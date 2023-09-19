【高雄 美食】溜溜酸菜魚專賣店｜漢來美食新品牌｜酸香辣麻好開胃｜聚餐首選 高雄 sogo百貨三多店

嗨有空嗎? 想和你去溜溜
最火的美食開箱，漢來美食的人氣品牌 「溜溜酸菜魚專賣店」
溜溜酸菜魚朋友極力推薦，是她心中的愛店
網路評價很不錯，也是口袋必吃美食名單之一
愛吃酸辣的我有人陪吃太開心，喬好時間趕快預訂
溜溜酸菜魚SOGO高雄店就在公司附近，走路只要5分鐘
交通方便三多捷運站出口就是sogo百貨
餐廳環境介紹
搭乘電扶梯至B1F 就會看到溜溜酸菜魚
藍綠色、橘色為主色系，色彩鮮艷活潑呈現復古風格
藍綠色的對外牆面主視覺呈現在海裡悠游的魚
半開放式的包廂座位，明亮氛圍，用餐空間很寬敞舒適
在用餐同時感受到服務人員的親切感，上菜速度也很快
溜溜酸菜魚sogo高雄店｜07-330-7375
地址｜ 高雄市前鎮區三多三路217號B1F
平日｜ 11:00~14:30、17:00~21:00
假日｜11:00~15:00/17:00~21:00
活動:
手機點擊連結下載註冊領100元下載禮
用餐時間: 90分鐘 ｜需加收10%服務費
我們預訂時間是18:30
現場已經很多饕客等候，店內入口處有設置候位椅可以稍坐等候
清理桌面的時間很快速，服務員親切帶位
品牌介紹
「溜溜酸菜魚」是漢來美食全新品牌
由專精於川粵滬菜系的五星級飯店主廚團隊精心研發，獨家秘製配方
不僅有川菜獨有的香麻、特製酸菜的鮮酸滋味更是一絕
特製酸菜是主廚特選雲林農家自種自醃的客家酸菜
脆口且帶有濃郁酸氣
加上小米泡椒、朝天椒、高粱釀造6%的天然醋等食材
熬煮成香麻辣的酸菜湯底，上桌前淋上高溫熱油，帶出湯中的蒜香
配上口感滑嫩的特選魚片絕對是扒飯的好夥伴
餐點介紹、菜單參考(如有更換以店家為正確)
不知道怎麼點餐，平日週一~五來用餐，推薦平日套餐
有雙人套餐、三人套餐、四人套餐
點套餐附贈白飯
這次點餐的菜色是好友推薦，也是我個人很喜歡的菜色
滿滿的一桌餐點都好誘人
到座位服務員遞上熱麥茶、三樣小菜
小菜以當季食材做變化
川椒雙味催淚蛋 必點
喜歡吃辣的朋友川椒雙味催淚蛋可不要錯過喔
愛吃辣的我對於這道料理讚不絕口
麻辣的口感真的很開胃，辣度對我來說剛剛好
這道川椒雙味催淚蛋是改良川菜著名的催淚蛋及宮保皮蛋
以涼拌菜的方式呈現先將川菜開胃名菜催淚蛋加上皮蛋一起
加上切好的剝皮辣椒、糯米椒、洋蔥淋上特調椒麻醬拌和
撒上脆口的油炸花生，麻辣的刺激感清爽超唰嘴
我們一邊吃一邊說好想要來瓶啤酒，好吃又開胃當下酒菜很適合
招牌酸辣魚｜酸菜牛五花｜酸菜豬五花｜升等澳洲和牛
可以調整喜好｜加麻｜加辣｜免蔥｜免蒜
我們點選招牌酸菜魚還加點豬五花跟油條
超大盤的酸菜鍋上桌，就是這麼大一份
裡面有烏鱧魚、豬五花、客家酸菜、寬冬粉、金針菇、油條等豐富的配料
先嚐嚐湯頭，喝一口觸及味蕾
酸爽、椒麻、香，美妙的滋味不自覺一喝再喝
湯底的製作從食材到熬製非常費工
層層工序最後才成就香麻、辣共治一鍋的「溜溜」獨門酸菜湯底
特選雲林農家自種自醃的酸菜，沖洗乾淨去鹹後
用豬油拌炒帶出酸菜的濃厚香氣
以雞骨、洋蔥、白蘿蔔、大白菜等食材熬煮2小時的高湯
喝過你會愛上溜溜酸菜魚
溜溜魚酸菜魚片吃起來口感真的很咕溜超好吃
要有這樣美味口感真的很不簡單
五星團隊廚藝功夫了得，讓我們讚不絕口
主廚選用肉質細緻Q彈口味鮮美且營養價值頗高的烏鱧魚
切成片狀，上桌前再經過獨特的潑油工序，將滾燙的熱油衝入瞬間
激發出酸湯與辣椒陣陣酸香辣味，更提升了魚片與湯汁的融合與味道
酸爽椒麻的特色為極度開胃，讓人很難不扒上一碗飯
五花肉選用上等肉品，肥瘦比例恰好
肉質吸收了湯汁，吃起來鮮嫩滑順入口
好友夾了一塊油條要我吃看看
油條一邊泡在菜湯裡吸入湯汁、一邊保持脆感
吃起來真的好有層次，邊吃邊回覆著，哇~油條也太好吃了吧!
｜韭黃冰花鍋貼
韭黃的味道沒有韭菜的重口味，金黃色焦香脆皮包著韭黃豬肉內餡
讓人一吃就上癮!
喜歡吃鍋貼的我們，真的就加點了韭黃冰花鍋貼
有沒有那麼會吃，美味的鍋貼趁熱吃，內餡飽滿多汁
韭黃的味道沒有像韭菜的味道重，跟豬肉很相合值得品嘗
｜脆皮鮮蝦捲
這裡的脆皮春捲真的很好吃大推
很少吃炸春捲類的我，這次真的讓我改觀對春捲的看法
一口咬下卡滋酥脆聲響起，外層春捲皮脆裂開
這口感超酥脆，接著吃到整隻鮮蝦，鮮甜美味Q彈
細細品味沉醉在脆皮鮮蝦捲美味中，將整隻蝦包進去
師傅特殊包餡手法，輕薄透亮炸得酥脆每一口都能吃到鮮蝦與蝦漿
脆皮鮮蝦捲一口咬下超酥脆超好吃，到現在還念念不忘
｜紅糖軟糍
飯後來點甜點才算完美
麻糬包著紅豆餡，炸到外酥內軟，撒上花生粉及紅糖漿
軟Q香甜超滿足，愛吃甜點的饕客絕不能錯過
｜陳皮梨湯
在點餐時討論著要不要點這個，想想喜歡就點來吃
我喜歡喝白木耳，加了水梨陳皮還是第一次喝到
陳皮的柑橘香、柔軟Q彈口感的白木耳
水梨細滑入口很甘甜，餐後來一碗很解膩
陳皮梨湯受到很多饕客喜愛，我覺得很適合點長輩小孩喝
選用細緻多汁的豐水梨加入甘蔗、白木耳、陳皮一起熬煮
口感甘甜清脆，帶有淡淡的柑橘香氣，冰冰涼涼的吃起來很清爽
最適合吃完重口味的酸菜魚後品嘗，替腸胃做個溫潤的收尾
溜溜水果茶
酸甜水果茶採用新鮮的檸檬、蘋果、柳橙、金桔加上清香的綠茶
喝起來很爽口，飲料裡還有切片的新鮮水果
王老吉
這是一款涼茶飲料，很特別的名字
帶有薄荷青草香的味道，喝起來冰涼
完美的一餐，謝謝好友帶我來吃，跟著愛上了溜溜酸菜魚
真功夫料理溜溜酸菜魚，每道佳餚超喜歡，
這次沒點到熱門必點「魚片蒸土雞蛋 」、「椒麻唐揚雞」
下次多人來聚餐餐點全部點一輪
還沒吃過的朋友趕快來品嘗，五星級的美味都在溜溜酸菜魚
溜溜酸菜魚sogo高雄店｜07-330-7375
地址｜ 高雄市前鎮區三多三路217號B1F
平日｜ 11:00~14:30、17:00~21:00
假日｜11:00~15:00/17:00~21:00
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