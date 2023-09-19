《大安區書藝美術館展覽》都會中鬧中取靜輕旅行/免費參觀美術館/中華傳承的使命/禪靜之美沉澱身心靈 in『胡克敏紀念館』Iven の窩-分享生命中的美好

▲『胡克敏紀念館』位在台北大安區中大安區都會中心鬧中取靜的巷弄裡。

▲今(2023)年5月中由李中華女士籌建之 『胡克敏紀念館』 漾碧軒揭幕，為畫壇一大盛事。 在台北市大安區的揭幕，為畫壇一大盛事。

▲紀念館入口旁，介紹胡克敏先生的生平傳記。

(胡克敏先生（1909-1991），別署漾碧軒主，江蘇武進人。書、畫、篆刻兼擅，曾受教於黃賓虹、諸樂三、潘天壽、賀天健、謝公展等名家，透過「引西潤中」之方法改革傳統，並向海上金石畫派巨擘吳昌碩請益。胡克敏先生繪畫擅長清供花卉、果蔬鳥獸、四季山水、歷史故事等，尤以花鳥畫及人物畫聞名，筆墨挺健沉厚，色彩潤澤高雅，亦因能書善印，融金石之氣於畫中。其於畫藝之外，同時精研畫理、畫論，廣涉中西畫史，著有《國畫六法》畫論專書，出版個人作品集多冊。1949年胡克敏先生隨軍來台，任空總政戰部，兼任政工幹校美術系，獲聘教育部美術教育委員、國立藝專美術科、文化大學美術系、敦煌學教授，歷史博物館研究委員、中華民國畫學會常務理事、中華學術院研士、多所藝術研究所研究委員及歷屆全國美評審委員等職，致力於台灣的美術教育，並於中山堂、台灣藝術館等舉辦多次個展。1956年，胡克敏先生曾為國立歷史博物館敦煌石室摹製壁畫百餘幅，1960年於紐約世界博覽會中國館舉辦敦煌壁畫展，同年與畫友馬紹文、王展如、林玉山、鄭月波、傅狷夫、季康、陳丹誠合組「八朋畫會」。數十年耕耘畫壇，作育英才，貢獻不可磨滅。詳文出自 https://howlife.cna.com.tw/local/20230530s007.aspx )

▲以前人沒有3C，懷舊的相片，呈現古典事跡，讓人懷念，挺好的。

▲柔和光灑在寧靜的室內，『胡克敏紀念館』，寬敞的大廳牆上掛滿畫作，讓人雅致上心頭。

▲導覽人員很盡職的向來賓解說，讓我們有個知性感性的一天。

▲胡先生尤擅長花鳥畫及人物畫而聞名，筆墨挺健沉厚，是近代有名的畫家。

▲胡先生的金石筆墨手法穩健，色彩高雅，潤澤高雅。

▲無論是花卉、果蔬鳥獸、四季山水、歷史故事等，人生歷程的生活點滴，皆入畫來。

▲多彩美麗的畫作，總是讓人賞心悅目。

▲胡先生能書善印，把那份對於生活的能量，融入金石之氣，進入畫中。

▲巨幅牡丹花開富貴，群烏賀喜吉祥畫作，讓人目不轉睛，雅意上心頭。

▲水墨蔬菜長卷，是胡先生在1978的畫作，打開長592.5cm，故用木箱保存展示。