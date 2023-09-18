不用到台南也可以吃得到溫體牛肉鍋，鄰近空軍三重一村~

店家相關資料

牛鍋涮牛肉

地址:新北市三重區中正南路226號

電話:02 2979 2226

營業時間:12:00~22:00

公休日:周三

不用到台南在三重就可以吃到美味的涮牛肉鍋囉~

老公說來三重接送我上下班路過牛鍋涮牛肉多次，他一直很懷念去台南所吃到牛肉鍋的味道

老實說我一直沒發現牛鍋涮牛肉的存在，可見我搭車多專心在發呆

牛鍋涮牛肉位於位在忠孝橋下，中正南路上，鄰近空軍三重一村

查了一下評價還滿不錯的，補班日下班後就來吃個美味的牛肉鍋補一下吧~

牛鍋涮牛肉選用採用當日現殺的溫體牛，除了提供牛肉鍋、牛肉湯、炒牛肉、以及全牛料理

除了牛肉鍋之外，熱炒類的餐點也表現得相當不錯👍️

牛鍋涮牛肉佔地滿寬廣的，內部用餐空間也滿大的

大約六點初我們就抵達了牛鍋涮牛肉，現在就有數組客人在用餐

越接近用餐高峰時間來用餐的客人越來越多，建議先訂位比較安全喔!

菜單/DM

牛鍋涮牛肉除了提供牛肉鍋、牛肉湯、炒牛肉、以及全牛料理

不過如果你不吃牛，能吃的食材真的不多 ，可能就要選擇其餐廳了

假日用餐限制90分鐘，不過出餐的速度滿快的，所以90分鐘對我們來說滿夠用的不會太趕

牆面上貼有建議汆燙時間(貼心小提醒)

醬料區，請自行取用

我們吃完後覺得溫體牛肉本身已經帶有甜味了!不太需要多餘的醬料了

來看看我們吃了些甚麼?

鍋底一份$200元，裡頭已經有包含了高麗菜、玉米、番茄、青江菜、豆腐等等

上餐的速度很快，沒一下子我們點餐點就通通送上桌了!

單點的娃娃菜，一份$70元算是份量給的還滿多的

單點 蘆筍炒牛肉

常吃到洋蔥炒牛肉、蔥爆牛肉、空心菜炒牛肉了

來一個不同口味的蘆筍炒牛肉吧

選用的蘆筍口感夠嫩，牛肉片也是有一定厚度的，吃起來滿有口感的，菜色調味也不會過重

韓式泡菜

店家贈送的韓式泡菜，微辣中帶點甜味，還滿好吃的

台灣油花牛肉

溫體牛肉提供了二種，一種是我們今天點的台灣油花牛肉，另一種是價格略高一點的台灣頂級油花牛肉

今天荷包深度有限 ，先點上一份基本款的溫體牛肉試試看

台灣油花牛肉看起來油花就滿不錯的，厚度也不會切成那種薄薄的一片

入鍋川燙一下下，牛肉變成淡淡的粉紅色就可以吃囉

我個人覺得直接吃不需要額外沾醬就可以吃到牛肉本身的鮮甜滋味

口感是略帶點咬勁QQ的口感還滿好吃的

手工牛肉漿

這個手工牛肉漿真的滿好吃的，細膩的牛肉漿入鍋煮後吃起來的口感比起一般魚漿、花枝漿的口感更加軟一點

不是那種紮紮實實那種肉球的口感!

手工豆皮

牛鍋涮牛肉的牛肉鍋湯頭鮮美甘甜，餐點價位大約落在一個人六~七百之間

口味我們夫妻倆還滿喜歡的

我們一行二個人點了這些菜色，對於我們二個人來用餐鍋底一份的份量算是還滿多的

打包了部分湯底後回家後，隔天加些青菜與肉片又是滿滿的一鍋啦

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店家/景點資訊

店家名稱：牛鍋涮牛肉

所在地址：臺灣新北市三重區中正南路226號

營業時間：日 一 二 四 五 六 12:00-22:00

店家電話：02 2979 2226

備註資訊：

公休日:周三 Google即時導航





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