不用到台南也可以吃得到溫體牛肉鍋，鄰近空軍三重一村~
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文章類別：美食-食記心得
店家相關資料
地址:新北市三重區中正南路226號
電話:02 2979 2226
營業時間:12:00~22:00
公休日:周三
不用到台南在三重就可以吃到美味的涮牛肉鍋囉~
老公說來三重接送我上下班路過牛鍋涮牛肉多次，他一直很懷念去台南所吃到牛肉鍋的味道
老實說我一直沒發現牛鍋涮牛肉的存在，可見我搭車多專心在發呆
牛鍋涮牛肉位於位在忠孝橋下，中正南路上，鄰近空軍三重一村
查了一下評價還滿不錯的，補班日下班後就來吃個美味的牛肉鍋補一下吧~
牛鍋涮牛肉選用採用當日現殺的溫體牛，除了提供牛肉鍋、牛肉湯、炒牛肉、以及全牛料理
除了牛肉鍋之外，熱炒類的餐點也表現得相當不錯👍️
牛鍋涮牛肉佔地滿寬廣的，內部用餐空間也滿大的
大約六點初我們就抵達了牛鍋涮牛肉，現在就有數組客人在用餐
越接近用餐高峰時間來用餐的客人越來越多，建議先訂位比較安全喔!
菜單/DM
牛鍋涮牛肉除了提供牛肉鍋、牛肉湯、炒牛肉、以及全牛料理
不過如果你不吃牛，能吃的食材真的不多 ，可能就要選擇其餐廳了
假日用餐限制90分鐘，不過出餐的速度滿快的，所以90分鐘對我們來說滿夠用的不會太趕
牆面上貼有建議汆燙時間(貼心小提醒)
醬料區，請自行取用
我們吃完後覺得溫體牛肉本身已經帶有甜味了!不太需要多餘的醬料了
來看看我們吃了些甚麼?
鍋底一份$200元，裡頭已經有包含了高麗菜、玉米、番茄、青江菜、豆腐等等
上餐的速度很快，沒一下子我們點餐點就通通送上桌了!
單點的娃娃菜，一份$70元算是份量給的還滿多的
單點 蘆筍炒牛肉
常吃到洋蔥炒牛肉、蔥爆牛肉、空心菜炒牛肉了
來一個不同口味的蘆筍炒牛肉吧
選用的蘆筍口感夠嫩，牛肉片也是有一定厚度的，吃起來滿有口感的，菜色調味也不會過重
韓式泡菜
店家贈送的韓式泡菜，微辣中帶點甜味，還滿好吃的
台灣油花牛肉
溫體牛肉提供了二種，一種是我們今天點的台灣油花牛肉，另一種是價格略高一點的台灣頂級油花牛肉
今天荷包深度有限 ，先點上一份基本款的溫體牛肉試試看
台灣油花牛肉看起來油花就滿不錯的，厚度也不會切成那種薄薄的一片
入鍋川燙一下下，牛肉變成淡淡的粉紅色就可以吃囉
我個人覺得直接吃不需要額外沾醬就可以吃到牛肉本身的鮮甜滋味
口感是略帶點咬勁QQ的口感還滿好吃的
手工牛肉漿
這個手工牛肉漿真的滿好吃的，細膩的牛肉漿入鍋煮後吃起來的口感比起一般魚漿、花枝漿的口感更加軟一點
不是那種紮紮實實那種肉球的口感!
手工豆皮
牛鍋涮牛肉的牛肉鍋湯頭鮮美甘甜，餐點價位大約落在一個人六~七百之間
口味我們夫妻倆還滿喜歡的
我們一行二個人點了這些菜色，對於我們二個人來用餐鍋底一份的份量算是還滿多的
打包了部分湯底後回家後，隔天加些青菜與肉片又是滿滿的一鍋啦
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店家/景點資訊
- 店家名稱：牛鍋涮牛肉
- 所在地址：臺灣新北市三重區中正南路226號
- 營業時間：日 一 二 四 五 六 12:00-22:00
- 店家電話：02 2979 2226
- 備註資訊：
公休日:周三
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