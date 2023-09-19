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【高雄 美食】溜溜酸菜魚專賣店｜漢來美食新品牌｜酸香辣麻好開胃｜聚餐首選 高雄 sogo百貨三多店

2023-09-19 10:50:01 愛麗 人氣：104
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窩客好文

愛麗

發表篇數：363篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：溜溜酸菜魚sogo高雄店
phone07-3307-375
place高雄市前鎮區三多三路217號
作者本次評價：
4.75
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
4.50
CP值
4.00
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嗨有空嗎?  想和你去溜溜

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最火的美食開箱，漢來美食的人氣品牌 「溜溜酸菜魚專賣店

溜溜酸菜魚朋友極力推薦，是她心中的愛店

網路評價很不錯，也是口袋必吃美食名單之一

愛吃酸辣的我有人陪吃太開心，喬好時間趕快預訂

溜溜酸菜魚SOGO高雄店就在公司附近，走路只要5分鐘

交通方便三多捷運站出口就是sogo百貨

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餐廳環境介紹

搭乘電扶梯至B1F 就會看到溜溜酸菜魚

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藍綠色、橘色為主色系，色彩鮮艷活潑呈現復古風格

藍綠色的對外牆面主視覺呈現在海裡悠游的魚

半開放式的包廂座位，明亮氛圍，用餐空間很寬敞舒適

在用餐同時感受到服務人員的親切感，上菜速度也很快

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溜溜酸菜魚sogo高雄店｜07-330-7375 

地址 高雄市前鎮區三多三路217號B1F

官網｜ FB溜溜酸菜魚IG漢來美食IG

平日 11:00~14:30、17:00~21:00

假日11:00~15:00/17:00~21:00

活動: 

📱手機點擊連結下載註冊領100元下載禮

👉https://hilai.tw/U7k4u

用餐時間: 90分鐘 ｜需加收10%服務費

我們預訂時間是18:30

現場已經很多饕客等候，店內入口處有設置候位椅可以稍坐等候

清理桌面的時間很快速，服務員親切帶位

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品牌介紹

溜溜酸菜魚」是漢來美食全新品牌

由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，獨家秘製配方

不僅有川菜獨有的香麻、特製酸菜的鮮酸滋味更是一絕

特製酸菜是主廚特選雲林農家自種自醃的客家酸菜

脆口且帶有濃郁酸氣

加上小米泡椒、朝天椒、高粱釀造6%的天然醋等食材

熬煮成香麻辣的酸菜湯底，上桌前淋上高溫熱油，帶出湯中的蒜香

配上口感滑嫩的特選魚片絕對是扒飯的好夥伴

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餐點介紹、菜單參考(如有更換以店家為正確)

不知道怎麼點餐，平日週一~五來用餐，推薦平日套餐

有雙人套餐、三人套餐、四人套餐

點套餐附贈白飯

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這次點餐的菜色是好友推薦，也是我個人很喜歡的菜色

滿滿的一桌餐點都好誘人

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到座位服務員遞上熱麥茶、三樣小菜

小菜以當季食材做變化

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川椒雙味催淚蛋 必點

喜歡吃辣的朋友川椒雙味催淚蛋可不要錯過喔

愛吃辣的我對於這道料理讚不絕口

麻辣的口感真的很開胃，辣度對我來說剛剛好

這道川椒雙味催淚蛋是改良川菜著名的催淚蛋及宮保皮蛋

以涼拌菜的方式呈現先將川菜開胃名菜催淚蛋加上皮蛋一起

加上切好的剝皮辣椒、糯米椒、洋蔥淋上特調椒麻醬拌和

撒上脆口的油炸花生，麻辣的刺激感清爽超唰嘴

我們一邊吃一邊說好想要來瓶啤酒，好吃又開胃當下酒菜很適合

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招牌酸辣魚｜酸菜牛五花｜酸菜豬五花｜升等澳洲和牛

可以調整喜好｜加麻加辣免蔥免蒜

我們點選招牌酸菜魚還加點豬五花跟油條

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超大盤的酸菜鍋上桌，就是這麼大一份

裡面有烏鱧魚、豬五花、客家酸菜、寬冬粉、金針菇、油條等豐富的配料

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先嚐嚐湯頭，喝一口觸及味蕾

酸爽、椒麻、香，美妙的滋味不自覺一喝再喝

湯底的製作從食材到熬製非常費工

層層工序最後才成就香麻、辣共治一鍋的「溜溜」獨門酸菜湯底

特選雲林農家自種自醃的酸菜，沖洗乾淨去鹹後

用豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣

以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯

喝過你會愛上溜溜酸菜魚

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溜溜魚酸菜魚片吃起來口感真的很咕溜超好吃

要有這樣美味口感真的很不簡單

五星團隊廚藝功夫了得，讓我們讚不絕口

主廚選用肉質細緻Q彈口味鮮美且營養價值頗高的烏鱧魚

切成片狀，上桌前再經過獨特的潑油工序，將滾燙的熱油衝入瞬間

激發出酸湯與辣椒陣陣酸香辣味，更提升了魚片與湯汁的融合與味道

酸爽椒麻的特色為極度開胃，讓人很難不扒上一碗飯

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五花肉選用上等肉品，肥瘦比例恰好

肉質吸收了湯汁，吃起來鮮嫩滑順入口

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好友夾了一塊油條要我吃看看

油條一邊泡在菜湯裡吸入湯汁、一邊保持脆感

吃起來真的好有層次，邊吃邊回覆著哇~油條也太好吃了吧!

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｜韭黃冰花鍋貼

韭黃的味道沒有韭菜的重口味，金黃色焦香脆皮包著韭黃豬肉內餡

讓人一吃就上癮!

喜歡吃鍋貼的我們，真的就加點了韭黃冰花鍋貼

有沒有那麼會吃，美味的鍋貼趁熱吃，內餡飽滿多汁

韭黃的味道沒有像韭菜的味道重，跟豬肉很相合值得品嘗

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｜脆皮鮮蝦捲

這裡的脆皮春捲真的很好吃大推

很少吃炸春捲類的我，這次真的讓我改觀對春捲的看法

一口咬下卡滋酥脆聲響起，外層春捲皮脆裂開

這口感超酥脆，接著吃到整隻鮮蝦，鮮甜美味Q彈

細細品味沉醉在脆皮鮮蝦捲美味中，將整隻蝦包進去

師傅特殊包餡手法，輕薄透亮炸得酥脆每一口都能吃到鮮蝦與蝦漿

脆皮鮮蝦捲一口咬下超酥脆超好吃，到現在還念念不忘

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｜紅糖軟糍

飯後來點甜點才算完美

麻糬包著紅豆餡，炸到外酥內軟，撒上花生粉及紅糖漿

軟Q香甜超滿足，愛吃甜點的饕客絕不能錯過

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｜陳皮梨湯

在點餐時討論著要不要點這個，想想喜歡就點來吃

我喜歡喝白木耳，加了水梨陳皮還是第一次喝到

陳皮的柑橘香、柔軟Q彈口感的白木耳

水梨細滑入口很甘甜，餐後來一碗很解膩

陳皮梨湯受到很多饕客喜愛，我覺得很適合點長輩小孩喝

選用細緻多汁的豐水梨加入甘蔗、白木耳、陳皮一起熬煮

口感甘甜清脆，帶有淡淡的柑橘香氣，冰冰涼涼的吃起來很清爽

最適合吃完重口味的酸菜魚後品嘗，替腸胃做個溫潤的收尾

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溜溜水果茶

酸甜水果茶採用新鮮的檸檬、蘋果、柳橙、金桔加上清香的綠茶

喝起來很爽口，飲料裡還有切片的新鮮水果

王老吉

這是一款涼茶飲料，很特別的名字

帶有薄荷青草香的味道，喝起來冰涼

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完美的一餐，謝謝好友帶我來吃，跟著愛上了溜溜酸菜魚

真功夫料理溜溜酸菜魚，每道佳餚超喜歡，

這次沒點到熱門必點「魚片蒸土雞蛋 」、「椒麻唐揚雞」

下次多人來聚餐餐點全部點一輪

還沒吃過的朋友趕快來品嘗，五星級的美味都在溜溜酸菜魚

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溜溜酸菜魚sogo高雄店｜07-330-7375

地址 高雄市前鎮區三多三路217號B1F

官網｜ FB溜溜酸菜魚IG漢來美食IG

平日 11:00~14:30、17:00~21:00

假日11:00~15:00/17:00~21:00

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