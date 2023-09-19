298元吃飽飽，新開幕期間肉盤、巨無霸天使紅蝦免費送，還有多種飲料喝免驚！

中壢平價火鍋推薦新開幕「汆鍋上選鍋物」！

愛吃火鍋的朋友有口福啦！中壢SOGO最近新開幕了一間涮涮鍋，不僅價格漂亮，而且趁著開幕時間還有不少優惠，像是打卡就送你免費天使紅蝦，開兩鍋抑或是雙人鍋套餐再送你一盤滿滿的肉，裡面還附有多種飲料無限續，最便宜只要298元就可以吃飽飽！

汆鍋上選鍋物（中壢SOGO店） 中壢火鍋推薦 中壢涮涮鍋 中壢宵夜 中壢美食

愛吃火鍋的我在粉絲團一看到「汆鍋上選鍋物」開幕的消息，趁著假日就揪了洪先生一起來踩點！

「汆鍋上選鍋物」的位置座落於中壢SOGO的B1美食街，千萬不要因為他的位置在美食街就小看他，這家的食材可是目前我吃過數一數二真的很不錯的呢！

現在要Google打卡亦或是加入line好友，每個人都可以獲得一隻L1等級的巨無霸天使紅蝦，誠意十足，因為真的有夠大隻的啦！

從９／１４～９／２７只要開兩鍋亦或是雙人鍋，加碼就再送你一盤滿滿的肉，甚至還有豬肉、牛肉跟雞腿排可以選，如果你跟我一樣是肉控的話，記得要把握時間呦！

中午來訪，生意真的有夠好的啦！裡面幾乎座無虛席，滿滿都是用餐的客人，果然新開幕的店魅力就是這麼大，像我也是為了插旗趕緊跑來吃！XD

還好來的時間還算對，還撿到邊邊角角一張四人桌，因為接著我後面來的客人幾乎都還要等，真心感覺我們的手腳還算快，不然生意這麼好，還不曉得要等到什麼時候才有位置座呢！

這邊的肉品都是現切肉，新鮮絕對吃得到，而且我覺得很棒的一點是，這裡的服務生服務都很到位，例如你問他牛肉的產地、牛肉的特級，都很專業就直接可以回答我。

完全不像一間新開幕的店，服務人員手忙腳亂的樣子，可見職前教育可是訓練得相當好。

汆鍋上選鍋物 | 飲料無限暢飲喝到飽

「汆鍋上選鍋物」提供飲料，這也都是免費無限暢飲的，有烏梅汁、冰沙，當然如果你不喝甜的話，這裡也有無糖的綠茶可以飲用。

佐醬部份小巧精緻，店家很推薦他們的主廚沾醬，嚐了一口真的不錯。

其它還有沙茶醬、日式醬油、蒜泥、青蔥及辣椒，雖然種類稱不上多，但該有的通通都俱備了。

自己好喜歡「汆鍋上選鍋物」這面牆，總覺得設計的很有質感，多了它好像瞬間就跳成什麼高級店，結果當時只顧著吃火鍋完全忘記合照這件事，下次再來吃，一定要跟它拍照！XD

汆鍋上選鍋物 | 菜單 Menu

說到一間新開幕的火鍋店，大家最關心的應該就是他的價位及口味了吧！

這邊最便宜的鍋物是298就可以吃飽飽，包含湯底，副食，蔬菜盤、自助飲料、自助醬料等等，光是湯底的選擇就有8種這麼多，而且很多都是外面比較少見的，像是松露牛奶、客家福菜蛤蠣，我也是頭一次在「汆鍋上選鍋物」喝到這兩種湯底呢！（完整菜單請點我）

我們今天三個人來吃，依照慣例又是點了滿滿一整桌，看著菜一直上，心情就覺得很雀悅，沒辦法，工作了一整個星期，假日就是該這樣好好享受獎勵一下辛苦的自己！：）

客家福菜蛤蠣（另加NT.30元)

吃過這麼多火鍋店，我還是頭一次看到這湯底，福菜加蛤蠣究竟會是什麼味道，光是端上桌就叫我充滿期待感。

一撈起來都是滿滿的客家福菜，如果不說，你真的會以為它是酸菜，因為真的長得有夠像的話！可是兩種可都是完全不一樣的東西呦！

這個湯底我覺得很適合小朋友，像紅豆姐就很愛這一鍋，因為裡面放著滿滿她喜歡的蛤蠣，福菜其實就是客家的一種料理，我覺得單喝湯底會回甘，其中還帶著蛤蠣的鮮味，不管是煮肉亦或是海鮮都很可以。

噴香麻辣(另+NT.60元)

嗜辣的洪先生點了麻辣鍋，聽服務人員說這個也是他們家的主招牌之一，光是熬煮的時間就花費不少，甚至所有的湯底都是用昆布湯再慢慢下去熬，淺湯了一下湯頭，果然夠濃郁。

噴香麻辣湯底的質地帶有些稠厚，食材下去煮，完全不用沾醬就很入味，而且它的辣味很香，裡面用了數十幾藥材，吃得出層次還蠻多的，嗜辣的朋友應該會很喜歡。

松露牛奶(另+90元)

平常在外面真的很少看見松露牛奶鍋，向來我就是個松露控，看到這個完全無法抵擋不點它，才淺嚐一口立馬被它的奶味給驚豔到，而且松露味也十足濃郁，如果你跟我一樣是松露控，來到「汆鍋上選鍋物」一定要試試看，絕對不會讓你失望。

除了有另外加一片起司片之外，還有整瓶的高大鮮奶讓你倒，真心覺得點這鍋真的很超開心的阿！除了香氣十足馥郁之外，奶味跟松露香氣也都好鮮明，為了這一個鍋，我想我應該會常來「汆鍋上選鍋物」報到！XD

加了高大鮮奶之後，奶香可是更加明顯，為了喝它的原汁原味，我可是連高湯都捨不得加進去，就是想要嚐它最原始的味道，看看我有多愛它了。

菜盤看起來好像不大，但一個人吃真的超剛好，尤其最近颱風剛走，高麗菜可是貴得不得了，這裡直接給你半顆吃，其它還附有金針菇、芋頭、香菇、豆皮、木耳、丸子、蕃薯及一些火鍋料，整個看起來還算是豐富。

汆鍋上選鍋物 | 加LINE好友、Google評論 天使紅蝦免費送

瞧瞧這天使紅蝦，完全是巨無霸等級，連我一根食指完全都不夠看，吃起來的爽度也超高，來到這裡可千萬不要忘記這個撒米思呦！

美國無骨牛小排(NT.888元／24G)

因為我們全家都是肉控，所以點餐的時候直接把肉盤都升級成24G的，不然他也有150G的是六百多塊，但真的直接升最划算，端在手上沉甸甸地，光看油花就流口水。

猶如大理石般的油花真的把人逼到流口水，一片一片堆疊而上，要不是想要拍照寫食記，我早就筷子一拿先去涮火鍋了！XD

肉片切得厚實不說，光是夾起來都可以感覺筷子是頗有重量的。

我三種鍋都有涮來吃，福菜蛤蝸的鮮甜味完全不會蓋住這牛小排的滋味，反而讓肉片多了一股大海的味道，而麻辣鍋則是涮起來就能吃，完全不用沾醬就入味，而松露牛奶我覺得基本上也不太需要醬汁，而且很特別的是，他涮出來真的有淡淡的松露香氣，明明要減肥，結果為了這個鍋，害我多吃了好幾片肉！XD

特選霜降牛(NT.548元／24G)

像牛小排的肉就是油花跟瘦肉的分佈算平均，而霜降牛的油花相較之下可是多更多，連切出來的色澤都超美。

霜降牛我覺得最適合煮福菜蛤蠣鍋，因為它本身的牛味比較濃郁，煮清澈清爽的湯底更能吃出牛肉食材最自然的味道。

口感上相當軟嫩，再加上它切得夠厚實，吃一片就讓人擁有滿滿飽嘴的幸福感。

除了福菜蛤蠣鍋，煮松露牛奶我覺得也不錯，起鍋完全不用沾醬，就有十足濃郁的奶味及松露味。

台灣培根豬(NT.398元／24G)

培根豬、梅花豬及雪花牛是「汆鍋上選鍋物」最經濟的套餐，只要298元就可以吃飽飽。

當然如果你是肉控，也可以升級成24G重量，肉片多了更多，我是覺得更划算。

老實說我真心覺得他們家在切肉部份完全不手軟，像剛才吃到的牛小排、霜降牛之外，這個培根豬也是絲毫不遜色。

而培根豬也算是油花比較多的部位，說入口即化是有點太誇張，但吃來的肉質很軟嫩卻也是事實，尤其不管煮什麼鍋我都覺得很合適。

附餐部份白飯、冬粉、滷肉飯、手工蔬菜拉麵及雞蛋，每份套餐都可以選一個。

我自己偏愛手工蔬菜拉麵，不要看它有顏色就害怕，其實這是使用天然蔬食的顏色下去染的，麵條份量給得不少，我覺得算有誠意，而且手工製作，吃來也很有彈性。

海鮮盛合(NT.548元)

吃完肉品之後，我們又也了一個海鮮盛合，裡面一口氣就可以讓你大啖7～８種生猛海鮮，價格也還算可愛。

覺是鮮蝦的部份就有三種不同蝦種。

其它還有魚片，就連蛤蠣都很大顆。

透抽很特別，還專程用荷葉包起來，真的很別出心裁。

其中讓我印象最深刻的就是這個透抽，新鮮度整個滿滿滿，下鍋不用煮太久就可以撈起來享用，彈性十足又帶有Q勁，真的超好吃。

把天蝦紅蝦跟海鮮盛的蝦子一塊下去煮，煮出來滿滿一整盤，光看心情就覺得好好。

是說這個天使紅蝦的SIZE完全沒有在開玩笑，連煮出來的尺寸也有夠大的啦！XD

而且每種蝦子都很甜，吃得出來新鮮、也吃得到美味，尤其他們家的天使紅蝦大隻歸大隻，肉卻不會軟軟爛爛的，反帶有些彈性，重點是甜度很高，這一點很加分。

綜合吃起來，我覺得這間新開幕的火鍋店真的蠻有水準的，不管是肉品抑海海鮮，都有一定的品質在，尤其不用讓你花大錢就可以吃飽飽，還附飲料無限暢飲，如果想要撿優惠的朋友，記得要趁活動時間時間去，這樣荷包可以省更多呦！

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汆鍋上選鍋物 | 店家資訊

汆鍋上選鍋物 | FB 官網

電話：03-4331198

店址：桃園市中壢區元化路357號B1

營業時間：11：00 ～ 22：00

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