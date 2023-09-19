今鶴JiNHER-貴族皇室風格的台南早午餐台南下午茶~台南安平餐酒館義式料理會員制餐廳今鶴JiNHER

台南安平餐酒館義式料理-今鶴JiNHER

外觀為唯美的純白色簡約設計

店內裝潢與燈飾相當有貴族皇室風格

整體來說讓人有復古又奢華的感受

今鶴的每道餐點也都是相當精緻

種類豐富~從早午餐、下午茶甜點樣樣齊全

今鶴JiNHER

龍蝦起司松露白醬天使扁麵「會員限定」

浮誇的大尾龍蝦佐松露義大利麵

它是限定版的餐點~不一定每天都吃的到唷!

龍蝦身體的肉扎實有嚼勁

龍蝦頭的深處則是有較為鮮味一點的蝦膏

因為難得能夠吃到高級龍蝦~

即使味道刺激也覺得相當新奇😂

天使扁麵則是有濃郁的松露香味

精緻又歐式的餐點~奢華度滿分

黃金起司炙烤雞腿燉飯

燉飯使用濃厚的薑黃醬汁調味而成

而且醬汁完全鎖入每粒飯當中

讓人不會有像是吃湯泡飯的稠稠口感

炙烤雞腿外皮金黃脆口

內層的雞腿肉則是軟嫩多汁

再搭配少許的野蔬做味道上的搭配

看似平凡卻是道費工夫的料理

和風醬燒梅子雞

此道餐點是早午餐盤式料理

麵包是加了一點糖霜的可頌

口感鬆軟還有麵包麥香

高腳杯是加了些堅果的優格

微甜口味~是杯充滿元氣的小甜點

醬燒梅子雞口感吃起來類似韓式炸雞

只是口味不辣~是日式醬燒口味

整體來說是道飽足感十足的早午餐拼盤

黑糖珍珠厚奶茶舒芙蕾

珍珠帶有少許黑糖甜味

同時厚奶茶醬也相當的濃郁

搭配鬆軟的三層舒芙蕾鬆餅

整體吃起來是個比珍奶更珍奶的甜點

造型飲品 & 無酒精氣泡飲

今鶴跟好夥伴一樣都有的柴熊造型飲品

可以選擇自己喜歡的飲料

升級成棉花糖柴犬或是泡泡巧克力小熊

另外一杯無酒精氣泡飲喝起來有微微的醋味

有點類似吃牛排的餐前解膩沙瓦

其中喝起來還有少許的氣泡刺激感

優惠資訊

今鶴JiNHER是會員制餐廳

用餐首次入會費100元

結帳會發送百元折價券提供下次使用

而且當桌只要有一位加入會員

全桌的餐點即是以會員價計算唷!

營業資訊

📍 台南市中西區永華路一段320號

⏰ 10:00–21:00

☎️ 06-2952728