胖達也坐上了剛有客人離席的座位～～

胖達從新莊「幸福」捷運站下車之後，往幸福路上直直走去，

快抵達的時候會先經過新莊的「食尚廣場」，

接著看到創盛號再左轉，

往前幾步就可以看到一個小型的鐵製社區拱門，

再右轉進去～就可以抵達胖達今天要探訪的早午餐店「早倉Action!」囉！

早倉 Action!

名字取的很好～來早倉吃早餐給你一天開拍的行動力～！

門口所放的LOGO也是拍電影所用的開麥拉圖示喔！

那我們就開始來開箱早倉拉～～～！

早倉 Action! 環境介紹

在進門口前就可以看到大大的落地窗與工業風的大門

落地窗兩側有著店家LOGO與小黑板寫著主要餐點形式。

進入店內後～主要以米白色的刷牆與暖黃色的燈光點綴著

而牆壁與燈器也帶有工業風裝潢的味道喔！

裡面還附有一面塗鴉的打卡牆～

旁邊也有放置一些永生花給喜歡的消費者可以購買喔！

旁邊也有自助區～放置水、水杯、餐具、醬料等供大家自取喔。

早倉 Action! 菜單

接著就是到了胖達最喜歡的看菜單拉～～

菜色種類有：早倉餐盤、漢堡、帕尼尼、可頌、

熱壓吐司、茶類與咖啡類的飲品喔！

經店家解說～他們的醬類都是由店家自己製作的喔。

舉凡：「青醬」、「紅醬」、

「芝麻花生醬」、「檸檬魚露醬」等，

而選用的食材也都非常著名～

甚至在花生醬用上了新竹名產「福源」花生醬～真的是下重本啊！

而胖達瀏覽了菜單之後最後點了在外面幾乎沒看過，

以「鬼頭刀」做成為主料的特色漢堡！

早倉更選用是台東產地直送的鬼頭刀～服務人員也是大推！

胖達最後升等成了套餐～飲料配上了小農鮮奶茶並加點了法國黑糖麵包。

早倉 Action! 糖醋飛虎魚堡套餐

因為胖達有升級成套餐～所以送上來是以餐盤的形式，

上面除了飛虎魚堡外還有生菜、地瓜、

薯條、炸馬鈴薯餅乾、水果而組成

還有胖達挑的芝麻花生醬。

漢堡本身中間夾著超多的生菜～

還有一份份量頗大的炸鬼頭刀魚肉塊。

打開漢堡上層，原以為感覺炸的有點偏乾的鬼頭魚，

在入口之後，反而覺得滿剛好的！

中間所夾附的牛番茄、美生菜提供了不少水分，

讓口感入口不會太濕並導致吃起來水水的，

反而跟炸魚排相輔相乘。鬼頭魚本身肉質鮮嫩，

單咬一口其實還可以嚐到不被生菜所覆蓋的鮮甜感。

芝麻花生醬

芝麻的香氣 ， 讓花生醬更為濃郁 ， 吃起來很滑順 。

美生菜、紫高麗

口感清脆 、 多汁 、 小番茄也很甜美 。

地瓜

有著烤過的香氣、吃起來口感綿密鬆軟，甜度也很高。

薯條

外皮不乾硬 ， 質地柔軟綿密。

馬鈴薯餅乾

咬下後，非常脆口，卡滋卡滋的聲音不斷作響，味道稍微略鹹。

早倉 Action! 小農鮮奶茶

是用鮮乳坊的小農鮮奶喔！

喝的到茶香，牛奶與紅茶比例混合的還不錯，

兩者都不過於搶味，胖達是選擇全糖，

不過建議可以選去冰半糖，

甜度上有牛奶的甜味加半糖應該就很足夠。

早倉 Action! 法國黑糖麵包

端上桌時胖達湊近一聞可以聞到濃郁的蛋香，

看來是有另外泡過蛋液並於濕潤的兩面沾附黑糖粉。

外皮與上下兩層有酥脆口感，

應該是有經過烤箱烘烤，但不過乾，

所以內層還相當柔軟呢！

早倉 Action! 焦糖手工布丁

最後胖達還有加點了一份「手工布丁」，

原價70，有飲料加點折20元喔！

甜度適中，吃起來焦香味豐富其中，

苦甜苦甜的口感，增添不少層次的風味。

布丁口感綿密，蛋香濃郁。

早倉 Action! 相關資訊

早倉 Action! 擁有非常多豐富且自有特色的餐點！

藏的隱密了一點～很容易就讓人以為裡面社區而錯過，

胖達決定不藏私地讓大家一起來聞香拉

店名：Action!早倉

地址：新北市新莊區中平路198巷7號1樓

電話：02-2998-1003

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