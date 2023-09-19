+（中山區美食）鵝娘去骨鵝肉～高CP值小吃！鵝油飯20元、下水湯30元～鵝肉、鵝心肝、鵝腸、鵝胗～鵝肉全餐一次吃爽爽！鵝娘菜單

看中國戲劇常常聽到額娘這個詞，我上網查是滿人稱呼母親的用詞，取自這個諧音，鵝娘鵝肉專賣店在2023年7月誕生了~

這家種類很豐富，吃飯、吃麵、吃冬粉通通有，也有販售精緻的套餐，價格經濟實惠，是許多附近居民跟上班族用餐的好去處！

鵝娘每天堅持使用產地直送溫體鵝，年輕老闆自己料理，真材實料，鵝肉吃起來軟嫩又多汁，平價消費擄獲許多饕客的味蕾～

身為省錢王一定要推薦，台北市居然還有２０元鵝油飯、３０元下水湯，想省錢的朋友，來鵝娘只要花一個元銅板就可以吃飽飽唷！

鵝娘去骨鵝肉鄰近榮星花園，附近就是美食很多的合江街，離捷運行天宮站或中山國中站都不會很遠～

寬敞明亮的店面，上頭還有特字的徽章，我名字也有特字，對於這個嚮往成為特級廚師的店家，相當有親切感～

一到用餐時間擠滿人潮，平日18:30鵝肉就賣光光了！每天新鮮進貨賣完為止，確保鵝肉的新鮮度，味道自然與眾不同

鵝娘分成黃色內用單跟粉色的外帶，可以依照需求寫單，方便店家作業，讓我可以更快速拿到可口的餐點！

鵝娘菜單

老闆真的在做慈善事業，價格賣得也太便宜了吧，鵝肉成本相當高，這個價格我看要吃鴨肉、雞肉都很難了！來鵝娘吃營養滿分的鵝肉，完全不怕傷荷包～

鵝娘支付方式

鵝娘提供多元支付方式，還有配合外送平台，沒有帶現金也可以開心享受鵝肉的好滋味～真的太爽了

去骨鵝肉

鵝娘現切的鵝肉，看看這個肉色好美喔～大刀切下還會流出鵝肉湯汁，鵝肉是相當營養的聖品，高蛋白脂低脂肪特性，對身體非常有益處～

尤其有在健身運動的朋友，非常推薦可以多補充鵝肉，攝取健康的蛋白脂，對身體相當好，可以長滿滿的肌肉！

鵝肉上頭鄰上香噴噴的鵝油，香氣瞬間散發出來，裡頭還有加入枸杞等調味增添香氣，讓鵝肉吃起來超JUICY

鵝娘還有多款新鮮配菜，鵝肉各個部位都買得到(限量販售)，喜歡鵝油的朋友，還可以買整瓶鵝油蔥、鵝油辣椒、鵝油菜脯回家配喔~

鵝娘去骨鵝肉美味的餐點擺得滿滿一桌，今天就來這邊品嚐鵝肉全餐吧~鵝腿、鵝胗、鵝心肝、鵝胸、鵝腸、下水一次通通滿足~

鵝肉飯80元



超大一晚的鵝肉飯，鵝肉多到蓋到米飯都看不到，鄰上鵝油蔥香氣十足，米飯濕潤吃起來超級Q彈~

鵝肉非常多汁，質地不乾澀，充滿咬勁的肉質，肉人一片接一片，直接吃就相當好吃，搭配爽口的筍絲一起享用，口感更豐富~

鵝肉一兩28元 鵝腿約140元/支(秤重計價)

鵝肉我最喜歡的部位就是鵝腿~相當有Q度，濕潤彈牙肉職，一片接片~推薦可以搭配鵝肉醬或甜辣醬，愛吃辣的朋友再加上辣椒~

超滿足的鵝肉切盤，吃起來相當滿足，不吃澱粉的朋友，可以點盤鵝肉來大快朵頤，補充滿滿的蛋白質，吃肉肉長肉肉，相當推薦健身族來朝聖

鵝油飯20元

一大碗古早味的鵝油飯，居然20元就買得到~份量十足吃起來頗有飽足感，鄰上鵝油香味四溢~

米飯油油亮亮、粒粒分明，愛吃飯的小朋友，只單吃鵝油飯就可以嗑兩碗，推薦省錢族們一定要來嚐嚐

升級套餐3款小菜+40元 / 單點50元份

鵝娘多款精緻小菜，有別於一般便當店常見的三色豆、螢光咖哩、高麗菜，這裡的小菜都是餐廳等級，單點一大盤50元而已~

來鵝娘升級套餐，只要40元銅板價格，就可以享用三款當日特製小菜，配飯配麵配冬粉都好速配，直接買回去加菜也很適合喔~

小菜-涼拌豬氣管(以現場為主)

內臟口感好脆，沒有絲毫的腥味，爽脆度十足，我好喜歡這款小菜~搭配鵝油飯增添許多口感~

小菜-涼拌鵝胗(以現場為主)

超入味的鵝胗，吃起來香Q彈牙，不會過硬，微微辣度相當開胃，搭配鵝肉飯、鵝肉麵都很速配~

小菜-涼拌木耳(以現場為主)

夏天就想吃些酸酸甜甜的開胃小菜，木耳補充滿滿的膳食纖維，對身體相當有益處，清爽開胃小菜，越吃越有食慾了！

小菜-涼拌豆皮(以現場為主) 單點50元

我超喜歡吃豆皮，鵝娘這邊也有爽口的豆皮，還沒吃就聞到香氣，清爽解膩的小菜，多款選擇來鵝娘可以大快朵頤一番～



鵝心肝50元

我平常不太敢吃肝，因為多數肝都有腥味，印象中吃起來乾乾的，沒想到鵝娘的鵝肝顛覆我的刻板印象，軟Ｑ口感很有彈性～越吃越好吃，也不會有噁心感，沾上甜辣醬跟辣椒醬超搭～



米血糕40元

鵝娘米血糕Ｑ度十足，煮得熟度剛剛好，不會太軟爛，不用沾醬直接吃，感受到鵝肉本身的鮮甜味，相當有飽足感的餐點～

沾上一點甜辣醬、辣椒醬，吃起來更夠味，越嚼越香的可口配菜，推薦來鵝娘要點來吃

鯖魚單點80元

鵝娘老闆以前賣日式定食，熟客超推薦的現烤挪威鯖魚，懂吃的朋友一定要點～

魚肉烤得非常漂亮，不會有魚腥味，肉質多汁細緻，熟度抓得恰到好處，連不愛吃魚的我都吃了半尾～

下水湯30元

好扯喔！一大碗下水湯只要３個銅板，下水爽脆的口感，完全不會過硬，吃起來脆度十足～

湯頭使用大量鵝骨頭熬煮，香醇相當夠味，喝起來自然回甘，鵝肉的精華通通喝得到！好喜歡這款湯品，推薦來鵝娘一定要點！

鵝娘佐料

自助區有佐料、餐具可以自由取用，愛吃辣的朋友，一定要記得加辣椒跟菜脯，加上一點點滋味瞬間提升～

鵝油辣椒/鵝油菜脯 $160/罐

這款辣椒跟菜脯都沒有在開玩笑，吃起來真的有夠過癮～辣度十足完全是愛吃辣的朋友天堂，吃飽後還可以買一整瓶回家加菜或做料理喔～

推薦這家新開幕的鵝肉專賣店給大家朝聖，吃美食同時又相當安心，吃過一次就被鵝娘圈粉了！

鵝娘去骨鵝肉 5大特色

1. 鵝娘秉持薄利多銷精神，物美價廉cp值很高，開業短短一個月，廣受上班族好評！鵝油飯20元、下水🥣30元、套餐特製小菜3種只要40元，一張鈔票就可以吃飽飽👍

2. 每日產地直送新鮮溫體鵝專賣店，鵝肉充滿蛋白質，脂肪很低，是新興人氣白肉選擇！口感多汁沒有腥味，吃過一次就會愛上的好滋味～

3. 鵝肉飯肉量超多，淋上鵝油蔥香氣破表，我還加點鵝腿肉，Q彈肉質、不會乾澀，充滿鵝肉湯汁，沾上鵝肉醬或甜辣醬超速配！

4. 下水、鵝心肝、鵝腸、鵝胗、鵝骨湯通通都好吃～米血糕軟Q相當有飽足感；鯖魚烤得超漂亮，軟嫩多汁沒有腥味，隱藏版美味內行才知道！

5. 愛吃辣的朋友，必加爆辣鵝油辣椒醬、菜脯超香辣，加上一點點就很夠味～喝碗加入大量鵝骨熬煮的高湯，香醇清澈，大骨精華通通喝得到，相當喜歡鵝娘，分享給大家

💭店家資訊 鵝娘去骨鵝肉

🏠地址: 台北市中山區建國北路二段151巷24號1樓

🚌交通: 近榮星花園

☎️電話: (02)2516-5347

⏰時間: 1100-1930(賣完為止)

😪公休: 週六週日公休

💰消費: 現金、Line Pay、街口、台灣pay、外送平台

💬粉專: https://www.facebook.com/michu1100220

🥢食記: https://jetpeter.pixnet.net/blog/post/406688429

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