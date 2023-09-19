潮樂潮式港點｜新開幕・出自星級主廚之手的正宗港味，銅板價起享受50多樣豐富料理! - 肉依小姐吃什麼

喜歡吃港式料理的吃貨要收藏這家，近期在台中新開幕的【潮樂潮式港點】，剛開不久就造成很高的話題度，由前神旺大飯店的主廚黃義仁師傅親自操刀，秉持三十多年的精湛專業廚藝，打造出多達50多樣的道地港味，最低只要88元起銅板價就能享受，不用花大錢就能吃到星級美味!

環境分享

▼【潮樂潮式港點】位在台中西屯市政路上，藏身在七期精華地段建築的二樓當中，鄰近國家歌劇院、台中新光三越百貨、台中大遠百等景點，開車可停放於附近的收費停車場。

▼【潮樂潮式港點】用餐空間以四人座位為主，可以提供併桌，將純白色系融合品牌藍色調，營造出清新舒適的氛圍感，還有超大片的自然採光落地窗，可以看到戶外漂亮宜人的風景。

▼【潮樂潮式港點】採取自助式用餐服務，提供茶、水、辣椒和多款醬料自行取用。

菜單

【潮樂潮式港點】以經典的港式料理為主打，包含粥、飯、麵、炸、蒸、烤、湯等，還有甜點及飲品可選擇，多達五十多款豐富齊全的品項，最低只要88元起就能享用!

餐點介紹

帶子蒸燒賣💰98元

▼適合一口大小的帶子蒸燒賣，頂頭白白的是新鮮干貝，底下則是台灣豬肉餡混合香菇做成的燒賣，海陸香氣交織風味很有層次~

鮮蝦豆苗餃💰98元

▼賣相超美的鮮蝦豆苗餃，以食用金粉點綴奢華到不行，內餡包著新鮮蝦仁及豆苗，吃起來Q脆彈牙，在嘴裡散發滿滿鮮味~

黑金鮮蝦餃💰98元

▼黑嚕嚕的黑金鮮蝦餃，以竹炭還有食用金箔作為外皮，看起來宛如一樣藝術品精緻，裡頭是台灣豬肉餡、鮮蝦混合竹筍，口感鮮甜紮實又清脆!

辣味蒸飯💰288元

▼港式料理經典的辣味蒸飯，以特殊鍋子裝讓米飯帶有鍋巴感，建議先攪拌均勻再享用，鹹香的臘肉吃起來好夠味!

紅麴素腸粉 💰168元

▼擁有繽紛色澤的紅麴素腸粉，紅色腸粉外皮是以紅麴製作而成，再包入香菇和手工製作的素料，淋上特製的醬料更香，滑嫩咕溜的腸粉中，能吃到脆脆又豐富的口感好特別!

XO醬煎腸粉💰268元

料理手法超特別的XO醬煎腸粉，採用主廚自揉的腸粉皮，搭配XO醬香煎入味，最後用新鮮的蔥花和花生點綴，帶點微焦脆的Q嫩口感，推薦大家一定要試看看!

鮮蝦腐皮卷💰98元

▼港式料理必點的鮮蝦腐皮卷，外層的腐皮炸至金黃酥脆的，中間包入鮮蝦、香菜、韭菜等豐富內餡，吃起來完全不油膩很可以!

蜜汁叉燒酥💰88元 蘿蔔絲燒餅💰88元

▼蘿蔔絲燒餅和蜜汁叉燒酥我都好愛，表皮酥脆到會瘋狂掉屑， 蜜汁叉燒酥口感濕潤又迷人，蘿蔔絲燒餅的內餡充滿蘿蔔的甜香，喜歡港點的吃貨絕對不能錯過!

辣味蒸鳳爪💰98元 鼓汁蒸排骨💰98元 咖哩蒸南魷💰138元

▼蒸籠系列的料理表現也都不錯， 辣味蒸鳳爪蒸到軟嫩好入口，鼓汁蒸排骨肉質香甜好咬，咖哩蒸南魷嚼勁中充滿香氣。

港式灌湯包 💰268元

▼最讓我印象深刻的就是港式灌湯包，做工相當費工講究，在盅湯裡頭中藏著一顆大湯包，裡頭加入乾貝絲、香菇、鮑魚等，還有主廚特製的高湯熬煮，蒸後的外皮超薄且都沒有破，給料很大方，每一口都超級鮮!

上湯牛肉丸💰138元

▼清爽順口的上湯牛肉丸，肉感紮實散發牛肉獨有香氣，夾雜著蔬菜帶來爽脆口感!

流沙奶皇包(兩顆) 💰88元

▼小心會爆漿的流沙奶皇包 ，內餡採用鹹蛋黃製作，鹹鹹甜甜伴隨著迷人奶香，不會過於甜膩好好吃。

用餐心得

近期吃到最厲害的港式就是這家，出自星級主廚之手的【潮樂潮式港點】，以港點出身的經驗打造豐富滋味，不只有多達50多樣餐點讓人可以點選，吃起來的表現更是相當有水準，尤其是蘿蔔絲燒餅和蜜汁叉燒酥，更是好吃到讓我想要打包帶回家，很適合帶長輩家人一起來享用!

店家資訊

潮樂潮式港點

粉絲團：潮樂潮式港點FB

地址：台中市西屯區市政路569號2樓

電話：04-2254-5222

營業時間：11:30~21:00(週一休)

肉依小姐吃什麼 更多好吃的都在IG: https://www.instagram.com/taberu.food/