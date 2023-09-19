台中旅禾泡芙之家 |2023中秋送禮推薦，推出多款中秋禮盒，不僅有蛋黃酥還增添千層可頌、台灣茶，讓年節企業送禮有多重選擇！ - 艾薇覓食趣
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文章類別：美食-食記心得
台中旅禾泡芙之家 |2023中秋送禮推薦，推出多款中秋禮盒，不僅有蛋黃酥還增添千層可頌、台灣茶，讓年節企業送禮有多重選擇！
2023中秋送禮推薦「旅禾泡芙之家」！台中旅禾是蠻多人推薦的台中甜點店，在2023中秋禮盒推出11款適合企業送禮的年節禮盒，我最推薦的旅禾中秋禮盒是有京盛宇品牌茶葉的「杯中月」、吃得到蛋黃酥、千層可頌、小玉西瓜多懂口味月餅的「皓月當空」，以及甜點控愛的「原味曲奇餅干」，讓大家在中秋加送禮有更多重的好選擇！
2023中秋送禮推薦｜台中旅禾泡芙之家
台中旅禾泡芙之家，
是間從小小麵包店，
慢慢成為知名的台中甜點店，
他們泡芙安全帽、巨大的艾摩石像等，
更是大家來台中必打卡的景點。
今年2023旅禾中秋禮盒，
打造多款豐富性的月餅禮盒，
吃得到傳統蛋黃酥等月餅外，
還有泡芙、曲奇餅、千層可頌等多種甜食，
雖然名氣沒有百年老店大，
但在台中企業送禮上頗受歡迎！
台中旅禾中秋禮盒｜優惠活動
旅禾中秋月餅預訂享優惠
活動日期：即日起至2023/09/28
運費：單筆運費$200元，消費滿$2000元即享免運
優惠活動：
- 購買10盒即贈1盒不挑款禮盒，依此類推（但不包含泡芙系列商品）
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會有專人為您服務！
旅禾泡芙之家中秋禮盒｜時尚盒裝設計，神秘又有質感！
台中美食「旅禾泡芙之家」，
2023中秋禮盒設計的很質感，
霧面又厚實的黑色紙盒，
加上玫瑰金的邊框、紙袋，
看起來很有時尚感，
適合企業送禮的年節禮盒。
旅禾中秋月餅禮盒一共推出11款，
挑了三款旅禾中秋禮盒推薦給你們，
每款各有豐富且特別的搭配，
讓你們在挑選2023中秋月餅，
可以有更多元的選擇～
旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜皓月當空
中秋月餅口味太單調，
是不是吃得很痛苦啊！
旅禾2023中秋月餅禮盒推薦
「皓月當空」一次滿足5種口味，
CP值很高！！！
旅禾月餅都是獨立包裝，
想吃幾顆就拆多少，
不用擔心保存問題！
皓月當空月餅禮盒｜內容物｜
- 千層可頌x4
- 紅豆蛋黃酥x2
- 芋泥Q心酥x2
- 小玉西瓜x2
- 土鳳梨酥x5
皓月當空月餅禮盒｜保存方式｜
月餅可常溫保存，
因產品不添加防腐劑，
收貨後保存期限約兩周哦～
皓月當空禮盒｜多種月餅口味一次享受！
千層可頌
可頌是我超愛的麵包品項，
但旅禾把千層可頌成像餅乾口感，
外層有撒上些許二砂糖，
咬下去可以吃到脆脆的糖塊，
中間的千層可頌更是脆口，
層次相當豐富，
味道有帶點奶油香氣，
吃完一顆不會覺得甜膩，
是很配茶的下午茶甜食～
紅豆蛋黃酥
旅禾中秋禮盒也吃到蛋黃酥，
一顆拿起來相當有重量，
切開可以感受到國王派的酥皮，
相當有層次且酥鬆，
中間的紅豆泥包覆整顆鹹蛋黃，
鹹甜滋味交錯不會太膩口，
加上外皮的奶油香氣，
是我喜歡的蛋黃酥味道。
芋泥Q心酥
中秋月餅中芋頭酥也蠻受歡迎，
旅禾酥皮帶有淡淡奶香，
夾心是芋泥、麻糬包覆奶黃內餡，
吃起來很香很有口感，
芋泥不會很甜很綿密，
中間雖然沒有整顆蛋黃的扎實感，
但流心口感味道更香濃，
更搭芋泥和QQ麻糬的口感。
小玉西瓜
西瓜縮小成月餅了！
超可愛的西瓜造型，
是不是捨不得吃～
裡面是白鳳牛奶豆沙餡，
扎實綿密的奶香滋味，
還用芝麻當作西瓜籽，
真的是一比例還原ＸＤ
土鳳梨酥x5
「鳳梨酥」是頗為知名的伴手禮，
像金磚的奶香酥脆不油膩外皮，
加上酸甜綿密的土鳳梨內餡，
天然的濃郁果且不會過甜，
味道相當道地好吃。
旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜杯中月
旅禾2023中秋月餅禮盒中，
最適合送給愛喝茶長輩的年節禮盒，
那就非「杯中月禮盒」莫屬了！
一打開裡面的京盛宇茶葉罐，
大大了提升這款中秋禮盒質感，
裡面搭配的內容物超豐富，
當下午茶的真的超適合。
杯中月中秋禮盒｜內容物｜
- 京盛宇輕焙四季春茶罐(12入袋茶)x1
- 紅豆蛋黃酥x2
- 芋泥Q心酥X1
- 千層可頌x4。
京盛宇輕焙四季春茶罐
京盛宇是台灣茶品牌，
這次聯名旅禾中秋禮盒，
讓大家在吃月餅同時，
可以吃甜食品好茶！
京盛宇輕焙四季春茶罐，
包裝的真的很有質感，
裡面茶包也有多一層包裝，
喝完茶葉可以把茶罐再利用，
真的是很棒又環保的設計！
京盛宇輕焙四季春茶，
茶色金黃透亮，
茶香清雅柔和，
入口茶味輕盈，
尾韻甘甜順口，
配上蛋黃酥或千層可頌，
讓甜點更好吃更解膩。
旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜原味曲奇禮盒
誰說中秋節只能吃月餅，
偶爾換吃餅乾甜食不也很好！
台中旅禾中秋月餅就幫你們想到了，
推出兩款曲奇餅乾禮盒，
讓你們在中秋節時，
長輩月餅、小朋友吃餅乾，
大家一起歡歡樂樂！
原味曲奇中秋禮盒｜內容物｜
- 原味曲奇x1盒
- 手工餅乾x2盒
旅禾曲奇餅乾的鐵盒，
是選用高貴的金色，
配上奶香四溢的曲奇餅乾，
感覺特別的金光閃閃～
旅禾曲奇餅乾每顆都很扎實，
加入金桶奶油製作，
吃起來香酥綿密、奶香濃郁，
拿在手裡也不會有油膩感，
配著電視劇一起吃，
不知不覺會吃上幾塊。
手工餅乾的部分，
是我喜歡的瓦片系列，
有南瓜籽、杏仁兩種口味，
兩款都是獨立密封包裝，
一包裡面約有4~5塊左右！
真材實料的南瓜籽瓦片，
滿滿的南瓜籽吃得很過癮，
底下酥脆的瓦片，
吃起來有奶油香氣和淡淡的甜味，
搭配南瓜籽一起咬下，
酥脆爽口超幸福的。
經典的杏仁瓦片也不能錯過，
杏仁給得相當實在，
瓦片相對厚實了一點，
咬下去很有口感和脆度，
香香甜甜的我很喜歡。
旅禾中秋送禮禮盒｜評價
台中旅禾泡芙之家推出的中秋月餅禮盒，
內容物相當豐富且多元，
不止有蛋黃酥、芋泥Q心酥，
還有小玉西瓜、千層可頌、曲奇餅乾，
以及配月餅最佳夥伴的「京盛宇茶包」，
每一款都很有特色且美味，
讓我們在中秋送禮更增添豐富性！
還在為2023中秋禮盒煩惱嗎？
台中甜點的旅禾泡芙之家中秋月餅，
推薦給你們做參考哦～
旅禾泡芙之家｜門市資訊
旅禾 台中美村旗艦店
地址 : 台中市西區美村路一段343號
電話 : 04-23010808
營業時間 : 10:00~21:00
旅禾 台中總店
地址：台中市西區五權七街122號
電話：04-23756858
營業時間：10:00~21:00
旅禾 台中審計園區店
地址：台中市西區民生路358號1F
電話：04-23011911
營業時間：11:00~19:00
旅禾 台中忠明店
地址 : 台中市西區忠明南路190號
電話 : 04-23787666
營業時間 : 10:00~21:00
旅禾 LaLaport台中店
地址：台中市東區進德路700號南館1F
電話：04-22133388
時間：平日/11:00-22:00，假日/10:30-22:00