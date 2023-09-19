台中旅禾泡芙之家 |2023中秋送禮推薦，推出多款中秋禮盒，不僅有蛋黃酥還增添千層可頌、台灣茶，讓年節企業送禮有多重選擇！ - 艾薇覓食趣

2023中秋送禮推薦「旅禾泡芙之家」！台中旅禾是蠻多人推薦的台中甜點店，在2023中秋禮盒推出11款適合企業送禮的年節禮盒，我最推薦的旅禾中秋禮盒是有京盛宇品牌茶葉的「杯中月」、吃得到蛋黃酥、千層可頌、小玉西瓜多懂口味月餅的「皓月當空」，以及甜點控愛的「原味曲奇餅干」，讓大家在中秋加送禮有更多重的好選擇！

2023 中秋送禮推薦｜台中旅禾泡芙之家

台中旅禾泡芙之家，

是間從小小麵包店，

慢慢成為知名的台中甜點店，

他們泡芙安全帽、巨大的艾摩石像等，

更是大家來台中必打卡的景點。

今年2023旅禾中秋禮盒，

打造多款豐富性的月餅禮盒，

吃得到傳統蛋黃酥等月餅外，

還有泡芙、曲奇餅、千層可頌等多種甜食，

雖然名氣沒有百年老店大，

但在台中企業送禮上頗受歡迎！



台中旅禾中秋禮盒｜優惠活動

旅禾中秋月餅預訂享優惠

官網：https://www.luhopuff.com/

活動日期：即日起至2023/09/28

運費：單筆運費$200元，消費滿$2000元即享免運

優惠活動：

購買10盒即贈1盒不挑款禮盒，依此類推 （但不包含泡芙系列商品）

想了解更多月餅優惠訊息

加入旅禾LINE客服，

會有專人為您服務！

旅禾泡芙之家中秋禮盒｜時尚盒裝設計，神秘又有質感！

台中美食「旅禾泡芙之家」，

2023中秋禮盒設計的很質感，

霧面又厚實的黑色紙盒，

加上玫瑰金的邊框、紙袋，

看起來很有時尚感，

適合企業送禮的年節禮盒。

旅禾中秋月餅禮盒一共推出11款，

挑了三款旅禾中秋禮盒推薦給你們，

每款各有豐富且特別的搭配，

讓你們在挑選2023中秋月餅，

可以有更多元的選擇～

旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜皓月當空

中秋月餅口味太單調，

是不是吃得很痛苦啊！

旅禾2023中秋月餅禮盒推薦

「皓月當空」一次滿足5種口味，

CP值很高！！！

旅禾月餅都是獨立包裝，

想吃幾顆就拆多少，

不用擔心保存問題！

皓月當空月餅禮盒｜內容物｜

千層可頌x4

紅豆蛋黃酥x2

芋泥Q心酥x2

小玉西瓜x2

土鳳梨酥x5

皓月當空月餅禮盒｜保存方式｜

月餅可常溫保存，

因產品不添加防腐劑，

收貨後保存期限約兩周哦～

皓月當空禮盒｜多種月餅口味一次享受！

千層可頌

可頌是我超愛的麵包品項，

但旅禾把千層可頌成像餅乾口感，

外層有撒上些許二砂糖，

咬下去可以吃到脆脆的糖塊，

中間的千層可頌更是脆口，

層次相當豐富，

味道有帶點奶油香氣，

吃完一顆不會覺得甜膩，

是很配茶的下午茶甜食～

紅豆蛋黃酥

旅禾中秋禮盒也吃到蛋黃酥，

一顆拿起來相當有重量，

切開可以感受到國王派的酥皮，

相當有層次且酥鬆，

中間的紅豆泥包覆整顆鹹蛋黃，

鹹甜滋味交錯不會太膩口，

加上外皮的奶油香氣，

是我喜歡的蛋黃酥味道。

芋泥Q心酥

中秋月餅中芋頭酥也蠻受歡迎，

旅禾酥皮帶有淡淡奶香，

夾心是芋泥、麻糬包覆奶黃內餡，

吃起來很香很有口感，

芋泥不會很甜很綿密，

中間雖然沒有整顆蛋黃的扎實感，

但流心口感味道更香濃，

更搭芋泥和QQ麻糬的口感。

小玉西瓜

西瓜縮小成月餅了！

超可愛的西瓜造型，

是不是捨不得吃～

裡面是白鳳牛奶豆沙餡，

扎實綿密的奶香滋味，

還用芝麻當作西瓜籽，

真的是一比例還原ＸＤ

土鳳梨酥x5

「鳳梨酥」是頗為知名的伴手禮，

像金磚的奶香酥脆不油膩外皮，

加上酸甜綿密的土鳳梨內餡，

天然的濃郁果且不會過甜，

味道相當道地好吃。

旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜杯中月

旅禾2023中秋月餅禮盒中，

最適合送給愛喝茶長輩的年節禮盒，

那就非「杯中月禮盒」莫屬了！

一打開裡面的京盛宇茶葉罐，

大大了提升這款中秋禮盒質感，

裡面搭配的內容物超豐富，

當下午茶的真的超適合。

杯中月中秋禮盒｜內容物｜

京盛宇輕焙四季春茶罐(12入袋茶)x1

紅豆蛋黃酥x2

芋泥Q心酥X1

千層可頌x4。

京盛宇輕焙四季春茶罐

京盛宇是台灣茶品牌，

這次聯名旅禾中秋禮盒，

讓大家在吃月餅同時，

可以吃甜食品好茶！

京盛宇輕焙四季春茶罐，

包裝的真的很有質感，

裡面茶包也有多一層包裝，

喝完茶葉可以把茶罐再利用，

真的是很棒又環保的設計！

京盛宇輕焙四季春茶，

茶色金黃透亮，

茶香清雅柔和，

入口茶味輕盈，

尾韻甘甜順口，

配上蛋黃酥或千層可頌，

讓甜點更好吃更解膩。

旅禾2023中秋月餅禮盒推薦｜原味曲奇禮盒

誰說中秋節只能吃月餅，

偶爾換吃餅乾甜食不也很好！

台中旅禾中秋月餅就幫你們想到了，

推出兩款曲奇餅乾禮盒，

讓你們在中秋節時，

長輩月餅、小朋友吃餅乾，

大家一起歡歡樂樂！

原味曲奇中秋禮盒｜內容物｜

原味曲奇x1盒

手工餅乾x2盒

旅禾曲奇餅乾的鐵盒，

是選用高貴的金色，

配上奶香四溢的曲奇餅乾，

感覺特別的金光閃閃～

旅禾曲奇餅乾每顆都很扎實，

加入金桶奶油製作，

吃起來香酥綿密、奶香濃郁，

拿在手裡也不會有油膩感，

配著電視劇一起吃，

不知不覺會吃上幾塊。

手工餅乾的部分，

是我喜歡的瓦片系列，

有南瓜籽、杏仁兩種口味，

兩款都是獨立密封包裝，

一包裡面約有4~5塊左右！

真材實料的南瓜籽瓦片，

滿滿的南瓜籽吃得很過癮，

底下酥脆的瓦片，

吃起來有奶油香氣和淡淡的甜味，

搭配南瓜籽一起咬下，

酥脆爽口超幸福的。

經典的杏仁瓦片也不能錯過，

杏仁給得相當實在，

瓦片相對厚實了一點，

咬下去很有口感和脆度，

香香甜甜的我很喜歡。

旅禾中秋送禮禮盒｜評價

台中旅禾泡芙之家推出的中秋月餅禮盒，

內容物相當豐富且多元，

不止有蛋黃酥、芋泥Q心酥，

還有小玉西瓜、千層可頌、曲奇餅乾，

以及配月餅最佳夥伴的「京盛宇茶包」，

每一款都很有特色且美味，

讓我們在中秋送禮更增添豐富性！

還在為2023中秋禮盒煩惱嗎？

台中甜點的旅禾泡芙之家中秋月餅，

推薦給你們做參考哦～

旅禾泡芙之家｜門市資訊

旅禾 台中美村旗艦店

地址 : 台中市西區美村路一段343號

電話 : 04-23010808

營業時間 : 10:00~21:00

旅禾 台中總店

地址：台中市西區五權七街122號

電話：04-23756858

營業時間：10:00~21:00

旅禾 台中審計園區店

地址：台中市西區民生路358號1F

電話：04-23011911

營業時間：11:00~19:00

旅禾 台中忠明店

地址 : 台中市西區忠明南路190號

電話 : 04-23787666

營業時間 : 10:00~21:00

旅禾 LaLaport台中店

地址：台中市東區進德路700號南館1F

電話：04-22133388

時間：平日/11:00-22:00，假日/10:30-22:00