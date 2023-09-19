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今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安平餐酒館義式料理會員制餐廳今鶴JiNHER

2023-09-19 12:09:29 筑筑の吃喝玩樂記 人氣：107
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筑筑の吃喝玩樂記

發表篇數：219篇

文章類別：美食-食記心得

造訪商家：JiNHER 今鶴 義式餐酒館台南安平店
place台南市中西區永華路一段320號
作者本次評價：
5.00
美味度
5.00
服務品質
5.00
裝潢氣氛
5.00
CP值
5.00
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今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

台南安平餐酒館義式料理-今鶴JiNHER
外觀為唯美的純白色簡約設計
店內裝潢與燈飾相當有貴族皇室風格
整體來說讓人有復古又奢華的感受
今鶴的每道餐點也都是相當精緻
種類豐富~從早午餐、下午茶甜點樣樣齊全

今鶴JiNHER

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

龍蝦起司松露白醬天使扁麵「會員限定」

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

浮誇的大尾龍蝦佐松露義大利麵
它是限定版的餐點~不一定每天都吃的到唷!
龍蝦身體的肉扎實有嚼勁
龍蝦頭的深處則是有較為鮮味一點的蝦膏
因為難得能夠吃到高級龍蝦~
即使味道刺激也覺得相當新奇😂
天使扁麵則是有濃郁的松露香味
精緻又歐式的餐點~奢華度滿分

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

黃金起司炙烤雞腿燉飯

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

燉飯使用濃厚的薑黃醬汁調味而成
而且醬汁完全鎖入每粒飯當中
讓人不會有像是吃湯泡飯的稠稠口感
炙烤雞腿外皮金黃脆口
內層的雞腿肉則是軟嫩多汁
再搭配少許的野蔬做味道上的搭配
看似平凡卻是道費工夫的料理

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

和風醬燒梅子雞

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

此道餐點是早午餐盤式料理
麵包是加了一點糖霜的可頌
口感鬆軟還有麵包麥香
高腳杯是加了些堅果的優格
微甜口味~是杯充滿元氣的小甜點
醬燒梅子雞口感吃起來類似韓式炸雞
只是口味不辣~是日式醬燒口味
整體來說是道飽足感十足的早午餐拼盤

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

珍珠帶有少許黑糖甜味
同時厚奶茶醬也相當的濃郁
搭配鬆軟的三層舒芙蕾鬆餅
整體吃起來是個比珍奶更珍奶的甜點

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

造型飲品 & 無酒精氣泡飲

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴跟好夥伴一樣都有的柴熊造型飲品
可以選擇自己喜歡的飲料
升級成棉花糖柴犬或是泡泡巧克力小熊
另外一杯無酒精氣泡飲喝起來有微微的醋味
有點類似吃牛排的餐前解膩沙瓦
其中喝起來還有少許的氣泡刺激感

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

優惠資訊

今鶴JiNHER是會員制餐廳
用餐首次入會費100元
結帳會發送百元折價券提供下次使用
而且當桌只要有一位加入會員
全桌的餐點即是以會員價計算唷!

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安

營業資訊

📍 台南市中西區永華路一段320號
⏰ 10:00–21:00
☎️ 06-2952728

#中西區
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