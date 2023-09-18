2023 新竹鹹酥雞開箱評價》大爺鹹酥雞 哥吃的是回憶而不是鹹酥雞 I 鹹酥雞推薦 I 雞排大師 I 開源社 - 理智派的生活手札

前陣子發了逢甲美食開箱評價後，獲得了不錯的迴響。雖說是逢甲美食開箱評價，但其實很大一部分都是我的記憶小吃之旅XD。趁著平日下午在新竹的時候，我划著手機找了找我曾經吃過的美食，『大爺鹹酥雞』於是映入我眼簾。

大爺鹹酥雞完全可以說是我記憶中的小吃前幾名，其中包含了其他如開源社和雞排大師等，有機會我在做個鹹酥雞系列懶人包好了。大爺鹹酥雞每次下課來買都一堆人，等待至少半個小時之久。想起上次吃大爺還只是個學生，就趁著他們有開的午後，前往購買。

大爺鹹酥雞位於食品路上，和寶山路的交界口而已。這個距離無論是青交學生還是竹科上下班，都算是個必經之路之一。唯一的缺點大概就是附近不好停車吧，建議前往的是使用摩托車。如果真要停車，推薦停到附近的全連停車場比較安心(我個人就是這樣XD)。

我們來的時候是下午4點左右，人潮還沒開始聚集，算是蠻幸運不用等太久。

蠻令人驚喜的，他們現在推出很特別的活動『老婆回娘家』。會取名老婆回娘家大概是和大爺這個名字相互應吧，大爺配老婆XD。而活動內容為“現場購買兩份鹹酥雞，即送一份”。這樣的活動蠻適合工程師或學生們下班或下課買回去和家人朋友們分享，算是還不錯的優惠。

來來去去看了看，我們隨手拿起了很多以往就常點的東西。值得一提的是，其實我們沒有特別想點米血，店員可能誤會我們有拿，像壞掉的機器人一樣一直叫我們拿滿四塊米血，搞得我們以為米血是必拿，滿心期待它的味道。

點完後我們就在內用位坐了一下，看看他們有甚麼飲料可以搭配。內用除一般飲料外，還有韓國的清酒可供選擇，價格還比連鎖的便宜，這點倒是蠻加分的。

*提醒一下，未滿18歲不得飲酒，而喝酒不開車開車不喝酒。

送上來的是滿滿一大盤，價格大概落在800左右，有點點到失心瘋去了…，我就點幾個我蠻有印象的來說吧。

首先先來說說壞掉機器人叫我們點的米血吧，個人覺得就是一般鹹酥雞店的米血，外皮偏硬而內裡偏乾，不是我個人喜歡的米血料理方式。個人喜歡的是烤過的米血，吃起來軟軟濕潤的。

再來就得說說他們招牌鹹酥雞吧。鹹酥雞搭配著酸菜，蒜頭和洋蔥，相較其他家鹹酥雞，配料還蠻佛心的。鹹酥雞吃起來濕潤不會過油，搭配著這些配料真的蠻過癮的。買二送一的活動讓我們的鹹酥雞佔據了一排，分量真心多到不行…。

再來說說我個人蠻喜歡的其他小物，包含了銀絲卷與雞蛋豆腐吧。這三個用炸的吃起來超過癮，銀絲卷不會太乾，撒上胡椒鹽會有淡淡的香氣。也有人吃甜的煉乳口味，我個人倒是兩種都蠻喜歡的。雞蛋豆腐我個人只要去鹹酥雞攤一定點，主要是炸完吃起來會有種老皮嫩肉的口感。用這樣的小錢可以吃到餐廳類似的口感，我個人覺得蠻值得的。

店家資訊

名稱：大爺鹹酥雞 – 食品店

地點：300新竹市東區食品路329號

時間：14:00-01:00

電話：03-5620989

推薦：鹹酥雞、雞蛋豆腐。米血不用聽店員的一定要點XD