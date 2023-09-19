送禮推薦︱台中十大伴手禮推薦超古錐的香香雞聯名實心蛋捲禮盒︱過年禮盒︱中秋禮盒開箱

這次一次開箱台中知名十大伴手禮的首推實心蛋捲三種禮盒啦！
實心蛋捲除了是中秋禮盒、過年禮盒、送禮推薦的名單，還獲選台灣百大糕餅伴手禮，這次除了實心蛋捲、新世代粹蛋捲、香香雞蛋捲還有實心X香香雞的聯名禮盒，除了去台中實體店面購買，上網也可以買的到
半價吃人氣炸物４選１！繼光香香雞聯名台中蛋捲名店，
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實心蛋捲禮盒中的蛋捲皆採用獨立包裝的設計，讓易碎的蛋捲在運送或食用時都不會因碰撞而碎裂是十分貼心的設計，小巧蛋捲的設計好入口，也不會在食用時擔心弄到滿身都屑屑喔
實心X香香雞聯名禮盒$450
香香雞聯名禮盒內容盒有：香香雞蛋捲*2+實心蛋捲*2(肉鬆+鹹蛋)，超古錐的香香雞圖案禮盒是繼光香香雞50週年聯名限定版禮盒，簡單的藍白圖案設計，絕對是中秋、過年送禮推薦名單之一
○香香雞蛋捲
蛋捲餅皮採香繼光集團十種辛香料製成的秘方調味，特製而成的鹹香酥脆香香雞蛋捲。雞肉鬆使用嚴選台灣在地養殖100天以上的溫體土雞尊以古法溫炒，獨家比例特製，烘焙出蓬鬆香脆口感，一打開就是香香雞的味道呀，實心蛋捲的微甜跟香香雞鹹香酥脆融合，沒想到那麼搭配，這次中秋送禮的中秋禮盒千萬別錯過
○實心蛋捲 金沙鹹蛋
平常最愛吃鹹蛋製作的各種料理，沒想到也可以放在蛋捲裡，很好奇是什麼口味，採用屏東新園產的鹹蛋一口咬下 ，哇~是真的鹹蛋也，半固體流動的鹹蛋，真的很特別美味
○實心蛋捲 經典肉鬆
實心蛋捲的經典肉鬆口味，除了外層蛋捲的酥脆蛋香，內餡則有肉鬆的濃郁鬆香，超涮嘴，獲選女兒的最愛
典雅咖啡禮盒：粹蛋捲32入*1(原味)+濾掛咖啡盒(8入) 售價:565元
原味新世代粹蛋捲和黃金曼特寧咖啡當下午茶實在有夠搭，推薦適合送給平常有喝咖啡習慣的人，喜慶的禮盒包裝很適合過年送禮的過年禮盒
○新世紀粹蛋捲 原味
原味蛋捲不愧是經典中的經典入口，金黃色脆酥外皮一口咬下就有淡淡的蛋香，搭配沖泡後黃金曼特寧的濾掛咖啡包中和掉咖啡的苦澀，取而代之的是蛋捲的芳香
○典雅雙蛋捲禮盒：粹蛋捲32入*1(蜂蜜)+實心蛋捲*2(花生+芝麻) 售價:485 元
送禮推薦，典雅雙蛋捲禮盒是中秋禮盒的首選，推薦給喜好各式蛋捲口味的人
○新世紀粹蛋捲 厚香蜂蜜
蜂蜜口味是採用泰國龍眼蜜製作而成，沒有多餘的添加物，吃得到蛋捲以及蜂蜜天然香氣
○實心蛋捲 香濃花生口味
採用雲林北港出產的花生，酥脆的蛋捲外皮搭配濃濃香郁的花生內餡甜而不膩
○實心蛋捲 濃醇芝蔴
還是第一次吃到，吃的到芝蔴顆粒的蛋捲，越嚼越香的好滋味，讓唇齒留香
這次開箱實心蛋捲的三個禮盒都是中秋禮盒、過年禮盒、送禮推薦的首選名單
實心X香香雞聯名禮盒適合送給喜歡創新口味的對象
典雅咖啡禮盒適合送給平常有喝咖啡的人
典雅雙蛋捲禮盒當然是適合送給蛋捲甜點的愛好者
實心蛋捲官網：https://www.trueroll.com.tw/
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門市資訊：
北屯旗艦門市10:00-20:00
台中市北屯區旱溪西路三段266、268號
永春總店門市 10:00-20:00
台中市南屯區永春東路1348號