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《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館/中華傳承的使命/禪靜之美沉澱身心靈 in『胡克敏紀念館』Iven の窩-分享生命中的美好

2023-09-19 15:48:34 Ivenの窩 人氣：3,559
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Ivenの窩

發表篇數：475篇

文章類別：旅遊-國內旅遊

縣市地區：台北市 > 大安區

《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

▲三不五時，也要偕好友們遠離塵囂，欣賞畫藝，身處禪靜之美，沉澱一下身心靈。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

 
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▲小週末的午後，我們信步來到〔信義安和站〕附近畫廊紀念館賞畫，從信義安和站 1號出口迴轉往後走，走路3分鐘就到了，交通非常便捷  。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 

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▲『胡克敏紀念館』位在台北大安區中大安區都會中心鬧中取靜的巷弄裡。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲今(2023)年5月中由李中華女士籌建之『胡克敏紀念館』在台北市大安區的漾碧軒揭幕，為畫壇一大盛事。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 

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▲紀念館入口旁，介紹胡克敏先生的生平傳記。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

(胡克敏先生（1909-1991），別署漾碧軒主，江蘇武進人。書、畫、篆刻兼擅，曾受教於黃賓虹、諸樂三、潘天壽、賀天健、謝公展等名家，透過「引西潤中」之方法改革傳統，並向海上金石畫派巨擘吳昌碩請益。胡克敏先生繪畫擅長清供花卉、果蔬鳥獸、四季山水、歷史故事等，尤以花鳥畫及人物畫聞名，筆墨挺健沉厚，色彩潤澤高雅，亦因能書善印，融金石之氣於畫中。其於畫藝之外，同時精研畫理、畫論，廣涉中西畫史，著有《國畫六法》畫論專書，出版個人作品集多冊。1949年胡克敏先生隨軍來台，任空總政戰部，兼任政工幹校美術系，獲聘教育部美術教育委員、國立藝專美術科、文化大學美術系、敦煌學教授，歷史博物館研究委員、中華民國畫學會常務理事、中華學術院研士、多所藝術研究所研究委員及歷屆全國美評審委員等職，致力於台灣的美術教育，並於中山堂、台灣藝術館等舉辦多次個展。1956年，胡克敏先生曾為國立歷史博物館敦煌石室摹製壁畫百餘幅，1960年於紐約世界博覽會中國館舉辦敦煌壁畫展，同年與畫友馬紹文、王展如、林玉山、鄭月波、傅狷夫、季康、陳丹誠合組「八朋畫會」。數十年耕耘畫壇，作育英才，貢獻不可磨滅。詳文出自《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館    https://howlife.cna.com.tw/local/20230530s007.aspx)

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▲以前人沒有3C，懷舊的相片，呈現古典事跡，讓人懷念，挺好的。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲柔和光灑在寧靜的室內，『胡克敏紀念館』，寬敞的大廳牆上掛滿畫作，讓人雅致上心頭。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲導覽人員很盡職的向來賓解說，讓我們有個知性感性的一天。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲胡先生尤擅長花鳥畫及人物畫而聞名，筆墨挺健沉厚，是近代有名的畫家。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲胡先生的金石筆墨手法穩健，色彩高雅，潤澤高雅。

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▲無論是花卉、果蔬鳥獸、四季山水、歷史故事等，人生歷程的生活點滴，皆入畫來。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲多彩美麗的畫作，總是讓人賞心悅目。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲胡先生能書善印，把那份對於生活的能量，融入金石之氣，進入畫中。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲巨幅牡丹花開富貴，群烏賀喜吉祥畫作，讓人目不轉睛，雅意上心頭。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲水墨蔬菜長卷，是胡先生在1978的畫作，打開長592.5cm，故用木箱保存展示。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲導覽員放映影片，讓我們了解每一幅畫中的畫藝、畫理，以及畫論，盡在作品中，呈現生命中的世代倫理傳承。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 

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李中華女士在現場親自接待來賓，細說建立「胡克敏紀念館」的由來過程，分享一個品茗與欣賞畫藝的感性日子。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 

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▲我們與李中華女士合照。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
▲在這天災人禍不確定的年代，特別珍惜每一次的邀約，活在無憾無悔的每一個當下，再次謝謝好友蘭姑娘的邀約，有妳的慧質蘭心，人生沒寂寞二個字。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館

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▲這一天我們悠閒『胡克敏紀念館』渡過一個美好的下午，這所紀念館是李中華小姐為其國畫恩師：胡克敏先生創立的，以中西合併繪畫筆墨美學，把人物、花鳥、果蔬鳥獸、四季山水、敦煌佛像壁畫翻畫彩繪、歷史故事等，靈活層次呈現豐富生命，探討世界的美好，介紹給注重心靈生活品質的您。《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 
 
  『胡克敏紀念館』
地       址：台北市大安區安和路一段78巷4號
電       話：（02）2701-6908
開放時間：11：00-18：00（週一休館）
粉絲團：《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館     胡克敏紀念館   《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館
 
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#大安區畫廊 #大安區紀念館   #胡克敏紀念館
#Iven の窩-分享生命中的美好
Iven感謝您的瀏覽賞文， 以上為個人當下的體驗，因品味感覺是很主觀的，每人所遇狀況也可能有所不同， 僅供參考，謝謝~

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